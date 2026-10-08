ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η κυβερνοασφάλεια των λιμανιών γίνεται κρίσιμος παράγοντας για το εμπόριο
Ναυτιλία
12:58 - 08 Οκτ 2026

Η κυβερνοασφάλεια των λιμανιών γίνεται κρίσιμος παράγοντας για το εμπόριο

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ένα λιμάνι μπορεί να σταματήσει να διακινεί φορτία ακόμη και όταν οι γερανοί, οι αποθήκες και οι οδικές προσβάσεις του λειτουργούν κανονικά. Η διακοπή των ψηφιακών συστημάτων που οργανώνουν τις εργασίες του αρκεί για να προκαλέσει καθυστερήσεις πλοίων, συσσώρευση εμπορευμάτων και προβλήματα στην τροφοδοσία επιχειρήσεων.

Αυτή την οικονομική διάσταση της κυβερνοασφάλειας αναδεικνύει ο Δρ. Σωτήρης Θεοφάνης στην παρουσίασή του για την επίδραση της ψηφιακής ανάπτυξης στην ασφάλεια των λιμένων, στο πλαίσιο φόρουμ της Αραβικής Ακαδημίας Επιστημών, Τεχνολογίας και Θαλάσσιων Μεταφορών τον Σεπτέμβριο.

Η ψηφιοποίηση επιταχύνει τη διαχείριση φορτίων και βελτιώνει τον συντονισμό μεταξύ τερματικών σταθμών, ναυτιλιακών εταιρειών, τελωνείων και μεταφορέων. Παράλληλα, όμως, διευρύνει τα σημεία μέσω των οποίων μπορεί να εκδηλωθεί μια επίθεση. Ακόμη και ένας καλά προστατευμένος λιμενικός οργανισμός παραμένει εκτεθειμένος μέσω προμηθευτών και συνεργατών που συνδέονται στα συστηματα του.

Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν τα πληροφοριακά δίκτυα επικοινωνούν με τα συστήματα που ελέγχουν εξοπλισμό και βιομηχανικές διαδικασίες. Ανάλογα με το σημείο πρόσβασης και τον διαχωρισμό των δικτύων, μια ψηφιακή παραβίαση μπορεί να επηρεάσει την ίδια τη διακίνηση των εμπορευμάτων.

Η κυβερνοεπίθεση στη Maersk το 2017 έδειξε ότι η διαταραχή μπορεί να εξαπλωθεί σε διαφορετικές εγκαταστάσεις και λιμενικούς σταθμούς, χωρίς να ακινητοποιήσει τα πλοία. Για την οικονομία, μια παρατεταμένη διακοπή σε σημαντική εμπορική πύλη μπορεί να καθυστερήσει πρώτες ύλες, βιομηχανικά εξαρτήματα και βασικά αγαθά, ενώ η μεταφορά φορτίων σε εναλλακτικά λιμάνια ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετη συμφόρηση.

Ο κ. Θεοφάνης δίνει έμφαση στην ανθεκτικότητα και στην αποκατάσταση των κρίσιμων λειτουργιών. Προστατευμένα αντίγραφα ασφαλείας, δοκιμασμένα σχέδια επαναφοράς, διαχωρισμός δικτύων και εναλλακτικές διαδικασίες λειτουργίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις περιορισμού της ζημιάς.

Η ευθύνη αφορά και τις διοικήσεις, οι οποίες πρέπει να καθορίζουν ποιες υπηρεσίες έχουν προτεραιότητα και ποιος αποφασίζει σε περίπτωση κρίσης. Επειδή ένα λιμάνι αποτελεί κοινότητα διαφορετικών οργανισμών, η προετοιμασία απαιτεί κοινές ασκήσεις, ανταλλαγή πληροφοριών και σαφείς αρμοδιότητες. Η αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας επηρεάζει άμεσα την αξιοπιστία του λιμανιού και τη συνέχεια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γαλλία: Αποδέσμευση 10 εκατ. βαρελιών ντίζελ εν μέσω των μαζικών μαθητικών κινητοποιήσεων
Ειδήσεις

Γαλλία: Αποδέσμευση 10 εκατ. βαρελιών ντίζελ εν μέσω των μαζικών μαθητικών κινητοποιήσεων

Η Ελλάδα αγνόησε το τελεσίγραφο της Κομισιόν για τα ληξιπρόθεσμα - Είναι πλέον τριπλάσια από το 2019
Οικονομία

Η Ελλάδα αγνόησε το τελεσίγραφο της Κομισιόν για τα ληξιπρόθεσμα - Είναι πλέον τριπλάσια από το 2019

Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα η πρώτη Προεδρία του NEFI
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα η πρώτη Προεδρία του NEFI

Οι «ίσες αποστάσεις» του Ρούμπιο στα ελληνοτουρκικά
Γιώργος Ραυτόπουλος

Οι «ίσες αποστάσεις» του Ρούμπιο στα ελληνοτουρκικά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Εκτοξεύθηκε στα $105,6 δισ. το εμπορικό έλλειμμα – «Άλμα» στις εισαγωγές
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Εκτοξεύθηκε στα $105,6 δισ. το εμπορικό έλλειμμα – «Άλμα» στις εισαγωγές

ΕΣΠ: Ανάγκη η βαρύτητα του εμπορίου να αποτυπώνεται και στον οικονομικό σχεδιασμό
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΣΠ: Ανάγκη η βαρύτητα του εμπορίου να αποτυπώνεται και στον οικονομικό σχεδιασμό

