Πόθεν έσχες: «Κρυμμένα» εισοδήματα και περιουσίες άνω των €14,3 εκατ. εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα

Σημαντικές περιπτώσεις ανακριβών, κενών ή μη υποβληθεισών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης εντόπισε η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποίησε για την περίοδο 2021-2025.

Οι έλεγχοι της Αρχής, υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, επικεντρώθηκαν σε δηλώσεις «πόθεν έσχες» υπόχρεων προσώπων και ανέδειξαν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, εκατοντάδες περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώθηκαν ανακρίβειες, κενές δηλώσεις ή πλήρης παράλειψη υποβολής δήλωσης.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων διαπιστώθηκε ότι είχαν δηλωθεί εισοδήματα χαμηλότερα από τα πραγματικά. Το συνολικό ποσό των εισοδημάτων που, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, δεν είχε δηλωθεί ξεπερνά τα 1,5 εκατ. ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το ποσό που αφορά τις λεγόμενες «λευκές» ή κενές δηλώσεις. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είχαν αποτυπωθεί περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 11 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, σε υποθέσεις στις οποίες δεν είχε υποβληθεί καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης, η συνολική αξία της περιουσίας που δεν είχε δηλωθεί, στις σημαντικότερες από τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, ξεπέρασε τα 1,8 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, το συνολικό ύψος των εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που εντοπίστηκαν ως μη δηλωμένα στις συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων υπερβαίνει τα 14,3 εκατ. ευρώ.

Οι επόμενες κινήσεις

Για τις υποθέσεις που προέκυψαν από τους ελέγχους, η Αρχή σχηματίζει ξεχωριστές δικογραφίες για κάθε ελεγχόμενο πρόσωπο, οι οποίες διαβιβάζονται, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Ακολουθεί η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθεί εάν από τα ευρήματα προκύπτει η τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Παράλληλα, η Αρχή προχωρά, κατά περίπτωση, στη διαβίβαση των πορισμάτων των ελέγχων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να εξεταστεί ο καταλογισμός των ποσών που δεν είχαν δηλωθεί.

Οι έλεγχοι εντάσσονται στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελεγκτικών ενεργειών της Αρχής για τον εντοπισμό περιπτώσεων απόκρυψης εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων μέσω ανακριβών ή μη υποβληθεισών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.