ΧΑ: Αναγκαία η ανάκτηση των 2650 μονάδων για το ΓΔ

Υποχώρηση κατά 0,35% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτη του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2559,18 μονάδες (στο -2,93% ο ΓΔ & στο -5,55% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +20,68% ο ΓΔ & στο +29,09% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 356,8 εκ. ευρώ. Η συνεδρίαση κατέγραψε στο ξεκίνημα το υψηλό ημέρας στις 2594 μονάδες και το χαμηλό λίγο πριν τις 5μμ στις 2556 μονάδες (μεταβλητότητα 38 μονάδων) και ήταν μάλλον υποτονική καθώς οι πωλητές είχαν την υπεροπλία στο μεγαλύτερο διάστημα με ρευστοποιήσεις τραπεζών και άλλων blue chips, σε αντίθεση κατεύθυνση με τις ευρωπαϊκές αγορές.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,416% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,40%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-2,46%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Cenergy (-1,22%), η Optima (-3,39%), η Βιοχάλκο (-3,04%) και η ΕΛΧΑ (-1,62%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο Aktor (+6,24%), η Allwyn (+2,11%), η Credia (+1,32%), η Metlen (+1,59%), η Helleniq Energy (+1,32%), η ΕΥΔΑΠ (+1,52%), ο ΑΔΜΗΕ (+1,50%) και ο Φουρλής (+3,43%).

Απολογιστικά, 63 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 44 εκείνων που υποχώρησαν. Την Τρίτη & την Τετάρτη 13 & 14/10 ανακοινώνονται στις ΗΠΑ τα αποτελέσματα 9μηνου των μεγάλων τραπεζών (J.P. Morgan, Citi, Goldman Sachs & Wells Fargo, Bofa, Morgan Stanley), ενώ στην Αθήνα μεταξύ 13-15/10 διενεργείται η δημόσια εγγραφή της Capital Maritime για την άντληση €250-€330 εκ. Η ανάκτηση των 2650 μονάδων του ΓΔ στο Euronext Athens αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης που είναι πλέον πτωτική.

Επιχειρηματικά νέα

Aktor: Τιμή-στόχο €15 δίνει στην Aktor η Ambrosia Capital. Το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει σημαντική αύξηση EBITDA, με αιχμή τις υποδομές, το LNG, τις κατασκευές και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επισημαίνει ο οίκος. Υψηλό το ανεκτέλεστο στα €4,5 δις.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Την ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα της άμυνας επιδιώκει μέσω της νέας συμφωνίας με την αμερικανική Shield AI. Προβλέπει την από κοινού ανάπτυξη βιομηχανικής βάσης και υποδομής υποστήριξης για το X-BAT στην Ελλάδα, υπό ανάπτυξη μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος. θα περιλαμβάνονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναμένεται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

ΜΟΗ: Έρευνα για το τραγικό συμβάν σε σημείο της εγκατάστασης που ήταν κλειστό για προληπτική συντήρηση, χωρίς να προκληθεί πυρκαγιά. Δεν επηρεάζεται η λειτουργία του διυλιστηρίου.

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5,8% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025. Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση.

Τράπεζες: Οι αποπληρωμές από διυλιστήρια και ΔΑΑ περιόρισαν την πιστωτική επέκταση το γ’ τρίμηνο. Διατηρήθηκε το spread. Στο επίκεντρο οι χρηματοδοτήσεις D-Marin, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής και Sunlight.

ΕΛΣΤΑΤ: Εκτινάχθηκε στο 5% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο. Στα τρόφιμα, διψήφιες αυξήσεις καταγράφονται στο μοσχάρι (12,3%) και στα αλίπαστα ψάρια (11,5%), ενώ η τιμή στο ελαιόλαδο μειώθηκε 11,9%. Εκρηκτικές οι αυξήσεις στην ενέργεια. Ακριβότερο 15% το ρεύμα και 55,2% τοφυσικό αέριο. Το πετρέλαιο κίνησης ανατιμήθηκε 38,8% και η βενζίνη 22,5%. Το κόστος στα ξενοδοχεία είναι 29,8% ακριβότερο και τα αεροπορικά εισιτήρια 22%. Τα ασφάλιστρα υγείας είναι 7% ακριβότερα.