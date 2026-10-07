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ΠΟΥ: Ερευνά και δεύτερο περιστατικό πνευμονικής πανώλης στο Ιρκούτσκ
Υγεία
15:05 - 07 Οκτ 2026

ΠΟΥ: Ερευνά και δεύτερο περιστατικό πνευμονικής πανώλης στο Ιρκούτσκ

Reporter.gr Newsroom

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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) διερευνά αναφορές για ένα δεύτερο περιστατικό πνευμονίας που συνδέεται με το ινστιτούτο κατά της πανώλης στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, καθώς το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα πανώλης στην περιοχή, μετά τον θάνατο εργαζόμενης σε εργαστήριο.

Όπως μεταδίδει το POLITICO, οι τελευταίες αναφορές δείχνουν ότι η Ρωσία δεν συνεργάζεται πλήρως με τις διεθνείς υγειονομικές αρχές, καθώς δεν έχει διαβιβάσει άμεσα τα δεδομένα σχετικά με την αιτία θανάτου μιας 28χρονης γυναίκας, η οποία εργαζόταν στο εργαστήριο κατά της πανώλης και πέθανε στις 2 Οκτωβρίου.

«Ο ΠΟΥ ζήτησε περισσότερες πληροφορίες προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αιτία της σοβαρής πνευμονίας, το παθογόνο που οδήγησε στη λήψη μέτρων δημόσιας υγείας, καθώς και οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης για έναν δεύτερο εργαζόμενο με πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας», δήλωσε την Τετάρτη (7/10) ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Η έγκαιρη, πλήρης και διαφανής ανταλλαγή πληροφοριών, σύμφωνα με τους Διεθνείς Υγειονομικούς Κανονισμούς, είναι απαραίτητη για να αποσαφηνιστούν οι αντικρουόμενες αναφορές και να καταστεί δυνατή η ακριβής αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων για τη δημόσια υγεία», ανέφερε ο Τέντρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι είχε προγραμματίσει «τηλεφωνική επικοινωνία» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «πολύ σύντομα», προκειμένου να συζητήσουν την κατάσταση.

Ο ΠΟΥ διερευνά τον θάνατο της εργαζόμενης στο Ινστιτούτο κατά της Πανώλης του Ιρκούτσκ για τη Σιβηρία και την Άπω Ανατολή. Ο Αλεξέι Τσιντένοφ, επικεφαλής της γειτονικής Δημοκρατίας της Μπουριατίας, άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να πρόκειται για περιστατικό πνευμονικής πανώλης, όπως είχαν αναφέρει και αρκετά δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης κατά τις πρώτες ημέρες.

Να σημειωθεί ότι η πνευμονική πανώλη είναι θανατηφόρα εάν οι ασθενείς δεν λάβουν θεραπεία με αντιβιοτικά.

Από τη μεριά τους, οι ρωσικές αρχές έχουν δηλώσει ότι «δεν έχει καταγραφεί πρόσφατα κανένα κρούσμα πανώλης στην περιφέρεια του Ιρκούτσκ». Η Ροσποτρεμπναντζόρ, η εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας της Ρωσίας, ανέφερε ότι η εργαζόμενη πέθανε από «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας» και ότι στο δείγμα της ασθενούς δεν εντοπίστηκαν μικροοργανισμοί που να σχετίζονται με την εργασία της.

Ο ΠΟΥ δήλωσε την Τρίτη ότι «δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα καμία αιτία θανάτου».

Περισσότερα από 200 άτομα είχαν τεθεί αρχικά υπό παρακολούθηση μετά το θάνατο της γυναίκας. Σε ανακοίνωση που απέστειλαν στον ΠΟΥ την Τρίτη, οι ρωσικές υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι διεξήγαγαν έρευνα «μετά τον εντοπισμό περιστατικού πνευμονίας που αποκτήθηκε στην κοινότητα» και ότι «δεν εντοπίστηκαν παθογόνα επικίνδυνων λοιμωδών νοσημάτων σε κανένα από τα άτομα που είχαν έρθει σε επαφή».

Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι έχει παραμείνει σε επαφή με τις ρωσικές αρχές και ότι «προσέφερε τεχνική υποστήριξη».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη πρόκειται να συζητήσουν την υπόθεση στη συνεδρίαση για την υγειονομική ασφάλεια που πραγματοποιείται την Τετάρτη, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Επιτροπής.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία για τη διαφάνεια της Ρωσίας σχετικά με την υπόθεση. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε την Τρίτη τη Ρωσία να παράσχει περισσότερες πληροφορίες, προσθέτοντας ότι μέχρι τότε θα ήταν «ανεύθυνο» να γίνονται εικασίες.

Η Wall Street Journal μετέδωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ απέστειλαν επίσημο διπλωματικό μήνυμα στη Ρωσία, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο της γυναίκας και υπενθυμίζοντας στο Κρεμλίνο ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου, έχει υποχρέωση να κοινοποιεί εγκαίρως πληροφορίες για επιδημίες και ξεσπάσματα ασθενειών.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο ΠΟΥ δήλωσε την Τρίτη ότι ο κίνδυνος είναι «μέτριος έως χαμηλός» για την περιοχή του Ιρκούτσκ, «χαμηλός» για τη Ρωσία και «πολύ χαμηλός» για την Ευρώπη.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2026 - 15:05
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