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Γερουλάνος: Ακόμη ένας… αμέριμνος προϋπολογισμός - Η ελληνική οικονομία σε κατάσταση «Βιλαμπάχο»
Πολιτική
20:30 - 20 Οκτ 2026

Γερουλάνος: Ακόμη ένας… αμέριμνος προϋπολογισμός - Η ελληνική οικονομία σε κατάσταση «Βιλαμπάχο»

Reporter.gr Newsroom

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«Η πραγματικότητα είναι ότι εδώ και επτά χρόνια σας λέμε ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι προϋπολογισμός μεγάλων μεταρρυθμίσεων και κάθε χρόνο μας φέρνετε ένα προϋπολογισμό ελάχιστων προσδοκιών. Με άλλα λόγια, «εδώ καράβια χάνονται, και ο ελληνικός προϋπολογισμός αρμενίζει». Η Ελλάδα και η ελληνική οικονομία σε κατάσταση “Βιλαμπάχο”, αν θυμάστε τη διαφήμιση», τόνισε κατά την ομιλία του στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ο βουλευτής Α΄Αθήνας του ΠΑΣΟΚ και ειδικός εισηγητής του κόμματος για τον προϋπολογισμό του 2027, Παύλος Γερουλάνος.

«Χτυπάνε παντού καμπανάκια»

Ο Βουλευτής Α΄ Αθήνας υπογράμμισε ότι: «η γεωπολιτική αναταραχή, ως αποτέλεσμα πολεμικών συγκρούσεων στην ευρύτερη γειτονιά μας, δεν δείχνει σημάδια βελτίωσης. Και σίγουρα οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης στον προϋπολογισμό του νοικοκυριού δεν προβλέπεται να υποχωρήσουν σύντομα. Οδηγώντας όλο και περισσότερες οικογένειες στην οικονομική αδράνεια ή και σε οριακή φτώχια. Και εδώ και στο εξωτερικό».

«Επίσης, πολλαπλασιάζονται οι αναλύσεις που προβλέπουν συνέχιση κοινωνικών αναταραχών, όπως αυτές που βλέπουμε στην Γαλλία», συνέχισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας για την κατάσταση στην ΕΕ, λέγοντας ότι «η συμπίεση των μεσαίων και χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων από την ακρίβεια και την ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά και η απουσία φωτισμένης ηγεσίας στην Ευρώπη που μπορεί να ανταπεξέλθει στις γεωστρατηγικές προκλήσεις που συμπιέζουν το ευρωπαϊκό νοικοκυριό μπορεί να πυροδοτήσει αντιδράσεις και αλλού».

«H ελληνική κοινωνία έχει δείξει ηρωικά σημάδια αντοχής»

«Αλλά η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», σύμφωνα με τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, «έχει προκαλέσει αυτή την αντοχή, πολλές φορές, σε επίπεδα οριακά πρόστυχα. Πόσο να αντέξει η κοινωνία να ακούει υπουργούς να λένε: «η Εθνική ήταν γεμάτη. Άρα όλα πάνε καλά»; Βρισκόμαστε μια ανόητη κουβέντα ή κίνηση μακριά από μια σοβαρή κοινωνική αντίδραση. Με ανησυχία σας παροτρύνω μην την αποκλείετε μην κοιτάτε προς την άλλη μεριά. Και καλό είναι όλοι να βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό μας, πριν μιλήσουμε».

«Η χώρα βρίσκεται σήμερα παραγωγικά εκεί που ήμασταν πριν την κρίση»

Συνεχίζοντας την ανάλυσή του για το προσχέδιο του προϋπολογισμού περιέγραψε ότι η Ελλάδα «παρά τα ασύλληπτα ποσά που διαχειρίστηκε η κυβέρνηση δεν κατάφερε, τον δικό της στόχο, να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας» και «είναι λοιπόν αρκετά σίγουρο ότι το 2027 η ερήμωση της περιφέρειας θα συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό, οδηγώντας ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας και περιοχές της χώρας σε απόγνωση».

«Ο Προϋπολογισμός δεν αφορά τους πολίτες»

«Καμία μα καμία από αυτές τις τεκτονικές αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο και τη χώρα δεν μοιάζει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στον φετινό προϋπολογισμό» και πρόσθεσε ότι «και αυτός ο προϋπολογισμός λέει είμαστε ένα κράτος που δεν προβλέπει. Ακούμε μόνο όσους έχουν πρόσβαση ή φοβόμαστε. Και σε ότι αφορά το μέλλον επιλέγουμε να βάλουμε το κεφάλι στην άμμο».

«Με απλά λόγια, αυτός ο προϋπολογισμός», σύμφωνα με τον Παύλο Γερουλάνο, «δεν αφορά τους πολίτες της χώρας. Για άλλους γράφτηκε, σε άλλους απευθύνεται. Ο Προϋπολογισμός του 2027 είναι ένας προϋπολογισμός που υποθέτει ότι κάθε ελληνική οικογένεια αντέχει. Αντέχει να πληρώνει. Αντέχει να προσαρμόζεται. Αντέχει να περιμένει. Αντέχει να βλέπει τον κόσμο να εξελίσσεται ενώ η χώρα μας παραμένει στάσιμη».

«Για να επενδύσει ένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα πρέπει αυτή η χώρα να επενδύσει στον Άνθρωπο»

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση υπογράμμισε ότι «αντί να επενδύει στον Άνθρωπο με μεταρρυθμίσεις που απελευθερώνουν τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου η Κυβέρνηση τον στριμώχνει σε επιδόματα που δεν επιλύουν τίποτα και φοροελαφρύνσεις που δεν φτάνουν ποτέ στον τελικό τους προορισμό, διότι τις εξαφανίζει η ακρίβεια. Αυτό δεν είναι αστοχία. Είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που αντί να θεωρεί τον πολίτη εταίρο της ανάπτυξης στη χώρα θεωρεί τη μέση ελληνική οικογένεια δεδομένο χρηματοδότη του συστήματος».

Κλείνοντας την ομιλία του υποστήριξε ότι «όταν ένας προϋπολογισμός δεν μπορεί να δει ούτε τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, ούτε τις μεγάλες προκλήσεις γύρω από αυτήν, τότε είναι ένας προϋπολογισμός αμέριμνος», γι’ αυτό χρειάζεται τώρα πολιτική αλλαγή που «δεν θα αφορά κάποιους από εμάς. Δεν αφορά κάποιες κοινωνικές ομάδες. Αλλά μια πολιτική αλλαγή που θα δημιουργήσει μια χώρα στην οποία χωράμε όλοι. Μια τέτοια χώρα υπόσχεται και μια τέτοια χώρα θα κάνει πράξη το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα».

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