ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γεραπετρίτης: Δεν ήταν στο χέρι μας να αποτρέψουμε το τουρκολυβικό σύμφωνο, αλλά δεν θα εφαρμοστεί
Πολιτική
11:01 - 21 Οκτ 2026

Γεραπετρίτης: Δεν ήταν στο χέρι μας να αποτρέψουμε το τουρκολυβικό σύμφωνο, αλλά δεν θα εφαρμοστεί

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ως άκυρη που δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα περιέγραψε την ψήφιση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Αναλυτικότερα, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο Meganews:

«Υπήρξε συστηματική προσπάθεια της Τουρκίας να επικυρωθεί το μνημόνιο από το 2019 μέχρι σήμερα και όταν άλλαξαν οι ισορροπίες με την βίαιη έξωση του προέδρου της βουλής των αντιπροσώπων, αυτό έγινε εφικτό».

Και πρόσθεσε πως «το μνημόνιο αυτό δεν πρόκειται να εφαρμοστεί γιατί δεν παράγει έννομα αποτελέσματα», συμπληρώνοντας ότι η χώρα μας θα κινήσει όλους τους μηχανισμούς για την καταδίκη αυτής της παράνομης πράξης, και ανάφερε τις άμεσες δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων. «Είναι ομόθυμη η καταδίκη και από τους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προκάλεσε μάλιστα αίσθηση καθώς τόνισε ότι δεν ήταν στο χέρι της Ελλάδας να αποτρέψει το σύμφωνο, φρόντιζοντας όμως παράλληλα να επαναλάβει την εκτίμησή του ότι τελικά δεν θα εφαρμοστεί.

Σε ερώτηση αν η Ελλάδα σχεδιάζει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια και νότια της Κρήτης ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «η πολιτική της Ελλάδας δεν υπαγορεύεται από σπασμωδικές κινήσεις άλλων. Η Ελλάδα θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στον χρόνο που εκείνη θα κρίνει».

Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, υποστήριξε ότι η μόνη χώρα από την οποία χρειάζεται αδειοδότηση για την υλοποίηση του έργου παραμένει η Ελλάδα, απορρίπτονας τουρκικές ενστάσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/2026 - 11:07
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μυτιληναίος: Οι στόχοι για το γάλλιο - Η Metlen εξετάζει ήδη ως επόμενα κρίσιμα μέταλλα το γερμάνιο και το σκάνδιο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μυτιληναίος: Οι στόχοι για το γάλλιο - Η Metlen εξετάζει ήδη ως επόμενα κρίσιμα μέταλλα το γερμάνιο και το σκάνδιο

Μετά την «περιπέτεια» της Αθήνας: Η νέα καριέρα της Κίμπερλι – Αμοιβή έως $100.000 ανά ομιλία
Ειδήσεις

Μετά την «περιπέτεια» της Αθήνας: Η νέα καριέρα της Κίμπερλι – Αμοιβή έως $100.000 ανά ομιλία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Opinion Poll: Στο 26,3% το ποσοστό της ΝΔ - Ανησυχία των πολιτών για ακρίβεια και ελληνοτουρκικά
Πολιτική

Opinion Poll: Στο 26,3% το ποσοστό της ΝΔ - Ανησυχία των πολιτών για ακρίβεια και ελληνοτουρκικά

Μπακογιάννη: Ο πρωθυπουργός θα αναλάβει τις ευθύνες του αν η ΝΔ πέσει στο 25%
Πολιτική

Μπακογιάννη: Ο πρωθυπουργός θα αναλάβει τις ευθύνες του αν η ΝΔ πέσει στο 25% 

Ρικ Σκοτ (Γερουστιαστής ΗΠΑ): «Τραμπούκικη συμπεριφορά» της Τουρκίας απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο
Ειδήσεις

Ρικ Σκοτ (Γερουστιαστής ΗΠΑ): «Τραμπούκικη συμπεριφορά» της Τουρκίας απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο

Τουρκική αμφισβήτηση της ελληνικής NAVTEX στην περιοχή που θα περάσει το πλοίο για το Καλώδιο
Πολιτική

Τουρκική αμφισβήτηση της ελληνικής NAVTEX στην περιοχή που θα περάσει το πλοίο για το Καλώδιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 11:26

Carrefour: «Βουτιά» 14% μετά την υποβάθμιση των προβλέψεων για τα κέρδη του 2026

Πολιτική
21/10/2026 - 11:25

Προσωπική επίθεση Λαζαρίδη στη Γιαννακοπούλου που βούρκωσε on air (video) - Έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Υγεία
21/10/2026 - 11:12

Καρκίνος: Νέα εξέταση αίματος υπόσχεται έγκαιρη ανίχνευση - Τι έδειξε μεγάλη κλινική μελέτη

