ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες και στόχο τις 2.700 μονάδες
Σχόλια Αγοράς
11:44 - 06 Οκτ 2026

Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες και στόχο τις 2.700 μονάδες

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η αγορά εισέρχεται στη σημερινή συνεδρίαση έχοντας δείξει σημάδια σταθεροποίησης, χωρίς ακόμη να έχει επιβεβαιώσει ουσιαστική επιστροφή αγοραστικού ενδιαφέροντος. Παρ’ όλα αυτά, το ΧΑ καταγράφει ισχυρή άνοδο με τον ΓΔ να κερδίζει πέριξ του 1,5%, παραμένοντας πάνω από την κρίσιμη τεχνική στήριξη.  

Ειδικότερα, ο ΓΔ σημειώνει άνοδο 1,53% στις 2.680,310 μονάδες, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κερδίζει 1,69% στις 6.881,190 μονάδες και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης είναι στο +0,42% 3.073,120 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι τράπεζες υπεραποδίδουν, με την Alpha Bank στο +2,85%, τη Eurobank στο +3,23%, την ΕΤΕ στο +3,32% και την Πειραιώς στο +3,34%.

Ο κλαδικός τραπεζικός δείκτης με τη σειρά του κερδίζει 3,26% στις 3.243,310 μονάδες.

Πέρα από τις τράπεζες τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η μετοχή του Παΐρη (ΠΑΙΡ) με μεταβολή +6,53%.

Από τις εταιρείες του FTSE ξεχωρίζουν οι Cenergy (+1,91%), η Jumbo (+1,13%), η Metlen (+1,22%), η ΤΙΤΑΝ (+1,01%) και η ΔΕΗ (+1,4%), ενώ απώλειες άνω του 1% σημειώνει η Motor Oil.

Στον FTSEM πάνω από 1% κερδίζουν οι Austriacard, Ideal Holdings και ΑΔΜΗΕ, ενώ στο -1,17% παίζει η μετοχή της Euronext Athens.

Συνολικά, 70 μετοχές κινούνται ανοδικά, 28 καθοδικά και 6 παραμένουν αμετάβλητες.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 196,03 δισ. ευρώ και ο τζίρος στα 62.271 εκατ. ευρώ, με τη Eurobank να παίζει στα 11.081.427,27 ευρώ.

Το διεθνές περιβάλλον είναι περισσότερο υποστηρικτικό, με τον Nasdaq σε νέο ιστορικό υψηλό και το πετρέλαιο χαμηλότερα. Οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων, ωστόσο, εξακολουθούν να αποτελούν περιοριστικό παράγοντα για τις αποτιμήσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες «σήκωσαν» τον ΓΔ - Βραζιλιάνικο ράλι για την Allwyn
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες «σήκωσαν» τον ΓΔ - Βραζιλιάνικο ράλι για την Allwyn

Λάμψα: Στον Παρνασσό το νέο μεγάλο στοίχημα – Επενδύσεις €35 εκατ., άνοδος 32% στα καθαρά κέρδη
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Λάμψα: Στον Παρνασσό το νέο μεγάλο στοίχημα – Επενδύσεις €35 εκατ., άνοδος 32% στα καθαρά κέρδη

Χρηματιστήριο: Οριακές διακυμάνσεις μετά το χθεσινό -2,5%
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Οριακές διακυμάνσεις μετά το χθεσινό -2,5%

ΧΑ: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για το πρόσημο του ΓΔ στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος
Αναλύσεις

ΧΑ: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για το πρόσημο του ΓΔ στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:59

Έχει εξήγηση η πολιτική επιστροφή των Μπολσονάρο και η νέα δεξιά στροφή της Βραζιλίας

Οικονομία
06/10/2026 - 12:57

Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι αλλάζουν το τοπίο των διασυνοριακών πληρωμών

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:48

Τραμπ: Προσφέρει χείρα βοηθείας στη Ρωσία για την πανώλη

Ανεμοδείκτης
06/10/2026 - 12:47

Η μετεωρολογική παράμετρος των εκλογών

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:46

Ρεν (ΕΚΤ): Το ενεργειακό σοκ δεν έχει περάσει ακόμη σε τιμές και μισθούς

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:34

Γαλλία: Απρόσμενη πτώση 0,3% στη βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:33

