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«Πυρά» ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ κατά της κυβέρνησης για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου
Πολιτική
17:22 - 20 Οκτ 2026

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ κατά της κυβέρνησης για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Reporter.gr Newsroom

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Την έντονη ανησυχία τους, στρέφοντας παράλληλα τα βέλη τους προς την κυβέρνηση, εκφράζουν το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το Κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης και τη συνακόλουθη άρση της απόφασης για μποϊκοτάζ στην Άγκυρα που είχε ληφθεί το 2020.  

«Η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να προχωρήσει στην κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, αίροντας τη θέση που είχε διαμορφώσει από το 2020, σηματοδοτεί μια πολύ αρνητική εξέλιξη με προφανείς δυσμενείς επιπτώσεις στη γεωπολιτική θέση της χώρας και στα εθνικά μας συμφέροντα», σημειώνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, από κοινού με τον ευρωβουλευτή του κόμματος και αντιπρόεδρο S&D στο Ευρωκοινοβούλιο, καθ. Γιάννη Μανιάτη.

«Το “μνημόνιο” που υπογράφηκε μεταξύ της Τουρκικής Κυβέρνησης και της Προσωρινής Κυβέρνησης της Τρίπολης, το 2019, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, αντιβαίνει πλήρως προς το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, καθώς διαγράφει πλήρως την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, προσβάλλοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και προωθώντας τις παράνομες και αναθεωρητικές διεκδικήσεις της Άγκυρας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρουν ακόμη οι κκ. Μάντζος και Μανιάτης στη σχετική τους ανακοίνωση.

Και προσθέτουν:

«Η πολύ αρνητική αυτή εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της από 24 Αυγούστου 2026 ρηματικής διακοίνωσης της Κυβέρνησης της Τρίπολης για τις ενέργειες της χώρας μας για τη μελέτη και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, και σε πλήρη αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης ότι η διαπραγμάτευση με τη Λιβύη για την οριοθέτηση ΑΟΖ έβαινε σε θετική κατεύθυνση και τις δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών ότι έκλειναν “χαίνουσες πληγές” μεταξύ των δύο χώρων».

Η Χαριλάου Τρικούπη ζητά από την κυβέρνηση της ΝΔ «να ενημερώσει άμεσα τα πολιτικά κόμματα και την ελληνική κοινωνία για τις εξελίξεις στη Λιβύη και ευρύτερα τη Βόρεια Αφρική, καθώς και για τις επιπτώσεις στα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα και ιδίως στην υλοποίηση κρίσιμων υποδομών όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου».

«Η επικοινωνιακή, επιφανειακή και αντιφατική διαχείριση της κατάστασης από το 2019 έως σήμερα αναδεικνύει την έλλειψη συνεκτικής πολιτικής με πολύ αρνητικό αντίκτυπο στα εθνικά μας συμφέροντα», καταλήγουν οι κκ. Μάντζος και Μανιάτης στην κοινή τους δήλωση.

Φαραντούρης: Έλλειψη στρατηγικής από την κυβέρνηση

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος δήλωσε από το Στρασβούργο ότι οι εξελίξεις είναι εξαιρετικά ανησυχητικές και «δείχνουν έλλειψη ενημέρωσης και στρατηγικής της Κυβέρνησης».

«Δυστυχώς αποδεικνύεται ακόμη μια φορά ότι η χώρα δεν διαθέτει συνεκτική και διορατική εξωτερική πολιτική. Χρειάζεται αλλαγή τώρα», σημειώνει εφατικά στην ίδια δήλωση ο ευρωβουλευτής.

ΕΛΑΣ: Προσωπική αποτυχία Μητσοτάκη η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Η ΕΛΑΣ, από τη μεριά της, βλέπει ως προσωπική αποτυχία του πρωθυπουργού την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου και ζητά «να αλλάξουμε άμεσα πλεύση», ενώ κάνει λόγο για «ευθεία και σοβαρή παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας από πλευράς Λιβύης».

«Η εν λόγω εξέλιξη ωστόσο, δείχνει και την αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη όλα αυτά τα χρόνια», τονίζει η ΕΛΑΣ, καλώντας την κυβέρνηση «να αντιδράσει άμεσα και δυναμικά τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο».

«Δυστυχώς, η χώρα επί Μητσοτάκη, μετράει συνεχόμενες εθνικές ήττες. Η μονοδιάστατη και αποτυχημένη εξωτερική πολιτική που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση, είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν στρατηγικά “κενά” στην περιοχή, τα οποία εκμεταλλεύεται η Τουρκία και παράγουν δυσμενή αποτελέσματα για την Ελλάδα», σημειώνει μεταξύ άλλων, ζητώντας την επαναφορά της «πολυδιάστατης ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας».

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