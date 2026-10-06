Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες και στόχο τις 2.700 μονάδες

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Η αγορά εισέρχεται στη σημερινή συνεδρίαση έχοντας δείξει σημάδια σταθεροποίησης, χωρίς ακόμη να έχει επιβεβαιώσει ουσιαστική επιστροφή αγοραστικού ενδιαφέροντος. Παρ’ όλα αυτά, το ΧΑ καταγράφει ισχυρή άνοδο με τον ΓΔ να κερδίζει πέριξ του 1,5%, παραμένοντας πάνω από την κρίσιμη τεχνική στήριξη.

Ειδικότερα, ο ΓΔ σημειώνει άνοδο 1,53% στις 2.680,310 μονάδες, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κερδίζει 1,69% στις 6.881,190 μονάδες και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης είναι στο +0,42% 3.073,120 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι τράπεζες υπεραποδίδουν, με την Alpha Bank στο +2,85%, τη Eurobank στο +3,23%, την ΕΤΕ στο +3,32% και την Πειραιώς στο +3,34%.

Ο κλαδικός τραπεζικός δείκτης με τη σειρά του κερδίζει 3,26% στις 3.243,310 μονάδες.

Πέρα από τις τράπεζες τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η μετοχή του Παΐρη (ΠΑΙΡ) με μεταβολή +6,53%.

Από τις εταιρείες του FTSE ξεχωρίζουν οι Cenergy (+1,91%), η Jumbo (+1,13%), η Metlen (+1,22%), η ΤΙΤΑΝ (+1,01%) και η ΔΕΗ (+1,4%), ενώ απώλειες άνω του 1% σημειώνει η Motor Oil.

Στον FTSEM πάνω από 1% κερδίζουν οι Austriacard, Ideal Holdings και ΑΔΜΗΕ, ενώ στο -1,17% παίζει η μετοχή της Euronext Athens.

Συνολικά, 70 μετοχές κινούνται ανοδικά, 28 καθοδικά και 6 παραμένουν αμετάβλητες.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 196,03 δισ. ευρώ και ο τζίρος στα 62.271 εκατ. ευρώ, με τη Eurobank να παίζει στα 11.081.427,27 ευρώ.

Το διεθνές περιβάλλον είναι περισσότερο υποστηρικτικό, με τον Nasdaq σε νέο ιστορικό υψηλό και το πετρέλαιο χαμηλότερα. Οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων, ωστόσο, εξακολουθούν να αποτελούν περιοριστικό παράγοντα για τις αποτιμήσεις.