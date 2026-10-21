Γεραπετρίτης: Δεν ήταν στο χέρι μας να αποτρέψουμε το τουρκολιβυκό σύμφωνο, αλλά δεν θα εφαρμοστεί

Τη βεβαιότητα ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν πρόκειται να εφαρμοστεί, παρά την κύρωσή του από τη Βουλή της Ανατολικής Λιβύης, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς ο επικεφαλής της ελληνικής διπλμωατίας απέρριψε τις επικρίσεις περί «εθνικής ήττας», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει συγκεκριμένο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των εξελίξεων και είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στο ραδιόφωνο του MEGA:

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε αρχικά στην πορεία του τουρκολιβυκού μνημονίου, το οποίο υπογράφηκε το 2019 από την κυβέρνηση της Δυτικής Λιβύης, αμφισβητώντας τη νομιμοποίησή της να προχωρήσει σε μια τέτοια συμφωνία.

Όπως σημείωσε, από το 2019 μέχρι σήμερα υπήρξε συστηματική προσπάθεια της Τουρκίας να εξασφαλίσει την κύρωση του μνημονίου από το λιβυκό Κοινοβούλιο. «Όταν άλλαξαν οι ισορροπίες με τη βίαιη έξωση του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, αυτό έγινε εφικτό», ανέφερε.

Ωστόσο, ο υπουργός υποστήριξε ότι η κύρωση δεν μεταβάλλει τα δεδομένα ως προς τη νομική ισχύ της συμφωνίας. «Το μνημόνιο αυτό δεν πρόκειται να εφαρμοστεί, γιατί δεν παράγει έννομα αποτελέσματα», τόνισε, προσθέτοντας ότι η κύρωση δεν προσφέρει κάποια πρόσθετη αξία.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι η Ελλάδα έχει προκηρύξει θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης, στην περιοχή που επικαλύπτεται από τις διεκδικήσεις του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις της Αθήνας, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα αξιοποιήσει τους διαθέσιμους διπλωματικούς μηχανισμούς για να καταδείξει την παρανομία της συμφωνίας. Επικαλέστηκε, μάλιστα, την άμεση αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι υπάρχει ομόθυμη καταδίκη από τα 27 κράτη-μέλη.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των ευρωπαϊκών διαύλων επιρροής της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι η Αθήνα διαδραματίζει ρόλο σε ζητήματα χρηματοδότησης και στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά το κατά πόσο η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτρέψει την κύρωση, ο υπουργός ήταν σαφής: «Δεν ήταν στο χέρι της Ελλάδας να το αποτρέψει». Παράλληλα, κάλεσε όσους κάνουν λόγο για εθνική ήττα να είναι προσεκτικοί στις διατυπώσεις τους.

«Η Ελλάδα θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα όταν το κρίνει»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και νότια της Κρήτης, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν καθορίζεται από τις κινήσεις της Τουρκίας.

«Η Ελλάδα δεν αντιδρά σπασμωδικά, αντιδρά με σχέδιο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η χώρα θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα «με τον τρόπο και στον χρόνο που θα επιλέξει».

Όπως υπογράμμισε, η Αθήνα έχει διαμορφώσει συγκεκριμένη στρατηγική, έχει αναπτύξει συμμαχίες και διαθέτει ισχυρή παρουσία στα διεθνή φόρα. «Δεν θα επηρεαστούμε από μία ενέργεια», σημείωσε, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις της Ελλάδας δεν υπαγορεύονται από τις σχέσεις Τουρκίας και Λιβύης.

Τι είπε για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου

Για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, ο υπουργός Εξωτερικών απέρριψε τις τουρκικές ενστάσεις, υποστηρίζοντας ότι η μόνη χώρα από την οποία απαιτείται αδειοδότηση για την υλοποίησή του είναι η Ελλάδα.

Παράλληλα, διέψευσε τα σενάρια περί συνεννόησης με την Τουρκία για το καλώδιο, χαρακτηρίζοντάς τα αβάσιμα. «Δεν υπάρχει καμία συνεννόηση με την Τουρκία για το καλώδιο. Η Ελλάδα θα κάνει τα δέοντα», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για έργο με γαλλικά συμφέροντα και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο.

«Απόλυτη εμπιστοσύνη» στις σχέσεις με την Αίγυπτο

Αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας–Αιγύπτου, ο κ. Γεραπετρίτης έκανε λόγο για μια στρατηγικά δομημένη και στενή συνεργασία, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στην κοινή κατανόηση των δύο χωρών.

Όπως είπε, η συνεννόηση αυτή επιβεβαιώθηκε και κατά την πρόσφατη επικοινωνία του με την αιγυπτιακή πλευρά. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Ελλάδα έχει την υποστήριξη των κρατών-μελών της ΕΕ απέναντι στις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η απάντηση στην κριτική Σαμαρά

Αναφερόμενος στην κριτική του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ο καθένας μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις του, ωστόσο χαρακτήρισε τη στάση του ως έκφραση «βαθύτατης μισαλλοδοξίας».

Υποστήριξε ότι οι αναφορές σε εθνική ήττα δεν συνιστούν ουσιαστική κριτική και ότι η πρώτη αντίδραση θα έπρεπε να είναι η καταδίκη του τουρκολιβυκού μνημονίου και όχι της ελληνικής κυβέρνησης.

Αναφερόμενος, εξάλλου, στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σημείωσε ότι θα έπρεπε να ασκεί κριτική στην τουρκική πολιτική. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο, επισημαίνοντας ωστόσο την αναβάθμιση της επιθετικής ρητορικής σε βάρος της χώρας από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Οι δίαυλοι επικοινωνίας με τις ΗΠΑ

Τέλος, ερωτηθείς για την αποπεμφθείσα πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στα διπλωματικά πρωτόκολλα και στη σημασία της διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον.

Όπως εξήγησε, η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε να διατηρήσει την επικοινωνία με την αμερικανική πρεσβεία, δεδομένης της στρατηγικής σημασίας των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Καταλήγοντας, τόνισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών κινείται σε μια κατεύθυνση αμοιβαίου οφέλους.