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CNBC: Γιατί υποχωρούν οι τεχνολογικές μετοχές σε ολόκληρο τον κόσμο
Τεχνολογία
12:57 - 15 Οκτ 2026

CNBC: Γιατί υποχωρούν οι τεχνολογικές μετοχές σε ολόκληρο τον κόσμο

Reporter.gr Newsroom

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Οι μετοχές της Nvidia, της Micron και της AMD καταγράφουν απώλειες στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Πέμπτης (15/10), καθώς οι μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης (AI) σε ολόκληρο τον κόσμο συνέχισαν την πτώση τους, η οποία έχει οδηγήσει σε απώλειες άνω του 1 τρισ. δολαρίων από τη χρηματιστηριακή αξία τους μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Ειδικότερα, η Nvidia υποχωρεί κατά 1,8%, η Micron κατά 4,4% και η AMD κατά 3,5%. Πτωτικά κινούνται και οι εταιρείες υποδομών υπολογιστικού νέφους που εξυπηρετούν την τεχνητή νοημοσύνη, με την CoreWeave να καταγράφει απώλειες 5,3% και τη Nebius 4%. Η Oracle κινούνταιν επίσης με πτώση 2%.

Όπως μεταδίδει το CNBC, είκοσι από τις πολυτιμότερες παγκοσμίως μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τους ημιαγωγούς έχουν χάσει συνολικά πάνω από 1 τρισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή τους αξία μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, καθώς οι ανησυχίες για αυξήσεις επιτοκίων, τη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Σημειώνεται ότι οι ρευστοποιήσεις στις μετοχές εταιρειών τεχνολογικού εξοπλισμού εντάθηκαν την Πέμπτη επίσης τόσο στην Ασία, όσο και στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, ο νοτιοκορεατικός κολοσσός ημιαγωγών SK Hynix σημείωσε βουτιά άνω του 10%, ενώ η ανταγωνίστριά του Samsung Electronics υποχώρησε κατά 8,73%. Πιέσεις δέχθηκαν και άλλες νοτιοκορεατικές μετοχές που συνδέονται με τον κλάδο των ημιαγωγών. Η LG Innotek κατέγραψε πτώση 8,95%, η Seoul Semiconductor υποχώρησε κατά 9,28% και η Samsung SDI σημείωσε απώλειες 6,26%.

Στην Ιαπωνία, ο επενδυτικός όμιλος τεχνολογίας SoftBank Group κατρακύλησε κατά 7,9%. Η Advantest, η οποία κατασκευάζει εξοπλισμό δοκιμών ημιαγωγών, σημείωσε βουτιά σχεδόν 14%, ενώ η Tokyo Electron, προμηθεύτρια εξοπλισμού για την κατασκευή τσιπ, έχασε 6,45%. Η Renesas Electronics υποχώρησε κατά 8%. Στην Ταϊβάν, η TSMC, η μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως στην κατασκευή ημιαγωγών κατ’ ανάθεση, σημείωσε πτώση 1,81%.

Στην Ευρώπη, η ολλανδική εταιρεία ημιαγωγών ASML κατέγραφε τελευταία απώλειες 6,6%, η Infineon Technologies υποχωρούσε κατά 9,4% και η ASM International σημείωνε πτώση 9,6%. Η Nokia κατέγραφε απώλειες 5%.

Γιατί υποχωρούν οι τεχνολογικές μετοχές διεθνώς;

Όπως επισημαίνει το CNBC, οι απώλειες καταγράφονται καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ολοένα περισσότερο ότι το υψηλότερο κόστος δανεισμού θα μπορούσε να επιβαρύνει τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό ενδέχεται να ασκήσει πιέσεις στις τεχνολογικές εταιρείες που έχουν επωφεληθεί από την επενδυτική έκρηξη στον συγκεκριμένο τομέα.

