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Citi: «Βλέπει» υψηλότερα τη Metlen – Στο επίκεντρο η METKA και οι παραχωρήσεις
Αναλύσεις
11:20 - 08 Οκτ 2026

Citi: «Βλέπει» υψηλότερα τη Metlen – Στο επίκεντρο η METKA και οι παραχωρήσεις

Reporter.gr Newsroom

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Θετική για τη μετοχή της Metlen χαρακτηρίζει η Citi την προτεινόμενη στρατηγική επανεξέταση της δραστηριότητας του ομίλου στις υποδομές και τις παραχωρήσεις, διατηρώντας τη σύσταση «αγορά» και την τιμή-στόχο στα 52 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανάλυση του οίκου, στο επίκεντρο βρίσκεται ο σχεδιασμός για την ενοποίηση των δραστηριοτήτων στους τομείς των κατασκευών, των παραχωρήσεων, των επενδύσεων σε ΣΔΙΤ και της διαχείρισης εγκαταστάσεων υπό τον Όμιλο METKA, ο οποίος θα λειτουργεί ως αυτόνομη εταιρεία.

Παράλληλα, η Metlen εξετάζει το ενδεχόμενο ανεξάρτητης εισαγωγής της METKA στο Euronext Athens, κίνηση που θα μπορούσε να προσφέρει στη δραστηριότητα πρόσβαση σε κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής της, ανεξάρτητα από τον όμιλο. Η Metlen έχει ξεκαθαρίσει ότι προτίθεται να διατηρήσει την πλειοψηφική συμμετοχή της.

Η Citi εκτιμά ότι ο στόχος για EBITDA 150 εκατ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα στον τομέα των παραχωρήσεων είναι εφικτό να επιτευχθεί έως το 2027.

Σε ό,τι αφορά τη μετοχή, ο οίκος διατηρεί την τιμή-στόχο των 52 ευρώ, ενώ στο θετικό σενάριο τοποθετεί την αξία της έως τα 80 ευρώ. Στον αντίποδα, στο αρνητικό σενάριο, η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 28 ευρώ.

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