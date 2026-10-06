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Γιατί ξαναπαίρνεις τα κιλά μετά τη δίαιτα; Τι λέει η επιστήμη
Υγεία
21:00 - 06 Οκτ 2026

Γιατί ξαναπαίρνεις τα κιλά μετά τη δίαιτα; Τι λέει η επιστήμη

Reporter.gr Newsroom

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Έχασες κιλά, αλλά η πείνα επιμένει και το βάρος επιστρέφει; Ίσως η εξήγηση να μην αφορά μόνο την πειθαρχία.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα βιολογικό στοιχείο που θα μπορούσε να εξηγήσει ένα από τα πιο απογοητευτικά αποτελέσματα της δίαιτας: την ταχεία επαναπρόσληψη του βάρους που μόλις χάθηκε.

Μελέτη του 2026 δημοσιευμένη στο περιοδικό Cell Reports υποδηλώνει ότι η παχυσαρκία προκαλεί μια μόνιμη αλλαγή στα λιποκύτταρα, η οποία διατηρεί αυξημένα τα επίπεδα μιας ορμόνης που σχετίζεται με την όρεξη, ακόμη και μετά την απώλεια βάρους. Η έρευνα αυτή αμφισβητεί την επικρατούσα αντίληψη ότι το φαινόμενο γιο-γιο οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη πειθαρχίας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2026 - 17:19
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