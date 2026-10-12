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Περισσότερα βήματα, λιγότερο άγχος: Τι αποκαλύπτει νέα επιστημονική έρευνα για τους εφήβους
Υγεία
22:31 - 12 Οκτ 2026

Περισσότερα βήματα, λιγότερο άγχος: Τι αποκαλύπτει νέα επιστημονική έρευνα για τους εφήβους

Reporter.gr Newsroom

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Μια νέα μελέτη από το King’s College του Λονδίνου συνδέει τον ημερήσιο αριθμό βημάτων με την εγκεφαλική ανάπτυξη και την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών.

Σε μια από τις πιο αποκαλυπτικές μελέτες για την εφηβική ανάπτυξη, ερευνητές από το Ινστιτούτο Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστημών του King’s College του Λονδίνου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης στο Άμχερστ, συνέδεσαν άμεσα τον ημερήσιο αριθμό βημάτων με τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και τη δομική ενίσχυση του εγκεφάλου των νέων.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open, παρακολούθησε 5.515 εφήβους ηλικίας 11 έως 12 ετών στις ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας αντικειμενικά δεδομένα από συσκευές Fitbit αντί για ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς.

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