Παράλληλα, το επενδυτικό κλίμα φαίνεται να επιβαρύνεται από τις ανησυχίες για πιθανή υπερπροσφορά τσιπ μνήμης σε παγκόσμιο επίπεδο ήδη από το 2029, καθώς οι κατασκευαστές αυξάνουν την παραγωγική τους δυναμικότητα για να ανταποκριθούν στην εκρηκτική ζήτηση που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Η κινεζική ChangXin Memory Technologies (CXMT) ανακοίνωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι σημείωσε σημαντική τεχνολογική πρόοδο σε μια νέα αρχιτεκτονική, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει την πυκνότητα των τσιπ μνήμης, επιτρέποντας την αποθήκευση περισσότερων δεδομένων σε μικρότερο χώρο. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την εντεινόμενη ανταγωνιστική πίεση στην αγορά μνημών.

Ο Έλον Μασκ ανέφερε, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ότι η Κίνα θα παράγει «τεράστιες ποσότητες μνήμης RAM το 2028».
Η ChangXin Memory Technologies παρουσιάζει τα νεότερα προϊόντα LPDDR5X, τα οποία βασίζονται στην τεχνολογική πλατφόρμα DRAM πέμπτης γενιάς που έχει εισέλθει πρόσφατα σε μαζική παραγωγή, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μεταποίησης του 2026, στις 20 Σεπτεμβρίου 2026, στην πόλη Χεφέι, στην επαρχία Ανχούι της Κίνας.

Γιατί ένας σχετικά άγνωστος κινεζικός κατασκευαστής τσιπ πυροδότησε ένα παγκόσμιο κύμα χρηματιστηριακών απωλειών

Την ίδια ώρα, οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Broadcom και της Intel προειδοποίησαν τη Δευτέρα (13/10) ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο επικεφαλής της Broadcom, Χοκ Ταν, δήλωσε ότι η εξασφάλιση χρηματοδότησης ενδέχεται να αποτελέσει μεγαλύτερη πρόκληση για την επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης από ό,τι οι ελλείψεις τσιπ ή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ρευστοποιήσεις ακολούθησαν μια ιδιαίτερα αρνητική συνεδρίαση στη Γουόλ Στριτ την Τετάρτη, κατά την οποία οι τεχνολογικές μετοχές πρωταγωνίστησαν στις ευρύτερες απώλειες της αγοράς. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία ήταν υψηλότερα από τις προβλέψεις, ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ενδέχεται να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 1,88%, κλείνοντας στις 26.692,87 μονάδες, ενώ ο S&P 500 έχασε 1,11%, τερματίζοντας στις 7.718,94 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε μικρότερη πτώση, κατά 0,09%.

Ο Kospi οδεύει προς το χαμηλότερο κλείσιμο από τον Απρίλιο, καθώς εντείνονται οι παγκόσμιες ρευστοποιήσεις στις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Νταν Άιβς, αναλυτής τεχνολογίας στην Yorkville Ives, δήλωσε ότι η τελευταία υποχώρηση των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη αντανακλά τις αυξανόμενες ανησυχίες για το κόστος χρηματοδότησης των τεράστιων έργων υποδομών, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ξεπερνούν το 5%. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η υποκείμενη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ισχυρή.

«Οι υψηλότερες αποδόσεις αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης αυτών των επενδύσεων και οι επενδυτές δικαίως εστιάζουν στους ισολογισμούς και στη δομή των συμβάσεων. Ωστόσο, τα επιτόκια αποτελούν ζήτημα χρηματοδότησης και όχι ζήτημα ζήτησης», ανέφερε ο Άιβς σε σημείωμά του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσφατη υποχώρηση των μετοχών δημιουργεί μια επενδυτική ευκαιρία αγοράς. Όπως εκτίμησε, η επενδυτική άνθηση στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για το κόστος χρηματοδότησης.

«Αυτό που θα μας έκανε να αλλάξουμε άποψη θα ήταν μια ένδειξη για τη ζήτηση και όχι μια ένδειξη από τα επιτόκια», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι προειδοποιητικά σημάδια θα αποτελούσαν ενδεχόμενες περικοπές στα επενδυτικά σχέδια των μεγάλων παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (hyperscalers), ακυρώσεις συμβολαίων ή πτώση των τιμών ενοικίασης μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU).

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