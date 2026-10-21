Γεραπετρίτης: Δεν ήταν στο χέρι μας να αποτρέψουμε το τουρκολυβικό σύμφωνο, αλλά δεν θα εφαρμοστεί

Ως άκυρη που δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα περιέγραψε την ψήφιση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Αναλυτικότερα, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο Meganews:

«Υπήρξε συστηματική προσπάθεια της Τουρκίας να επικυρωθεί το μνημόνιο από το 2019 μέχρι σήμερα και όταν άλλαξαν οι ισορροπίες με την βίαιη έξωση του προέδρου της βουλής των αντιπροσώπων, αυτό έγινε εφικτό».

Και πρόσθεσε πως «το μνημόνιο αυτό δεν πρόκειται να εφαρμοστεί γιατί δεν παράγει έννομα αποτελέσματα», συμπληρώνοντας ότι η χώρα μας θα κινήσει όλους τους μηχανισμούς για την καταδίκη αυτής της παράνομης πράξης, και ανάφερε τις άμεσες δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων. «Είναι ομόθυμη η καταδίκη και από τους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προκάλεσε μάλιστα αίσθηση καθώς τόνισε ότι δεν ήταν στο χέρι της Ελλάδας να αποτρέψει το σύμφωνο, φρόντιζοντας όμως παράλληλα να επαναλάβει την εκτίμησή του ότι τελικά δεν θα εφαρμοστεί.

Σε ερώτηση αν η Ελλάδα σχεδιάζει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια και νότια της Κρήτης ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «η πολιτική της Ελλάδας δεν υπαγορεύεται από σπασμωδικές κινήσεις άλλων. Η Ελλάδα θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στον χρόνο που εκείνη θα κρίνει».

Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, υποστήριξε ότι η μόνη χώρα από την οποία χρειάζεται αδειοδότηση για την υλοποίηση του έργου παραμένει η Ελλάδα, απορρίπτονας τουρκικές ενστάσεις.