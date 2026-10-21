Ανδρουλάκης: Οι δεσμεύσεις στους συνταξιούχους – Νέο ΕΚΑΣ και 13η σύνταξη στο επίκεντρο

Την επαναφορά της 13ης σύνταξης σταδιακά από το 2027, τη θέσπιση νέου ΕΚΑΣ για περίπου 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους, τη μείωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και την πλήρη κατάργηση των συνεπειών της προσωπικής διαφοράς θέτει στις βασικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το σχέδιο του κόμματος για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων.

Μιλώντας στην εκδήλωση της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις που προτείνει η παράταξή του δεν θα έχουν τη μορφή έκτακτων επιδομάτων, αλλά θα αποτελούν μόνιμες θεσμικές αλλαγές. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι οι ονομαστικές αυξήσεις των συντάξεων δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

«Η σύνταξη δεν είναι επίδομα. Δεν είναι χάρη. Δεν είναι κυβερνητική γενναιοδωρία. Είναι δικαίωμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η αξιοπρεπής διαβίωση των συνταξιούχων δεν μπορεί να εξαρτάται από έκτακτες παροχές ή από τις ανακοινώσεις κάθε πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Οι τέσσερις βασικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ

Κεντρική θέση στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ κατέχει η σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και κοστολόγηση. Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, η εφαρμογή του μέτρου θα ξεκινήσει το 2027, με πρόσθετο κόστος 420 εκατ. ευρώ, ενώ κατά το τρίτο έτος της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το κόστος αναμένεται να φτάσει τα 840 εκατ. ευρώ, με την ολοκλήρωση της παρέμβασης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για ασυνέπεια στο ζήτημα της 13ης σύνταξης, υποστηρίζοντας ότι αρχικά απέρριπτε το μέτρο για δημοσιονομικούς λόγους, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε πιο δεκτική στο ενδεχόμενο επαναφοράς του. Όπως σημείωσε, οι δεσμεύσεις των κομμάτων πρέπει να αξιολογούνται με βάση τη συνέπεια μεταξύ λόγων και έργων.

Δεύτερη προτεραιότητα αποτελεί η θέσπιση νέου ΕΚΑΣ, με σύγχρονα κοινωνικά κριτήρια, για περίπου 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Το σχέδιο προβλέπει ατομική σύνταξη έως 550 ευρώ ή έως 800 ευρώ για ζευγάρι συνταξιούχων, ενώ η μηνιαία ενίσχυση θα κυμαίνεται από 50 έως 180 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την κατάργηση του ΕΚΑΣ βαθιά κοινωνική πληγή, επισημαίνοντας ότι το μέτρο αφορούσε ανθρώπους με περιορισμένους πόρους, οι οποίοι συχνά αναγκάζονται να επιλέγουν ποιες βασικές ανάγκες τους θα καλύψουν.

Η τρίτη δέσμευση αφορά τη σταδιακή αναμόρφωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, με μείωση της επιβάρυνσης κατά 20% κατά το πρώτο έτος διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και περαιτέρω περιορισμό της τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του κόμματος, το υφιστάμενο σύστημα οδηγεί στην απώλεια μέρους των αυξήσεων, όταν οι συνταξιούχοι περνούν σε υψηλότερο κλιμάκιο εισφοράς.

Η τέταρτη παρέμβαση αφορά την πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και των συνεπειών της. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους οι αυξήσεις εξακολουθούν να υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της σύνταξης που λαμβάνουν. Κατά την άποψή του, αυτή η πρακτική διατηρεί τις ανισότητες μεταξύ συνταξιούχων με αντίστοιχη ασφαλιστική διαδρομή.

«Πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σημαίνει πλήρης κατάργηση των συνεπειών της», τόνισε, ζητώντας να μην υπάρχουν εξαιρέσεις ή λογιστικοί χειρισμοί που περιορίζουν το πραγματικό όφελος για τους δικαιούχους.

Ξεπάγωμα επικουρικών και αυξήσεις στις αναπηρικές συντάξεις

Πέρα από τις τέσσερις βασικές δεσμεύσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων για το συνταξιοδοτικό σύστημα. Μεταξύ άλλων, το σχέδιο προβλέπει το ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων, οι οποίες παραμένουν στάσιμες εδώ και 15 χρόνια, καθώς και τη βελτίωση των ποσοστών αναπλήρωσης για όσους έχουν συμπληρώσει πολλά χρόνια ασφάλισης.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη θέσπιση αναλογικής σύνταξης, ώστε, όπως ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, να μην χάνεται καμία ημέρα εργασίας και καμία ασφαλιστική εισφορά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αναπηρικές συντάξεις, δεσμευόμενος για τη χορήγηση πλήρους εθνικής σύνταξης σε συνταξιούχους με αναπηρία τουλάχιστον 67% και 20 έτη ασφάλισης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρέμβαση αυτή θα μεταφραστεί σε αύξηση 112 ευρώ στις αναπηρικές συντάξεις.

Στις προτάσεις του κόμματος περιλαμβάνονται επίσης η προστασία των συντάξεων χηρείας, η αντιμετώπιση των εκκρεμών αδικιών για τους δικαιούχους που έλαβαν σύνταξη χηρείας πριν από τον Μάιο του 2016, καθώς και η αποκατάσταση των προβλημάτων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι αγρότες του πρώην ΟΓΑ.

Κριτική στην κυβέρνηση για ακρίβεια και κοινωνική πολιτική

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε συνολικά κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές της δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των συνταξιούχων. Επισήμανε ότι, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις, η αγοραστική δύναμη υποχωρεί όταν αυξάνονται οι τιμές των τροφίμων, το κόστος στέγασης και τα ενοίκια, καθώς και οι δαπάνες ενέργειας.

Όπως ανέφερε, οι έκτακτες ενισχύσεις και τα αποσπασματικά επιδόματα δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχονται τα νοικοκυριά, ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν ένα σταθερό πλαίσιο κοινωνικής προστασίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους συνταξιούχους, τονίζοντας ότι πολλοί είδαν τις συντάξεις τους να μειώνονται και τα όρια ηλικίας να αυξάνονται, ενώ παράλληλα στήριξαν οικονομικά τα παιδιά και τα εγγόνια τους, καλύπτοντας λογαριασμούς, ενοίκια και έξοδα σπουδών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέφερε, επίσης, το ζήτημα των 120 δόσεων, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υιοθετεί προτάσεις της αντιπολίτευσης αφού προηγουμένως τις έχει απορρίψει, εφαρμόζοντάς τες τελικά με περιορισμένο πεδίο δικαιούχων.

Ισχυρό κοινωνικό κράτος και προστασία των συνταξιούχων

Συνδέοντας τις προτάσεις του κόμματος με το ευρύτερο μοντέλο κοινωνικής πολιτικής που επιδιώκει, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, ώστε οι συνταξιούχοι να μην επιβαρύνονται με υψηλές ιδιωτικές δαπάνες, αλλά και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την προστασία της πρώτης κατοικίας και τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.

Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη δικαιότερης φορολόγησης και ουσιαστικού ελέγχου των ολιγοπωλίων στους τομείς της ενέργειας, των τραπεζών, των τροφίμων και της υγείας.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κοινωνική δικαιοσύνη προϋποθέτει συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, επαρκείς πόρους και πολιτική βούληση. Όπως τόνισε, στόχος του κόμματος είναι να διαμορφώσει ένα κοινωνικό κράτος που θα εγγυάται την αξιοπρέπεια των συνταξιούχων σε μόνιμη βάση και δεν θα αντιμετωπίζει τις ανάγκες τους μόνο προεκλογικά.