Πολιτική
21/10/2026 - 11:01

Γεραπετρίτης: Δεν ήταν στο χέρι μας να αποτρέψουμε το τουρκολυβικό σύμφωνο, αλλά δεν θα εφαρμοστεί

ΕΝΔΥΣΗ
21/10/2026 - 10:58

Athens Fashion Week: Το αύριο της μόδας στο εργοστάσιο Μουζάκη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21/10/2026 - 10:57

Μυτιληναίος: Οι στόχοι για το γάλλιο - Η Metlen εξετάζει ήδη ως επόμενα κρίσιμα μέταλλα το γερμάνιο και το σκάνδιο

Ειδήσεις
21/10/2026 - 10:42

Μετά την «περιπέτεια» της Αθήνας: Η νέα καριέρα της Κίμπερλι – Αμοιβή έως $100.000 ανά ομιλία

Πολιτική
21/10/2026 - 10:36

Μαρκόπουλος από το Τορόντο: Η ελληνική οικονομία είναι σήμερα πιο ελκυστική για επενδύσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 10:32

Ο Οδηγός MICHELIN επεκτείνεται σε Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη – 62 εστιατόρια στις επιλογές του 2027

Ειδήσεις
21/10/2026 - 10:31

WSJ: Ο Μασκ «ελέγχει» τον πόλεμο - Αυτός διέταξε τον περιορισμό της ταχύτητας του Starlink στην Ουκρανία

Ανακοινώσεις
21/10/2026 - 10:24

Παπουτσάνης: Άλμα τζίρου κατά 8,6% στο εννεάμηνο – Στο 56% οι εξαγωγές

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 10:18

Fourlis: Το σχέδιο για πωλήσεις έως €800 εκατ. το 2029 και το στοίχημα του κόστους

Ειδήσεις
21/10/2026 - 10:12

Ηνωμένο Βασίλειο: Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,5%, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων

Αναλύσεις
21/10/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη αντίσταση στις 2620 μονάδες και στήριξη στις 2589 μονάδες

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 10:09

OsteoStrong®: Επεκτείνεται σε Ελλάδα και Κύπρο – Νέο κέντρο στη Λευκωσία εντός του έτους

Πολιτική
21/10/2026 - 10:08

Αρναούτογλου: Οι Ευρωπαίοι αλιείς δεν μπορεί να γίνουν όμηροι του Τουρκολιβυκού μνημονίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
21/10/2026 - 09:56

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Εισφορά 10 ευρώ κάθε μήνα επί 15 χρόνια – Ποιοι ωφελήθηκαν;

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 09:54

Dardanel Greece: Στα €25,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025 και ισχυρή ρευστότητα

Πολιτική
21/10/2026 - 09:51

Φαραντούρης κατά Έντι Ράμα για συλλήψεις στον Ναό της Αναστάσεως στα Τίρανα

Οικονομία
21/10/2026 - 09:45

Στο ΕΣΠΑ η αποκατάσταση του διατηρητέου κυλινδρόμυλου Ματθαίου στη Νάουσα και η μετατροπή του σε πολυχώρο πολιτισμού

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 09:15

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΣΕΛΠΕ και RNDU του Αζερμπαϊτζάν

Ναυτιλία
21/10/2026 - 09:06

Ο Όμιλος Neptune υποδέχεται το «NIKOS TRAVLOS»

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 08:58

Η ΓΣΕΒΕΕ στον εορτασμό για τα 100 χρόνια της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας

Ειδήσεις
21/10/2026 - 08:47

Απεργία σήμερα 21 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν, πώς κινούνται τα μέσα μεταφοράς

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 08:36

Robinson Club Ierapetra: Στα 17 εκατ. ευρώ ο τζίρος της μονάδας της TUI – Νέες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις

ΕΜΠΟΡΙΟ
21/10/2026 - 08:23

Μασούτης: Τα επόμενα κεφάλαια μετά την Κρητικός - Υποδομές, ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη

Οικονομία
21/10/2026 - 08:16

Η ακρίβεια αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες – Στα 347 ευρώ η μέση μηνιαία δαπάνη στο σούπερ μάρκετ

Εκλογές ΗΠΑ
21/10/2026 - 08:04

Τραμπ: Βάζει από την τσέπη του 400 εκατ. δολάρια για τις ενδιάμεσες εκλογές

Ειδήσεις
21/10/2026 - 08:00

Τα 100 -εκτός ΗΠΑ- κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο για το 2027

Τεχνολογία
21/10/2026 - 07:52

Μπορούν οι απαγορεύσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να προστατεύσουν την ψυχική υγεία των παιδιών;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