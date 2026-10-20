Μνημόνιο Συνεργασίας ΓΕΕΘΑ και Ιδρύματος Ευγενίδου: Τεχνική εκπαίδευση και τεχνολογία στο επίκεντρο

Ενισχύεται η συνεργασία στους τομείς της τεχνικής εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων μεταξύ των δύο φορέων.

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Χούπη και του Προέδρου του Ιδρύματος Ευγενίδου κ. Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη, ο Διευθυντής Β΄ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ, Υποναύαρχος Παναγιώτης Παπαγεωργίου ΠΝ, και ο Διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, Καθηγητής και τέως Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) κ. Ιωάννης Γκόλιας, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και του Ιδρύματος Ευγενίδου.



Σκοπός του Μνημονίου είναι η ενίσχυση της επιστημονικής εκπαίδευσης και η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων, μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο φορέων. Στόχος είναι η στρατιωτική θητεία να αποτελεί όχι μόνο μια περίοδο προσφοράς προς την Πατρίδα, αλλά και μια ευκαιρία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων που θα συνοδεύουν τον νέο άνθρωπο σε όλη την επαγγελματική και κοινωνική του διαδρομή.



Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται η υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών δράσεων, με έμφαση στην κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και στην εξοικείωση με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, με αντικείμενα όπως η κυβερνοασφάλεια, προγράμματα κατάρτισης οριζόντιων τεχνικών δεξιοτήτων, τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας κ.α.



Κατά την τελετή, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την έναρξη της συνεργασίας, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική και ουσιαστική συνεισφορά του Ιδρύματος Ευγενίδου στην επιστημονική γνώση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την καλλιέργεια της τεχνολογικής παιδείας στη χώρα.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ τόνισε ότι η σημερινή συμφωνία αποτελεί τη θεσμική αποτύπωση της κοινής βούλησης δύο φορέων με διαφορετική αποστολή, αλλά κοινό προσανατολισμό, να συνεργαστούν για την προαγωγή της γνώσης, της τεχνικής κατάρτισης και της καινοτομίας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Όπως επισήμανε, «η αποτελεσματική άμυνα της Πατρίδας δεν εξαντλείται στον εξοπλισμό και στις υποδομές, αλλά προϋποθέτει πρωτίστως, στελέχη άρτια καταρτισμένα, με γνώση, δεξιότητες και προσαρμοστικότητα».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης ευχαρίστησε το ΓΕΕΘΑ για την υποδοχή και τη συνεργασία, επισημαίνοντας ότι ένα Μνημόνιο έχει αξία όταν οδηγεί σε συνεργασία με συνέχεια και πρακτικό αποτέλεσμα.



Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη συμπλήρωση φέτος 70 ετών προσφοράς του Ιδρύματος Ευγενίδου στην εκπαίδευση των νέων στις επιστήμες και στην τεχνική γνώση, σημειώνοντας ότι, παρά τις αλλαγές στα μέσα και στις ανάγκες, η βασική αποστολή του Ιδρύματος παραμένει σταθερή: να κάνει τη γνώση προσιτή και να βοηθά τις νέες και τους νέους της χώρας να αποκτούν τα εφόδια που χρειάζονται.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτητα και οι απαιτήσεις είναι υψηλές, γεγονός που καθιστά την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ιδιαίτερα σημαντικές.



Ο Διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, Καθηγητής και τέως Πρύτανης του ΕΜΠ κ. Ιωάννης Γκόλιας, αναφέρθηκε στη δυνατότητα του Ιδρύματος να συνεισφέρει, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων, καθώς και στον διάλογο επί των επιστημονικών και σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων.

Ο κ. Γκόλιας τόνισε ότι η επιτυχία μιας τέτοιας συνεργασίας θα μετρηθεί από το κατά πόσο η θητεία θα έχει συμβάλει όχι μόνο στην εκπλήρωση του καθήκοντος των οπλιτών και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων προς την Πατρίδα, αλλά και στην προσωπική και επαγγελματική τους προοπτική. «Αυτή άλλωστε πρέπει να είναι τελικά, η δύναμη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης: να δημιουργεί δυνατότητες που δεν εξαντλούνται τη στιγμή που ολοκληρώνεται ένα πρόγραμμα ή μια περίοδος υπηρεσίας, αλλά να συνεχίζουν να αποδίδουν αξία σε όλη τη διαδρομή ενός ανθρώπου» σημείωσε.



Το Μνημόνιο έχει τριετή διάρκεια, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν κοινής συμφωνίας, και υλοποιείται με γνώμονα την καλή πίστη, τον αμοιβαίο σεβασμό, τη διαφάνεια και την τήρηση του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τους δύο φορείς.