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Υγεία
21:46 - 11 Οκτ 2026

Ντεκαφεϊνέ καφές: Η απρόσμενη επίδραση στη μνήμη που εντόπισαν οι επιστήμονες

Reporter.gr Newsroom

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Ο ντεκαφεϊνέ καφές μπορεί να κρύβει οφέλη που μέχρι σήμερα περνούσαν σε δεύτερη μοίρα, καθώς νέα πειραματική μελέτη εντόπισε μια ενδιαφέρουσα σύνδεση ανάμεσα στην κατανάλωσή του και τη βελτίωση συγκεκριμένων λειτουργιών της μνήμης.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η αντίστοιχη βελτίωση δεν παρατηρήθηκε σε όσους έπιναν κανονικό καφέ. Το εύρημα στρέφει έτσι το επιστημονικό ενδιαφέρον πέρα από την καφεΐνη και προς τις εκατοντάδες άλλες ενώσεις του καφέ, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορεί να αλληλεπιδρούν με το μικροβίωμα του εντέρου.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications και, παρότι η μελέτη ήταν μικρή και προκαταρκτική, ενισχύουν την υπόθεση ότι οι επιδράσεις του καφέ στον εγκέφαλο και στον οργανισμό δεν εξηγούνται αποκλειστικά από την καφεΐνη.

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