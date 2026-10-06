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Θρίλερ κατασκοπείας στη Γερμανία με πρωταγωνιστή πρώην αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών
Ειδήσεις
11:42 - 06 Οκτ 2026

Θρίλερ κατασκοπείας στη Γερμανία με πρωταγωνιστή πρώην αρχηγό  της υπηρεσίας πληροφοριών 

Reporter.gr Newsroom

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Συναγερμός έχει σημάνει στις γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς οι ομοσπονδιακές αρχές ερευνούν υπόθεση πιθανής διαρροής άκρως απόρρητων πληροφοριών από τον BND.    

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 80χρονος πρώην πρόεδρος της γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών, August Hanning, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της 6ης Οκτωβρίου στο σπίτι του κοντά στο Μύνστερ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των WDR, NDR και Süddeutsche Zeitung, ο Hanning ερευνάται για αδικήματα που συνδέονται με κατασκοπεία, απόπειρα εσχάτης προδοσίας και αποκάλυψη κρατικών μυστικών.

Παράλληλα συνελήφθη στη Βαυαρία ένας ακόμη πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του BND, ο Manfred D., ο οποίος φέρεται να υπήρξε επί χρόνια επικεφαλής του γραφείου του Hanning. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι τις αρχές του 2026 εργαζόταν ακόμη στην υπηρεσία.

Χιλιάδες απόρρητα έγγραφα

Οι ερευνητές εξετάζουν την υπόθεση μετά τον εντοπισμό σε ηλεκτρονικό μέσο που κατασχέθηκε από τον Hanning περίπου 2.000 απόρρητων εγγράφων του BND. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα έγγραφα φέρεται να είχαν παραδοθεί στον πρώην επικεφαλής από τον Manfred D.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται ενημερώσεις που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τον ρωσικό στρατό, αλλά και πληροφορίες που είχαν προέλθει από ξένες συνεργαζόμενες υπηρεσίες πληροφοριών.

Το τελευταίο στοιχείο θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό στον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών, καθώς η διαρροή πληροφοριών από συνεργαζόμενες χώρες μπορεί να προκαλέσει σοβαρή κρίση εμπιστοσύνης και να περιορίσει την ανταλλαγή πληροφοριών με τον BND.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε μετά από έρευνα των γερμανικών αρχών στο σπίτι και σε γραφεία του Hanning τον Σεπτέμβριο του 2025, στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης που αφορά την απαγωγή παιδιών της επιχειρηματία Christina Block.

Κατά την αξιοποίηση του υλικού που κατασχέθηκε, οι αρχές φέρεται να εντόπισαν τα απόρρητα έγγραφα. Τον Μάιο του 2026 η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας ξεκίνησε μυστική έρευνα σε βάρος του Hanning και του φερόμενου συνεργού του.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον και το ενδεχόμενο ο πρώην επικεφαλής του BND να χρησιμοποίησε τις πληροφορίες για να συντάξει ανάλυση ασφαλείας για ξένη υπηρεσία πληροφοριών. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η συγκεκριμένη ξένη χώρα δεν είναι η Ρωσία.

Μια υπόθεση με ιστορικές διαστάσεις

Ο August Hanning θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της γερμανικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Διετέλεσε πρόεδρος του BND από το 1998 έως το 2005 και στη συνέχεια υφυπουργός στο γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Εάν επιβεβαιωθούν οι κατηγορίες, η υπόθεση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις κατασκοπείας στην ιστορία της μεταπολεμικής Γερμανίας, καθώς για πρώτη φορά ένας τόσο υψηλόβαθμος πρώην επικεφαλής γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες που συνδέονται με πιθανή προδοσία κρατικών μυστικών.

Μέχρι στιγμής, οι κατηγορίες παραμένουν υπό διερεύνηση και δεν έχει υπάρξει δικαστική κρίση για την ενοχή των δύο ανδρών.

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