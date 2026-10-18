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Πόθεν Έσχες: Έως τις 3 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής – Τι πρέπει να ελέγξουν οι υπόχρεοι
Εργασιακά
14:40 - 18 Οκτ 2026

Πόθεν Έσχες: Έως τις 3 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής – Τι πρέπει να ελέγξουν οι υπόχρεοι

Reporter.gr Newsroom

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων Πόθεν Έσχες για το 2026, με την προθεσμία να εκπνέει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Οι υπόχρεοι καλούνται να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά την υποβολή τους μέσω της επίσημης πλατφόρμας pothen.gr, ελέγχοντας με προσοχή τα στοιχεία που έχουν προσυμπληρωθεί και συμπληρώνοντας όσα απαιτούνται.

Σύμφωνα με την ενημέρωση στην πλατφόρμα, η περίοδος υποβολής άρχισε στις 3 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 3 Νοεμβρίου. Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο έλεγχος της ορθότητας και της πληρότητας των πληροφοριών πριν από την οριστικοποίηση της δήλωσης. Το γεγονός ότι ορισμένα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τράπεζες και άλλους φορείς δεν απαλλάσσει τους υπόχρεους από την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η περιουσιακή τους κατάσταση αποτυπώνεται με ακρίβεια.

Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση

Η υποχρέωση υποβολής Πόθεν Έσχες αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων που κατέχουν θέσεις ή ιδιότητες στον δημόσιο, πολιτικό, δικαστικό και ιδιωτικό τομέα. Στους υπόχρεους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πολιτικά πρόσωπα, αιρετοί, ορισμένες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών και στελεχών, καθώς και επαγγελματίες που υπάγονται στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Το εύρος της υποχρέωσης καθορίζεται από την ιδιότητα κάθε προσώπου και τις προβλέψεις του νόμου 5026/2023. Για τον λόγο αυτό, η υπαγωγή στην υποχρέωση υποβολής πρέπει να εξετάζεται με βάση την εκάστοτε περίπτωση.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και, όπου προβλέπεται, τη Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ). Οι δηλώσεις αφορούν τα στοιχεία που προβλέπονται για το αντίστοιχο έτος αναφοράς, ενώ ειδικές υποχρεώσεις ενδέχεται να ισχύουν και για συζύγους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, καθώς και για ανήλικα τέκνα, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.

Πώς γίνεται η υποβολή μέσω της πλατφόρμας

Οι υπόχρεοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της ιστοσελίδας www.pothen.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet. Στη συνέχεια, ελέγχουν τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της δήλωσης.

Η προσυμπλήρωση δεδομένων από τραπεζικά ιδρύματα και άλλους φορείς διευκολύνει τη διαδικασία, ωστόσο δεν υποκαθιστά τον έλεγχο από τον ίδιο τον υπόχρεο. Εφόσον ορισμένα στοιχεία δεν έχουν μεταφερθεί αυτόματα στην εφαρμογή, πρέπει να καταχωριστούν από τον ίδιο, όπου προβλέπεται.

Ποια περιουσιακά στοιχεία χρειάζονται προσοχή

Πριν από την οριστική υποβολή, οι υπόχρεοι θα πρέπει να διασταυρώσουν τα στοιχεία που αφορούν την περιουσιακή τους κατάσταση. Ειδικότερα, ο έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει:

Τραπεζικούς λογαριασμούς και καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών στους οποίους ο υπόχρεος εμφανίζεται ως συνδικαιούχος.

Επενδυτικά προϊόντα, όπως μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια.

Ακίνητα, οχήματα και εταιρικές συμμετοχές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δήλωσης.

Τραπεζικές θυρίδες και λοιπά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στην υποχρέωση δήλωσης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή ανακρίβειες, απαιτείται η σχετική διόρθωση πριν από την οριστικοποίηση. Η ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα των δηλωθέντων στοιχείων εξακολουθεί να βαρύνει τον υπόχρεο, ακόμη και όταν μέρος των πληροφοριών έχει αντληθεί αυτόματα.

Διορθώσεις μετά την υποβολή και προθεσμία

Δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων μετά την υποβολή προβλέπεται υπό τους όρους και εντός των προθεσμιών που ορίζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ωστόσο, η δυνατότητα τροποποίησης δεν συνεπάγεται αυτομάτως παράταση της αρχικής προθεσμίας.

Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας, χωρίς αναμονή έως τις τελευταίες ημέρες, καθώς και η επιβεβαίωση ότι η δήλωση έχει οριστικοποιηθεί επιτυχώς στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Ο προσεκτικός έλεγχος των στοιχείων και η εμπρόθεσμη υποβολή αποτελούν βασικά βήματα για τον περιορισμό του κινδύνου παραλείψεων και προβλημάτων κατά τον έλεγχο των δηλώσεων.

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