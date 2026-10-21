ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φαραντούρης κατά Έντι Ράμα για συλλήψεις στον Ναό της Αναστάσεως στα Τίρανα
Πολιτική
09:51 - 21 Οκτ 2026

Φαραντούρης κατά Έντι Ράμα για συλλήψεις στον Ναό της Αναστάσεως στα Τίρανα

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Αστυνομική βία και συλλήψεις από την αλβανική αστυνομία στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα καταγγέλλει με γραπτή ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλαος Φαραντούρης 

Κατά τη διάρκεια των σφοδρών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων χθες στα Τίρανα, δυνάμεις της αλβανικής αστυνομίας εισέβαλαν στον προαύλιο χώρο του Ορθόδοξου Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού, καταδιώκοντας και συλλαμβάνοντας βίαια διαδηλωτές που αναζήτησαν εκεί καταφύγιο.

Η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας καταδίκασε το γεγονός, τονίζοντας ότι παραβιάστηκε ο ιερός χαρακτήρας του χώρου και υπογραμμίζοντας ότι οι χώροι λατρείας δεν πρέπει να μετατρέπονται σε πεδία συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων. Η Ένωση Υπαλλήλων Πανεπιστημίων Αλβανίας εξέδωσε επίσης ανακοίνωση, με την οποία εκφράζει την ανησυχία της για την αστυνομική βία ενάντια στις φοιτητικές κινητοποιήσεις.

Δεδομένου ότι ο σεβασμός των θρησκευτικών χώρων και των τόπων λατρείας αποτελεί πυλώνα του κράτους δικαίου και του δυτικού πολιτισμού από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλβανία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα, ο Νικόλας Φαραντούρης προχώρησε σε σχετική παρέμβαση με την οποία ζητά την ενδελεχή ενημέρωση της Επιτροπής για το συγκεκριμένο περιστατικό αστυνομικής βίας εντός του Ορθόδοξου Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα. Ταυτόχρονα, ζητά από την Επιτροπή να διευκρινίσει:

α) πως αξιολογεί τη στάση των αλβανικών αρχών, σε σχέση και με το καθεστώς της Αλβανίας ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας και

β) σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προς την κυβέρνηση της Αλβανίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθούν τέτοια περιστατικά.

Οι μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία, γνωστές και ως «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2026 και γενικεύτηκαν μαζικά στα μέσα Μαΐου του 2026.

Οι κινητοποιήσεις χιλιάδων πολιτών πυροδοτήθηκαν από τα σχεδία για μια τεράστια, πολυτελή τουριστική επένδυση ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη λιμνοθάλασσα Νάρτα στο Ζβέρνετ (κοντά στον Αυλώνα) και στο νησί Σαζάν, ένα έργο που συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και οι κάτοικοι αντέδρασαν έντονα, καθώς η περιοχή είναι προστατευόμενος βιότοπος, διάσημος για τα ροζ φλαμίνγκο του, τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Στις 30 Μαΐου 2026, κυκλοφόρησε βίντεο που έδειχνε άνδρες ιδιωτικής ασφάλειας και αστυνομικούς να απομακρύνουν βίαια διαδηλωτές από την παραλία. Αυτό προκάλεσε οργή και μετέφερε το κέντρο των διαδηλώσεων στα Τίρανα, όπου ξεκίνησαν καθημερινές πορείες.

Το περιβαλλοντικό ζήτημα έφερε στην επιφάνεια βαθύτερη δυσαρέσκεια. Η αντιπολίτευση και οι πολίτες κατηγορούν την κυβέρνηση Ράμα για εκτεταμένη διαφθορά, διασπάθιση δημόσιου χρήματος και αυταρχισμό, ειδικά μετά από έρευνες που ενέπλεξαν κορυφαίους υπουργούς.

Τον Οκτώβριο η κατάσταση κλιμακώθηκε δραματικά όταν στο κίνημα προσχώρησαν μαζικά οι φοιτητές και οι μαθητές. Οι νέοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος σπουδών, την ακρίβεια, την ανεργία και την έλλειψη προοπτικών στη χώρα.

Οι διαδηλώσεις έχουν λάβει πλέον βίαιο χαρακτήρα με καθημερινές συγκρούσεις, ρίψεις μολότοφ, χρήση δακρυγόνων και αύρας νερού από την αστυνομία, ενώ ο Έντι Ράμα αρνείται να παραιτηθεί, κάνοντας λόγο για «υβριδικό πόλεμο» και ξένο δάκτυλο.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης σε δηλώσεις του απ' το Στρασβούργο κάνει λόγο για «απαράδεκτη κατάλυση του θρησκευτικού ασύλου» και ζητά «τον απόλυτο σεβασμό των ιερών χώρων και ναών» στη γειτονική Αλβανία. «Καλούμε την Κομισιόν να τοποθετηθεί αλλά και την Ελληνική Κυβέρνηση να πάρει θέση για τις απαράδεκτες πράξεις βίας των αλβανικών Αρχών», καταλήγει ο Νικόλας Φαραντούρης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φαραντούρης: Η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου δείχνει έλλειψη στρατηγικής εκ μέρους της κυβέρνησης
Πολιτική

Φαραντούρης: Η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου δείχνει έλλειψη στρατηγικής εκ μέρους της κυβέρνησης

Αλβανία: Ο Ράμα χαρακτηρίζει «υβριδικό πόλεμο» τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις
Ειδήσεις

Αλβανία: Ο Ράμα χαρακτηρίζει «υβριδικό πόλεμο» τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Αλβανία: Βέβαιος ότι το κράτος θα κερδίσει δηλώνει ο Ράμα με φόντο τα επεισόδια
Ειδήσεις

