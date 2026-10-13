Ένας στους τέσσερις εφήβους θέλει να γίνει influencer – Ποια επαγγέλματα προτιμούν οι νέοι

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Το επάγγελμα του influencer και η δημιουργία περιεχομένου για τα social media κερδίζουν ολοένα περισσότερο έδαφος στις επαγγελματικές φιλοδοξίες των εφήβων, με έναν στους τέσσερις να στρέφει το ενδιαφέρον του σε δραστηριότητες που συνδέονται με το Διαδίκτυο, το Instagram και το TikTok.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα έρευνας που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη συμμετοχή 400 συμβούλων σταδιοδρομίας, αποτυπώνοντας τις νέες τάσεις στις επαγγελματικές επιλογές των νέων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 25% των εφήβων εμφανίζει ενδιαφέρον για επαγγέλματα που σχετίζονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως η δραστηριότητα του influencer και η παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου.

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