ΟΛΚΕ: Περισσότεροι από 851.000 επιβάτες κρουαζιέρας και 422 προσεγγίσεις στο εννεάμηνο
Ναυτιλία

ΟΛΚΕ: Περισσότεροι από 851.000 επιβάτες κρουαζιέρας και 422 προσεγγίσεις στο εννεάμηνο

Interpol: Το AI ενισχύει τις κυβερνοαπειλές βελτιώνοντας υφιστάμενες εγκληματικές πρακτικές
Τεχνολογία

Interpol: Το AI ενισχύει τις κυβερνοαπειλές βελτιώνοντας υφιστάμενες εγκληματικές πρακτικές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φορολογία
08/10/2026 - 14:20

Πρόστιμα 1,29 εκατ. ευρώ μετά από 11.000 ελέγχους στην αγορά

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
08/10/2026 - 14:11

Οι πιο εντυπωσιακές στιγμές του Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens (video & photos)

Ειδήσεις
08/10/2026 - 14:04

Ο Τραμπ βάζει τον Χριστόφορο Κολόμβο στον Λευκό Οίκο, «προς άγραν ψήφων»

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/10/2026 - 14:00

ΠΑΔΑ: Καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ωρίμανση ψαριών σε συνεργασία με εστιατόρια «Μαραθιά» στην Τήνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/10/2026 - 13:41

ΔΕΗ Fiber: Έφτασε σε 1,5 εκατ. σπίτια σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ με 100% οπτική ίνα

Τεχνολογία
08/10/2026 - 13:41

Από τις ψηφιακές αίθουσες στους AI tutors: Η Gen Z βλέπει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως το μέλλον της εκπαίδευσης

Ειδήσεις
08/10/2026 - 13:39

Στα μαχαίρια η Άννα Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα – Πού οδηγείται η κόντρα

Ανεμοδείκτης
08/10/2026 - 13:35

Η υποψηφιότητα για την Προεδρία των ΗΠΑ και τα γέλια του Ρούμπιο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/10/2026 - 13:33

ΣΕΒ: Υπέγραψε την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Εμπορίας Πετρελαιοειδών για την τριετία 2026-2029

Πολιτική
08/10/2026 - 13:22

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Δεν τον νοιάζει να κερδίσει τον Μητσοτάκη αλλά να «καταλάβει» τον προοδευτικό χώρο

Εμπορεύματα
08/10/2026 - 13:19

«Άλμα» 4% στο πετρέλαιο λόγω διαταραχών στην προσφορά - Κοντά στα $80 το φυσικό αέριο

Πολιτική
08/10/2026 - 13:17

Μητσοτάκης προς αλιείς: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 13:04

25 χρόνια Hellas Sat: Επόμενο βήμα ο HELLAS SAT 5

Αναλύσεις
08/10/2026 - 13:04

METLEN-METKA: Το πλάνο για το Euronext Athens και η νέα αυτόνομη πλατφόρμα υποδομών

Πολιτική
08/10/2026 - 12:59

Μάντζος: Το δόγμα της ωμής ισχύος ανοίγει τον δρόμο για να αναγνωριστούν «ευαισθησίες» της Τουρκίας

Ναυτιλία
08/10/2026 - 12:58

Η κυβερνοασφάλεια των λιμανιών γίνεται κρίσιμος παράγοντας για το εμπόριο

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 12:57

Αττικά Πολυκαταστήματα: Πρόγραμμα επαναγοράς έως 1,5 εκατ. ιδίων μετοχών

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/10/2026 - 12:43

ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή άνοδος 26,7% στις εξαγωγές τον Αύγουστο

Πολιτική
08/10/2026 - 12:35

Τσίπρας: Θα δημιουργήσουμε προοδευτικό πόλο ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των εκλογών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/10/2026 - 12:33

Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα η πρώτη Προεδρία του NEFI

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/10/2026 - 12:31

Οι «ίσες αποστάσεις» του Ρούμπιο στα ελληνοτουρκικά

Οικονομία
08/10/2026 - 12:02

Η Ελλάδα αγνόησε το τελεσίγραφο της Κομισιόν για τα ληξιπρόθεσμα - Είναι πλέον τριπλάσια από το 2019

Ειδήσεις
08/10/2026 - 11:59

Γαλλία: Αποδέσμευση 10 εκατ. βαρελιών ντίζελ εν μέσω των μαζικών μαθητικών κινητοποιήσεων

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/10/2026 - 11:44

4E: Να εντάξουμε το ελαιόλαδο και τις ελιές στην καθημερινή μας διατροφή

Σχόλια Αγοράς
08/10/2026 - 11:39

Χρηματιστήριο: Κινδυνεύουν και οι 2.600 μονάδες

Εργασιακά
08/10/2026 - 11:32

ΔΥΠΑ: Πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας στην 58η «Ημέρα Καριέρας»

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/10/2026 - 11:21

ΕΣΠ: Το ελληνικό εμπόριο δεν φοβάται τον ανταγωνισμό – Απαιτεί ίδιους κανόνες για όλους

Αναλύσεις
08/10/2026 - 11:20

Citi: «Βλέπει» υψηλότερα τη Metlen – Στο επίκεντρο η METKA και οι παραχωρήσεις

Πολιτική
08/10/2026 - 11:17

Μανιάτης προς Ευρωπαίο Επίτροπο για τουρκικές προκλήσεις: «Θα περάσετε επιτέλους από τα λόγια στις πράξεις;»

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 11:01

Όμιλος Qualco: Η Ανάπτυξη Αποκτά Υπεύθυνο Αποτύπωμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