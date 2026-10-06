Sardelas Petsa Law Firm: Μύνημα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από τη νέα έκδοση ομολόγου της Alpha Bank

Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και, ευρύτερα, προς την ελληνική οικονομία αποτελεί η επιτυχής έκδοση Senior Preferred ομολόγου ύψους 700 εκατ. ευρώ της Alpha Bank, σε συνδυασμό με την πρόταση επαναγοράς υφιστάμενων ομολόγων ύψους 500 εκατ. ευρώ και λήξης το 2028. Αυτό τονίζουν οι εκπρόσωποι της Sardelas Petsa Law Firm η οποία συμμετείχε στη συναλλαγή ως νομικός σύμβουλος των αναδόχων, συμβάλλοντας στην υλοποίηση μιας σύνθετης συναλλαγής διαχείρισης των απαιτήσεων MREL της Alpha Bank και αναχρηματοδότησης με παρουσία σημαντικών διεθνών επενδυτικών οίκων.

Η νέα έκδοση Senior Preferred Notes, ύψους 700 εκατ. ευρώ, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN ύψους 15 δισ. ευρώ της Alpha Bank, με διάρκεια 4,5 ετών και δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο 3,5 ετών.

Ιδιαίτερη σημασία για την εικόνα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς έχει η ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,9 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας περισσότερες από τέσσερις φορές το ποσό της έκδοσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της συναλλαγής, πρόκειται για το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών σε έκδοση ελληνικής τράπεζας από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η υψηλή ζήτηση συνέβαλε και στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολόγηση της έκδοσης, με το περιθώριο να διαμορφώνεται στις 85 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swaps, το χαμηλότερο που έχει επιτύχει μέχρι σήμερα η Alpha Bank σε αντίστοιχη έκδοση.

Σημειώνεται ότι στη συναλλαγή συμμετείχαν περισσότεροι από 110 θεσμικοί επενδυτές, ενώ το 79% της έκδοσης τοποθετήθηκε σε διεθνείς επενδυτικούς λογαριασμούς, στοιχείο που καταδεικνύει το ισχυρό ενδιαφέρον ξένων κεφαλαίων για ελληνικούς τραπεζικούς τίτλους.

Ως Joint Bookrunners της νέας έκδοσης και Joint Dealer Managers της πρότασης επαναγοράς συμμετείχαν οι AXIA, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, UBS και UniCredit.

Την ομάδα της Sardelas Petsa Law Firm που συμβούλευσε τους αναδόχους της συναλλαγής συντόνισαν ο Managing Partner Παναγιώτης (Νότης) Σαρδέλας και η Partner Ματίνα Καγκελάρη.

Σύμφωνα με την κα Καγκελάρη: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προστίθεται σε μια σειρά εκδόσεων που ενισχύουν την παρουσία των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και αποτυπώνουν τη δυνατότητά τους να αντλούν κεφάλαια από ένα ευρύ διεθνές επενδυτικό κοινό με ανταγωνιστικούς όρους».