Γιατί το smartphone στα 12 συνδέεται με διατροφικές διαταραχές στους εφήβους;

Έρευνα σε 9.000 παιδιά δείχνει ότι η πρόωρη πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης διατροφικών διαταραχών στην ηλικία των 14.

Η πρώιμη εφηβεία είναι από μόνη της μια ταραχώδης περίοδος. Τα παιδιά διεκδικούν την ανεξαρτησία τους, απομακρύνονται από την προστατευτική ομπρέλα των γονέων, στρέφονται στους συνομηλίκους τους και έρχονται αντιμέτωπα με τις πρώτες έντονες ανασφάλειες για το σώμα τους. Τι συμβαίνει όμως όταν σε αυτό το ήδη ευάλωτο αναπτυξιακό στάδιο προστεθεί ένα smartphone;

Μια νέα, εκτενής μελέτη από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο (UCSF), η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA Network Open, αποκαλύπτει ότι η παραχώρηση ενός smartphone σε ένα 12χρονο παιδί αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να εμφανίσει συμπτώματα διατροφικής διαταραχής δύο χρόνια αργότερα.

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