Φον Ντερ Λάιεν για το κόστος ενέργειας: Ξεκινά στρατηγικός διάλογος με τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
06/10/2026 - 12:29

Η AUSTRIACARD δωρίζει σύστημα Agentic AI GaiaB™ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
06/10/2026 - 12:28

Η Πειραιώς Χορηγός της Κεντρικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, για την Καλλιτεχνική Περίοδο 2026-2027

Επιχειρήσεις
06/10/2026 - 12:20

PREMIA: Τόκοι €3,13 εκατ. στους ομολογιούχους – Στα €20,84 το πρώτο κουπόνι

Ναυτιλία
06/10/2026 - 12:11

Χτυπήθηκε το Maran Gas Mystras της Μ. Αγγελικούση: Σώοι και οι 30 επιβαίνοντες

Ειδήσεις
06/10/2026 - 12:00

Γερμανία: Ισχυρή πτώση 10,6% στις εργοστασιακές παραγγελίες τον Αύγουστο

Αναλύσεις
06/10/2026 - 11:51

Sardelas Petsa Law Firm: Μύνημα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από τη νέα έκδοση ομολόγου της Alpha Bank

Πολιτική
06/10/2026 - 11:50

Φλωρίδης: Κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο ευρώ – Ειδικό τμήμα στην ΕΛ.ΑΣ.

Σχόλια Αγοράς
06/10/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες και στόχο τις 2.700 μονάδες

Ειδήσεις
06/10/2026 - 11:42

Θρίλερ κατασκοπείας στη Γερμανία με πρωταγωνιστή πρώην αρχηγό  της υπηρεσίας πληροφοριών 

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/10/2026 - 11:34

1ο Πανελλαδικό Συμπόσιο Καφέ: 6 μεγάλες θεσμικές επιτυχίες της Ελληνικής Ένωσης Καφέ

Ειδήσεις
06/10/2026 - 11:32

Το μεγάλο στοίχημα της Ασίας με την AI: Ανάπτυξη με… ημερομηνία λήξης

Πολιτική
06/10/2026 - 11:30

Θεοδωρικάκος: Θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή με την ακρίβεια

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
06/10/2026 - 11:20

ΔΑΑ: «Απογειώθηκε» η κίνηση στο Ελ. Βενιζέλος: 27,3 εκατ. επιβάτες στο 9μηνο – +4,3%

Ειδήσεις
06/10/2026 - 11:11

ΕΕ: Στο τραπέζι αυστηρότεροι περιορισμοί στις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών

Ειδήσεις
06/10/2026 - 11:05

Η πλειοψηφία των Γερμανών τάσσεται υπέρ περισσότερων υποχρεωτικών μέτρων στην προσχολική εκπαίδευση

Χρηματιστήρια
06/10/2026 - 11:03

Ευρωαγορές: Ήπια άνοδος μετά τις πιέσεις στα ομόλογα

Ειδήσεις
06/10/2026 - 10:59

Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ - Εμπλέκεται ο Φίλιππος Καμπούρης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
06/10/2026 - 10:56

9 + 1 tips για να επιβιώσεις στο 1ο έτος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/10/2026 - 10:51

Το παράδοξο της ελληνικής ενέργειας: Ακριβότερα καύσιμα, περισσότερες εξαγωγές ρεύματος

Ανακοινώσεις
06/10/2026 - 10:50

Η S&P Global Ratings αναβαθμίζει την πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου TITAN

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
06/10/2026 - 10:35

Κρήτη: Χάθηκε στις πλημμύρες το 80% της καλλιέργειας πατάτας και 3.000 στρέμματα με κηπευτικά

Αναλύσεις
06/10/2026 - 10:26

ΧΑ: Στις 2604 μονάδες το εγγύτερο όριο στήριξης

Οικονομία
06/10/2026 - 10:11

Γαλλία: Το «μαγικό χρήμα» μετατρέπεται σε βόμβα χρέους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