ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Τουρκία επιχειρεί να μετατρέψει το τουρκολιβυκό μνημόνιο σε γεωπολιτικό τετελεσμένο
Πολιτική
20:54 - 20 Οκτ 2026

Η Τουρκία επιχειρεί να μετατρέψει το τουρκολιβυκό μνημόνιο σε γεωπολιτικό τετελεσμένο

Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η Τουρκία δεν επιδιώκει πλέον μόνο να νομιμοποιήσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά θα επιχειρίσει να το επιβάλει στην πράξη, μετατρέποντας τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της σε εμπόδιο για κάθε σημαντική ενεργειακή επένδυση ή υποθαλάσσια διασύνδεση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης να εγκρίνει τη συμφωνία του 2019 ενισχύει αυτή τη στρατηγική, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την Αθήνα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο διαμόρφωσης τετελεσμένων νοτίως της Κρήτης.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι η μεταστροφή του στρατοπέδου Χαλίφα Χαφτάρ, το οποίο μέχρι πρόσφατα αντιτασσόταν στο μνημόνιο. Η Τουρκία, έχοντας αρχικά επενδύσει πολιτικά και στρατιωτικά στην κυβέρνηση της Τρίπολης, αποκτά πλέον ισχυρότερα ερείσματα και στην ανατολική Λιβύη, περιορίζοντας τα περιθώρια της ελληνικής διπλωματίας.

Για την Αθήνα, ωστόσο, το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται πέρα από τη νομική αντιπαράθεση. Η Άγκυρα δεν χρειάζεται να εξασφαλίσει διεθνή αναγνώριση του μνημονίου για να προκαλέσει πρακτικές δυσκολίες.

Αρκεί να επικαλείται συστηματικά τις διεκδικήσεις της, δημιουργώντας αβεβαιότητα για κυβερνήσεις και επιχειρήσεις που σχεδιάζουν δραστηριότητες στην περιοχή. Οι κίνδυνοι καθυστερήσεων, πρόσθετου κόστους και πιθανών παρεμβάσεων μπορούν να επηρεάσουν επενδυτικές αποφάσεις, ανεξάρτητα από τη νομική βασιμότητα των τουρκικών θέσεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Great Sea Interconnector, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, με προοπτική επέκτασης στο Ισραήλ. Το πρόσφατο αίτημα της Nexans για επανέναρξη των ερευνών βυθού επαναφέρει το ερώτημα κατά πόσο οι τουρκικές αντιρρήσεις μπορούν να επηρεάσουν την υλοποίηση μιας ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής.

Καθοριστική παράμετρος παραμένει η Αίγυπτος, η οποία διατηρεί ισχυρή επιρροή στην ανατολική Λιβύη και έχει απορρίψει το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η στάση του Καΐρου θα επηρεάσει τα περιθώρια διπλωματικών χειρισμών της Αθήνας, ιδιαίτερα εάν η Άγκυρα επιχειρήσει να αξιοποιήσει τη νέα λιβυκή απόφαση για συγκεκριμένες θαλάσσιες δραστηριότητες.

Σημαντικός είναι και ο αμερικανικός παράγοντας, μετά τη δημόσια υποστήριξη της Ουάσιγκτον στο Great Sea Interconnector. Παράλληλα, το Ισραήλ έχει στρατηγικό συμφέρον στη διατήρηση της ασφάλειας των ενεργειακών διασυνδέσεων, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αυτόματη παρέμβασή του υπέρ των ελληνικών θέσεων.

Το επόμενο κρίσιμο σημείο θα είναι εάν η Λιβύη προχωρήσει σε αδειοδοτήσεις θαλάσσιων ερευνών βάσει του μνημονίου και εάν η Τουρκία επιχειρήσει να τις υλοποιήσει.

Η Αθήνα δεν καλείται πλέον μόνο να αμφισβητήσει τη νομιμότητα μιας συμφωνίας, αλλά κυρίως να αποτρέψει τη μετατροπή της σε μηχανισμό πρακτικών περιορισμών στην άσκηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2026 - 21:00
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου: Άκυρο και ανίσχυρο – Μήνυμα στήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο
Ειδήσεις

ΕΕ κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου: Άκυρο και ανίσχυρο – Μήνυμα στήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο

Μητσοτάκης – Maria Leptin: Κατά 55% αυξήθηκαν οι δαπάνες της έρευνας και ανάπτυξης από το 2019
Πολιτική

Μητσοτάκης – Maria Leptin: Κατά 55% αυξήθηκαν οι δαπάνες της έρευνας και ανάπτυξης από το 2019

Φαραντούρης: Η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου δείχνει έλλειψη στρατηγικής εκ μέρους της κυβέρνησης
Πολιτική

Φαραντούρης: Η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου δείχνει έλλειψη στρατηγικής εκ μέρους της κυβέρνησης

ΕΛΑΣ: Προσωπική αποτυχία Μητσοτάκη η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου
Πολιτική

ΕΛΑΣ: Προσωπική αποτυχία Μητσοτάκη η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/10/2026 - 21:58

ΕΕ κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου: Άκυρο και ανίσχυρο – Μήνυμα στήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο

