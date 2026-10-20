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Κλείνουν 126 στρατόπεδα και εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της νέας δομής των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική
13:32 - 20 Οκτ 2026

Κλείνουν 126 στρατόπεδα και εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της νέας δομής των Ενόπλων Δυνάμεων

Reporter.gr Newsroom

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Την Γ’ φάση της νέας δομής δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, των μη επανδρωμένων συστημάτων και των διαστημικών δυνατοτήτων.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει συγχωνεύσεις και μετασταθμεύσεις μονάδων και στρατοπέδων, με στόχο τη μείωση των λειτουργικών δαπανών και την ανακατεύθυνση των διαθέσιμων πόρων προς όφελος του προσωπικού και της μέριμνας των αποστράτων.

Ο μετασχηματισμός αποσκοπεί στην προσαρμογή των Ενόπλων Δυνάμεων στις απαιτήσεις του σύγχρονου, διακλαδικού και πολυχωρικού πεδίου επιχειρήσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενσωμάτωση του διαστήματος, του κυβερνοχώρου και του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, η αυτοματοποίηση της διοίκησης και του ελέγχου μέσω του συστήματος C5ISR-T, καθώς και η αξιοποίηση αυτόνομων και μη επανδρωμένων συστημάτων σε Στρατό, Ναυτικό και Αεροπορία.

Διάστημα, κυβερνοχώρος και μη επανδρωμένα συστήματα

Στους βασικούς στόχους περιλαμβάνονται η ενίσχυση των δυνατοτήτων στον κυβερνοχώρο και το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, η δημιουργία Διοίκησης Κυβερνοχώρου και Σχολής Υπολογιστών, καθώς και η ανάπτυξη εθνικών διαστημικών δυνατοτήτων.

Το προβλεπόμενο δορυφορικό σύστημα περιλαμβάνει έναν γεωστατικό τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο, τρεις τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους, έξι δορυφόρους οπτικής παρατήρησης, τρεις συλλογής ηλεκτρονικών σημάτων και τρεις παρατήρησης τύπου Synthetic Aperture Radar (SAR). Παράλληλα, υπάρχουν ήδη 16 οπτικοί δορυφόροι χαμηλής τροχιάς διττής χρήσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ένταξη μη επανδρωμένων μέσων και στους τρεις κλάδους, με συστήματα όπως ο «Πυρπολητής», μη επανδρωμένα θαλάσσια συστήματα τύπου Saronic και συνεργατικά αεροσκάφη. Προβλέπονται, επίσης, η αναδιοργάνωση της διοικητικής μέριμνας με τη χρήση αυτόνομων συστημάτων, η ενίσχυση του ηλεκτρονικού πολέμου στο Πολεμικό Ναυτικό και η αναμόρφωση των ειδικοτήτων και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Κοινός στόχος των αλλαγών είναι η αύξηση της ισχύος πυρός, της αυτοπροστασίας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας.

Καταργήσεις μονάδων και δημιουργία νέων δομών

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης προβλέπεται η συγχώνευση ή κατάργηση 56 μονάδων και 126 εγκαταστάσεων και στρατοπέδων.

Παράλληλα, δημιουργούνται νέες δομές για την αξιοποίηση των μη επανδρωμένων συστημάτων, μεταξύ των οποίων Ταξιαρχία Μη Επανδρωμένων Συστημάτων στον Στρατό Ξηράς, ειδική μονάδα μη επανδρωμένων οχημάτων για εφοδιασμό, μεταφορές και υγειονομική υποστήριξη, καθώς και βάσεις αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων και μη επανδρωμένων αεροχημάτων στην αντίστοιχη διοίκηση κάθε κλάδου.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται ακόμη διακλαδικά κέντρα εκπαίδευσης μη επανδρωμένων αεροχημάτων και θαλάσσιων συστημάτων, καθώς και το 309 Εργοστάσιο Κατασκευής Μη Επανδρωμένων Μέσων.

Επιπλέον, προβλέπονται η συγκρότηση Διοίκησης Ηλεκτρονικού Πολέμου στο Πολεμικό Ναυτικό και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διαστήματος στην Πολεμική Αεροπορία. Στον υγειονομικό τομέα σχεδιάζονται η δημιουργία εξελιγμένης Μονάδας Τραύματος, η αναδιοργάνωση του Υγειονομικού Σώματος, με διακλαδικό ρόλο για το 424, και η δημιουργία Διακλαδικού Κέντρου Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας στην Πεντέλη.

Οι μεταβολές επεκτείνονται, επίσης, στο Οικονομικό Σώμα και στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), ενώ προβλέπεται η ενίσχυση της ενεργού εφεδρείας με τη συγκρότηση Λόχου Ειδικών Αποστολών.

Εξοικονόμηση άνω του 1 δισ. ευρώ

Η δυνητική εξοικονόμηση από τις οργανωτικές αλλαγές εκτιμάται σε 530 εκατ. ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια. Από αυτά, 360 εκατ. ευρώ αφορούν τον Στρατό Ξηράς, 120 εκατ. ευρώ το Πολεμικό Ναυτικό και 50 εκατ. ευρώ την Πολεμική Αεροπορία.

Επιπλέον, η αξιοποίηση υλικού με χαμηλή ή μειωμένη επιχειρησιακή ικανότητα εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει άλλα 600 εκατ. ευρώ. Η συνεισφορά υπολογίζεται σε 250 εκατ. ευρώ από τον Στρατό Ξηράς, 100 εκατ. ευρώ από το Πολεμικό Ναυτικό και 250 εκατ. ευρώ από την Πολεμική Αεροπορία. Συνολικά, η δυνητική εξοικονόμηση υπερβαίνει το 1,1 δισ. ευρώ.

Μείωση λειτουργικού κόστους και αναγκών στελέχωσης

Ενδεικτικά, το ετήσιο κόστος λειτουργίας μιας φρεγάτας FDI υπολογίζεται σε 2 εκατ. ευρώ, έναντι 7,3 εκατ. ευρώ για μια φρεγάτα τύπου S, καταγράφοντας μείωση περίπου 73%. Παράλληλα, η εφαρμογή πρότυπης μεθόδου κατασκευής οχυρωματικών έργων εκτιμάται ότι θα μειώσει το σχετικό κόστος κατά 68%, με εξοικονόμηση 44 εκατ. ευρώ ετησίως σε βάθος πενταετίας.

Σημαντικές είναι και οι προβλεπόμενες μειώσεις στις ανάγκες προσωπικού. Οι φρεγάτες FDI απαιτούν 125 στελέχη, έναντι 200 στις φρεγάτες τύπου S, δηλαδή περίπου 38% λιγότερα. Αντίστοιχα, τα συστήματα πυροβολικού PULS χρειάζονται δύο άτομα αντί έξι για τα παλαιότερα M109, με μείωση 67%, ενώ τα αντιαρματικά συστήματα SPIKE απαιτούν δύο άτομα έναντι τεσσάρων στα παλαιότερα ITV, μειώνοντας τις ανάγκες στελέχωσης κατά 50%.

Τέλος, ο υπουργός ανέφερε ότι έχουν προχωρήσει 2.000 προσλήψεις για το 2025, ενώ για το 2026 προβλέπονται ακόμη 1.000, μεταξύ των οποίων 350 επαγγελματίες οπλίτες για το Πολεμικό Ναυτικό.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας, και ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

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