Αλβανία: Βέβαιος ότι το κράτος θα κερδίσει δηλώνει ο Ράμα με φόντο τα επεισόδια

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Καταδίκη της βίας στις διαδηλώσεις στην Αλβανία
Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Καταδίκη της βίας στις διαδηλώσεις στην Αλβανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
21/10/2026 - 11:12

Καρκίνος: Νέα εξέταση αίματος υπόσχεται έγκαιρη ανίχνευση - Τι έδειξε μεγάλη κλινική μελέτη

Πολιτική
21/10/2026 - 11:01

Γεραπετρίτης: Δεν ήταν στο χέρι μας να αποτρέψουμε το τουρκολυβικό σύμφωνο, αλλά δεν θα εφαρμοστεί

ΕΝΔΥΣΗ
21/10/2026 - 10:58

Athens Fashion Week: Το αύριο της μόδας στο εργοστάσιο Μουζάκη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21/10/2026 - 10:57

Μυτιληναίος: Οι στόχοι για το γάλλιο - Η Metlen εξετάζει ήδη ως επόμενα κρίσιμα μέταλλα το γερμάνιο και το σκάνδιο

Ειδήσεις
21/10/2026 - 10:42

Μετά την «περιπέτεια» της Αθήνας: Η νέα καριέρα της Κίμπερλι – Αμοιβή έως $100.000 ανά ομιλία

Πολιτική
21/10/2026 - 10:36

Μαρκόπουλος από το Τορόντο: Η ελληνική οικονομία είναι σήμερα πιο ελκυστική για επενδύσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 10:32

Ο Οδηγός MICHELIN επεκτείνεται σε Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη – 62 εστιατόρια στις επιλογές του 2027

Ειδήσεις
21/10/2026 - 10:31

WSJ: Ο Μασκ «ελέγχει» τον πόλεμο - Αυτός διέταξε τον περιορισμό της ταχύτητας του Starlink στην Ουκρανία

Ανακοινώσεις
21/10/2026 - 10:24

Παπουτσάνης: Άλμα τζίρου κατά 8,6% στο εννεάμηνο – Στο 56% οι εξαγωγές

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 10:18

Fourlis: Το σχέδιο για πωλήσεις έως €800 εκατ. το 2029 και το στοίχημα του κόστους

Ειδήσεις
21/10/2026 - 10:12

Ηνωμένο Βασίλειο: Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,5%, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων

Αναλύσεις
21/10/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη αντίσταση στις 2620 μονάδες και στήριξη στις 2589 μονάδες

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 10:09

OsteoStrong®: Επεκτείνεται σε Ελλάδα και Κύπρο – Νέο κέντρο στη Λευκωσία εντός του έτους

Πολιτική
21/10/2026 - 10:08

Αρναούτογλου: Οι Ευρωπαίοι αλιείς δεν μπορεί να γίνουν όμηροι του Τουρκολιβυκού μνημονίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
21/10/2026 - 09:56

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Εισφορά 10 ευρώ κάθε μήνα επί 15 χρόνια – Ποιοι ωφελήθηκαν;

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 09:54

Dardanel Greece: Στα €25,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025 και ισχυρή ρευστότητα

Πολιτική
21/10/2026 - 09:51

Φαραντούρης κατά Έντι Ράμα για συλλήψεις στον Ναό της Αναστάσεως στα Τίρανα

Οικονομία
21/10/2026 - 09:45

Στο ΕΣΠΑ η αποκατάσταση του διατηρητέου κυλινδρόμυλου Ματθαίου στη Νάουσα και η μετατροπή του σε πολυχώρο πολιτισμού

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 09:15

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΣΕΛΠΕ και RNDU του Αζερμπαϊτζάν

Ναυτιλία
21/10/2026 - 09:06

Ο Όμιλος Neptune υποδέχεται το «NIKOS TRAVLOS»

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 08:58

Η ΓΣΕΒΕΕ στον εορτασμό για τα 100 χρόνια της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας

Ειδήσεις
21/10/2026 - 08:47

Απεργία σήμερα 21 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν, πώς κινούνται τα μέσα μεταφοράς

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 08:36

Robinson Club Ierapetra: Στα 17 εκατ. ευρώ ο τζίρος της μονάδας της TUI – Νέες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις

ΕΜΠΟΡΙΟ
21/10/2026 - 08:23

Μασούτης: Τα επόμενα κεφάλαια μετά την Κρητικός - Υποδομές, ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη

Οικονομία
21/10/2026 - 08:16

Η ακρίβεια αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες – Στα 347 ευρώ η μέση μηνιαία δαπάνη στο σούπερ μάρκετ

Εκλογές ΗΠΑ
21/10/2026 - 08:04

Τραμπ: Βάζει από την τσέπη του 400 εκατ. δολάρια για τις ενδιάμεσες εκλογές

Ειδήσεις
21/10/2026 - 08:00

Τα 100 -εκτός ΗΠΑ- κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο για το 2027

Τεχνολογία
21/10/2026 - 07:52

Μπορούν οι απαγορεύσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να προστατεύσουν την ψυχική υγεία των παιδιών;

Ειδήσεις
21/10/2026 - 07:45

Η Ρωσία βλέπει τη νίκη να πλησιάζει και πανηγυρίζει για τη νέα στροφή Τραμπ κατά της Ουκρανίας

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 23:59

SpaceX: Άλμα 161% στα έσοδα με αιχμή τη Starlink και την τεχνητή νοημοσύνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