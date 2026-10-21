Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη αντίσταση στις 2620 μονάδες και στήριξη στις 2589 μονάδες

Άνοδο κατά 0,26% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2610,22 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 296,7 εκ. ευρώ. Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος με ρευστοποιήσεις σε τράπεζες και σε πολλά blue chips. Όμως, μετά τις 3μμ και αφού καταγράφηκε το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2579 μονάδων, οι αγοραστές αντέδρασαν, με καταλύτη τη θετική έκθεση της DBRS για τις τράπεζες. Πέτυχαν με μεθοδικότητα να οδηγήσουν το ΓΔ στο φινάλε σε θετικό έδαφος και στις δημοπρασίες στο υψηλό ημέρας με τις συναλλαγές να βελτιώνονται. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,363% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται πτωτικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,87%) κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+1,98%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Credia (+0,98%), η ΕΕΕ (+1,33%), η Lamda (+2,79%), το ΔΑΑ (+1,94%), ο Aktor (+3,87%) αλλά και η Intrakom (+3,82%) με την Φαίς (+4,35%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Cenergy (-2,26%), η Helleniq Energy (-1,64%), η Allwyn (-1,30%), η Metlen (0,87%), η Κύπρου (-0,96%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,51%) και η Aegean (-1,08%). Απολογιστικά, 42 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 59 εκείνων που υποχώρησαν. Ο ΟΔΔΗΧ διενεργεί δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων ενώ ο Παπουτσάνης ανακοινώνει τα αποτελέσματα 9μηνου. Στις ΗΠΑ, ΙΒΜ και Tesla είναι μεταξύ των εταιρειών που ανακοινώνουν τα 9μηνά τους.

Στο Euronext Athens, η απορρόφηση της προσφοράς οδήγησε τελικά σε κλείσιμο του ΓΔ σε θετικό έδαφος. Πλησιέστερη αντίσταση στις 2620 μονάδες και στήριξη στις 2589 μονάδες.