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Πτώση στις Ευρωαγορές λόγω του διεθνούς sell-off στην τεχνολογία
Χρηματιστήρια
10:44 - 15 Οκτ 2026

Πτώση στις Ευρωαγορές λόγω του διεθνούς sell-off στην τεχνολογία

Reporter.gr Newsroom

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Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημειώνουν πτωτικές τάσεις την Πέμπτη (15/10), καθώς το επενδυτικό κλίμα επιδεινώθηκε εξαιτίας του μαζικού κύματος ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές διεθνώς, το οποίο πυροδοτήθηκε από τις ανησυχίες για αύξηση του κόστους δανεισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται πτωτικά κατά 0,13%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX χάνει 0,11% στις 25.267,91 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 0,37% στις 10.764,03 μονάδες και ο γαλλικός CAC σημειώνει άνοδο 0,45% στις 7.908,32 μονάδες. Παράλληλα, ο ισπανικός IBEX ενισχύεται 0,58% στις 19.347,72 μονάδες και ο ιταλικός MIB χάνει 0,36% στις 49.572,5 μονάδες.

Οι τεχνολογικές μετοχές, από τη Νέα Υόρκη έως τη Σεούλ, δέχθηκαν πιέσεις μετά τα υψηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη και ενίσχυσαν τους φόβους για νέες αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Οι εξελίξεις αυτές έπληξαν τις εταιρείες που βασίζονται στον δανεισμό για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

«Όσον αφορά τους παράγοντες που πυροδότησαν τις εξελίξεις, αρκετές εταιρείες με τη μεγαλύτερη έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονταν ήδη υπό αυξανόμενη πίεση τις τελευταίες ημέρες. Επιπλέον, η πίεση αυτή άρχισε να γίνεται ευρύτερα αισθητή, ιδίως μεταξύ των εταιρειών που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του ελέγχου των επενδυτών στην αγορά πιστώσεων, λόγω των υψηλών αναγκών τους σε κεφαλαιουχικές δαπάνες», ανέφερε η Deutsche Bank σε σημείωμά της.

Ο τεχνολογικός κλάδος υποχωρεί κατά 3,2%, καταδεικνύοντας πόσο ευάλωτος παραμένει στις μεταβολές του επενδυτικού κλίματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, η συνεχιζόμενη περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων προσφέρει ορισμένα καθησυχαστικά μηνύματα.

Η μετοχή της Ericsson ενισχύεται κατά 9,9%, μετά την ανακοίνωση από τον κατασκευαστή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μικρότερης από την αναμενόμενη πτώσης των λειτουργικών κερδών του τρίτου τριμήνου, προ τόκων, φόρων και αποσβέσεωνΤα . μέτρα βελτίωσης της αποδοτικότητας συνέβαλαν στην αντιστάθμιση του υψηλότερου κόστους εξαρτημάτων.

Η μετοχή της Pernod Ricard σημειώνει άνοδο 3,2%, μετά την ανακοίνωση από την εταιρεία οινοπνευματωδών ποτών μικρότερης από την αναμενόμενη μείωσης των πωλήσεων, κατά 0,9%, κατά το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027.

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