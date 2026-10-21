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Δημοσκόπηση GPO: Σφαγή για τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ – Στο 25,2% η ΝΔ
Πολιτική
16:04 - 21 Οκτ 2026

Δημοσκόπηση GPO: Σφαγή για τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ – Στο 25,2% η ΝΔ

Reporter.gr Newsroom

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Προβάδισμα της ΝΔ με 25,2%, μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ και άνοδο του ΚΚΕ καταγράφει η δημοσκόπηση της GPO για το iefimerida.gr για τον Οκτώβριο, αποτυπώνοντας παράλληλα την ενίσχυση της προτίμησης για αυτοδύναμες κυβερνήσεις.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ προηγείται με 25,2%, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί στο 13,5% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,2%. Το ΚΚΕ ανεβαίνει στην τέταρτη θέση με 8,1%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4% και η Φωνή Λογικής με 3,3%. Κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται η Ελπίδα για Δημοκρατία με 2,2% και η Συμμαχία Ελλήνων με 2,4%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 29,4%, η ΕΛΑΣ 15,7% και το ΠΑΣΟΚ 13,1%, ενώ το ΚΚΕ καταγράφει 9,4%. Στον δείκτη καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 28,5%, με τον Αλέξη Τσίπρα στο 14,8% και τον Νίκο Ανδρουλάκη στο 9,4%, ενώ το 18,6% απαντά «κανένας».

Παράλληλα, ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά συγκεντρώνει δυνητική εκλογική δεξαμενή 10,5%, με ισχυρό ενδεχόμενο ψήφου 3,2%. Στο μετεκλογικό τοπίο, το 52,7% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση, ακόμη και αν χρειαστούν επαναλαμβανόμενες εκλογές, έναντι 42,8% που τάσσεται υπέρ κυβέρνησης συνεργασίας. Την ίδια ώρα, το 68,5% δηλώνει ότι επιθυμεί αλλαγή κατεύθυνσης, αναδεικνύοντας την απόσταση ανάμεσα στη δυσαρέσκεια για την κυβερνητική πορεία και στην αναζήτηση ενός σαφούς εναλλακτικού μοντέλου διακυβέρνησης.

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