Υγεία
20/10/2026 - 21:45

Πώς μια απλή βόλτα με το ποδήλατο διώχνει το άγχος και δυναμώνει την καρδιά

Πολιτική
20/10/2026 - 21:12

Opinion Poll: Στο 26,3% το ποσοστό της ΝΔ - Ανησυχία των πολιτών για ακρίβεια και ελληνοτουρκικά

Πολιτική
20/10/2026 - 20:54

Η Τουρκία επιχειρεί να μετατρέψει το τουρκολιβυκό μνημόνιο σε γεωπολιτικό τετελεσμένο

Πολιτική
20/10/2026 - 20:30

Γερουλάνος: Ακόμη ένας… αμέριμνος προϋπολογισμός - Η ελληνική οικονομία σε κατάσταση «Βιλαμπάχο»

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 20:17

Intracom: Αγορά 226.000 μετοχών από τον Σωκράτη Κόκκαλη

Χρηματιστήρια
20/10/2026 - 20:10

Ευρωαγορές: Οριακές απώλειες παρά την πτώση σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 19:59

ΣΕΛΠΕ – RNDU: Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας και Αζερμπαϊτζάν

Πολιτική
20/10/2026 - 19:52

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και Σαμαρά κατά της κυβέρνησης για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Πολιτική
20/10/2026 - 19:19

ΥΠΕΞ: Άκυρο το τουρκολυβικό μνημόνιο - Θα προβούμε σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια

Ειδήσεις
20/10/2026 - 19:05

Βόρεια Κορέα: Φωτογραφίες του Κιμ Γιονγκ Ουν μετά τις φήμες για τον θάνατό του

Ειδήσεις
20/10/2026 - 18:46

Σύνταγμα: Φοιτητές στήνουν «κατασκήνωση διαμαρτυρίας» για κόστος σπουδών και στέγασης - Αύριο το μαθητικό συλλαλητήριο

Ανακοινώσεις
20/10/2026 - 18:41

Briq Properties: Αύξηση 18% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του εννεάμηνου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/10/2026 - 18:29

Revolut για διακοπή λειτουργίας: Ασφαλή τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών

Ειδήσεις
20/10/2026 - 18:17

Reuters/Ipsos: Το ένα τρίτο των Αμερικανών πολιτών είναι υπέρ δεύτερης απόπειρας εκτέλεσης μετά από αποτυχία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/10/2026 - 18:16

Volkswagen ID. Buzz: Ο γύρος του κόσμου με ρεκόρ Guinness και σχεδόν 100.000 χιλιόμετρα αξιοπιστίας

Πολιτική
20/10/2026 - 18:12

Μητσοτάκης – Maria Leptin: Κατά 55% αυξήθηκαν οι δαπάνες της έρευνας και ανάπτυξης από το 2019

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 18:05

TREK Development: Είσοδος στις κρίσιμες υποδομές με έργο €3,3 εκατ. στο λιμάνι του Λαυρίου

Ειδήσεις
20/10/2026 - 17:51

Γαλλία: Ο Λεκορνί βγάζει το στρατό στις διαδηλώσεις και προειδοποιεί για οργανωμένη βία

Περιβάλλον
20/10/2026 - 17:51

Η υπερθέρμανση του πλανήτη απειλεί με μη αναστρέψιμες αλλαγές κρίσιμα οικοσυστήματα της Γης

Σχόλια Αγοράς
20/10/2026 - 17:41

ΧΑ: Οι αγοραστές επέστρεψαν στο φίνις – Κλείσιμο στις 2.610 μονάδες παρά τις πιέσεις

Οικονομία
20/10/2026 - 17:41

Πόθεν Έσχες 2026: Έως τις 3 Νοεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων

Εκλογές ΗΠΑ
20/10/2026 - 17:28

Ενδιάμεσες Εκλογές: Πώς ο ανασχεδιασμός των περιφερειών κινδυνεύει να γυρίσει μπούμερανγκ για τον Τραμπ

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 17:20

VG Holding (Γρηγόρης, MAILO'S): Αύξηση πωλήσεων 8,7% στα €115,1 εκατ. το 2025

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 17:18

Amazon: Πάνω από 300.000 εποχικές προσλήψεις στις ΗΠΑ ενόψει εορτών - Πρόβλεψη για πωλήσεις $1 τρισ.

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 17:05

Fourlis: Στοίχημα για τζίρο 800 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη έως 45 εκατ. ευρώ το 2029

Πολιτική
20/10/2026 - 17:04

Φαραντούρης: Η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου δείχνει έλλειψη στρατηγικής εκ μέρους της κυβέρνησης

Χρηματιστήρια
20/10/2026 - 17:02

Wall: Νέο sell-off στις μετοχές AI – Πιέσεις στον Nasdaq, βουτιά 30% για την Elice

Πολιτική
20/10/2026 - 16:57

ΠΑΣΟΚ: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ «καρφώνει» την κυβέρνηση για το Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών

Ναυτιλία
20/10/2026 - 16:57

Capital Maritime Finance: Ιστορική χρηματιστηριακή πρεμιέρα με επενδύσεις $1,8 δισ. και στόλο 36 πλοίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