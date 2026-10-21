ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη αντίσταση στις 2620 μονάδες και στήριξη στις 2589 μονάδες
Αναλύσεις
10:11 - 21 Οκτ 2026

Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη αντίσταση στις 2620 μονάδες και στήριξη στις 2589 μονάδες

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Άνοδο κατά 0,26% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2610,22 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 296,7 εκ. ευρώ. Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος με ρευστοποιήσεις σε τράπεζες και σε πολλά blue chips. Όμως, μετά τις 3μμ και αφού καταγράφηκε το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2579 μονάδων, οι αγοραστές αντέδρασαν, με καταλύτη τη θετική έκθεση της DBRS για τις τράπεζες. Πέτυχαν με μεθοδικότητα να οδηγήσουν το ΓΔ στο φινάλε σε θετικό έδαφος και στις δημοπρασίες στο υψηλό ημέρας με τις συναλλαγές να βελτιώνονται. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,363% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται πτωτικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,87%) κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+1,98%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Credia (+0,98%), η ΕΕΕ (+1,33%), η Lamda (+2,79%), το ΔΑΑ (+1,94%), ο Aktor (+3,87%) αλλά και η Intrakom (+3,82%) με την Φαίς (+4,35%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Cenergy (-2,26%), η Helleniq Energy (-1,64%), η Allwyn (-1,30%), η Metlen (0,87%), η Κύπρου (-0,96%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,51%) και η Aegean (-1,08%). Απολογιστικά, 42 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 59 εκείνων που υποχώρησαν. Ο ΟΔΔΗΧ διενεργεί δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων ενώ ο Παπουτσάνης ανακοινώνει τα αποτελέσματα 9μηνου. Στις ΗΠΑ, ΙΒΜ και Tesla είναι μεταξύ των εταιρειών που ανακοινώνουν τα 9μηνά τους.

Στο Euronext Athens, η απορρόφηση της προσφοράς οδήγησε τελικά σε κλείσιμο του ΓΔ σε θετικό έδαφος. Πλησιέστερη αντίσταση στις 2620 μονάδες και στήριξη στις 2589 μονάδες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αρναούτογλου: Οι Ευρωπαίοι αλιείς δεν μπορεί να γίνουν όμηροι του Τουρκολιβυκού μνημονίου
Πολιτική

Αρναούτογλου: Οι Ευρωπαίοι αλιείς δεν μπορεί να γίνουν όμηροι του Τουρκολιβυκού μνημονίου

OsteoStrong®: Επεκτείνεται σε Ελλάδα και Κύπρο – Νέο κέντρο στη Λευκωσία εντός του έτους
Επιχειρήσεις

OsteoStrong®: Επεκτείνεται σε Ελλάδα και Κύπρο – Νέο κέντρο στη Λευκωσία εντός του έτους

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Εισφορά 10 ευρώ κάθε μήνα επί 15 χρόνια – Ποιοι ωφελήθηκαν;
ΕΜΠΟΡΙΟ

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Εισφορά 10 ευρώ κάθε μήνα επί 15 χρόνια – Ποιοι ωφελήθηκαν;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Οι αντιστάσεις και οι καταλύτες της αγοράς - Στόχος το 2Χ2
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Οι αντιστάσεις και οι καταλύτες της αγοράς - Στόχος το 2Χ2

Επίσημα στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου η Capital Maritime Finance του Ευάγγελου Μαρινάκη
Αναλύσεις

Επίσημα στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου η Capital Maritime Finance του Ευάγγελου Μαρινάκη

ΧΑ: Επιφυλακτικότητα και επιλεκτικές κινήσεις στο ταμπλό – Στο επίκεντρο οι τράπεζες και οι διεθνείς πιέσεις
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Επιφυλακτικότητα και επιλεκτικές κινήσεις στο ταμπλό – Στο επίκεντρο οι τράπεζες και οι διεθνείς πιέσεις

Χρηματιστήριο: Στη «μάχη» των 2.600 μονάδων με εισαγόμενες πιέσεις
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Στη «μάχη» των 2.600 μονάδων με εισαγόμενες πιέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
21/10/2026 - 11:44

ΤτΕ: Στα €8,9 δισ. το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο οκτάμηνο

Χρηματιστήρια
21/10/2026 - 11:41

Ασιατικές αγορές: Ανάκαμψη με οδηγό τον Kospi - Επιμένουν οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη

Σχόλια Αγοράς
21/10/2026 - 11:37

Χρηματιστήριο: Οι αντιστάσεις και οι καταλύτες της αγοράς - Στόχος το 2Χ2

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 11:26

Carrefour: «Βουτιά» 14% μετά την υποβάθμιση των προβλέψεων για τα κέρδη του 2026

Πολιτική
21/10/2026 - 11:25

Προσωπική επίθεση Λαζαρίδη στη Γιαννακοπούλου που βούρκωσε on air (video) - Έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Υγεία
21/10/2026 - 11:12

Καρκίνος: Νέα εξέταση αίματος υπόσχεται έγκαιρη ανίχνευση - Τι έδειξε μεγάλη κλινική μελέτη

Πολιτική
21/10/2026 - 11:01

Γεραπετρίτης: Δεν ήταν στο χέρι μας να αποτρέψουμε το τουρκολυβικό σύμφωνο, αλλά δεν θα εφαρμοστεί

ΕΝΔΥΣΗ
21/10/2026 - 10:58

Athens Fashion Week: Το αύριο της μόδας στο εργοστάσιο Μουζάκη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21/10/2026 - 10:57

Μυτιληναίος: Οι στόχοι για το γάλλιο - Η Metlen εξετάζει ήδη το γερμάνιο και το σκάνδιο

Ειδήσεις
21/10/2026 - 10:42

Μετά την «περιπέτεια» της Αθήνας: Η νέα καριέρα της Κίμπερλι – Αμοιβή έως $100.000 ανά ομιλία

Πολιτική
21/10/2026 - 10:36

Μαρκόπουλος από το Τορόντο: Η ελληνική οικονομία είναι σήμερα πιο ελκυστική για επενδύσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 10:32

Ο Οδηγός MICHELIN επεκτείνεται σε Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη – 62 εστιατόρια στις επιλογές του 2027

Ειδήσεις
21/10/2026 - 10:31

WSJ: Ο Μασκ «ελέγχει» τον πόλεμο - Αυτός διέταξε τον περιορισμό της ταχύτητας του Starlink στην Ουκρανία

Ανακοινώσεις
21/10/2026 - 10:24

Παπουτσάνης: Άλμα τζίρου κατά 8,6% στο εννεάμηνο – Στο 56% οι εξαγωγές

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 10:18

Fourlis: Το σχέδιο για πωλήσεις έως €800 εκατ. το 2029 και το στοίχημα του κόστους

Ειδήσεις
21/10/2026 - 10:12

Ηνωμένο Βασίλειο: Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,5%, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων

Αναλύσεις
21/10/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη αντίσταση στις 2620 μονάδες και στήριξη στις 2589 μονάδες

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 10:09

OsteoStrong®: Επεκτείνεται σε Ελλάδα και Κύπρο – Νέο κέντρο στη Λευκωσία εντός του έτους

Πολιτική
21/10/2026 - 10:08

Αρναούτογλου: Οι Ευρωπαίοι αλιείς δεν μπορεί να γίνουν όμηροι του Τουρκολιβυκού μνημονίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
21/10/2026 - 09:56

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Εισφορά 10 ευρώ κάθε μήνα επί 15 χρόνια – Ποιοι ωφελήθηκαν;

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 09:54

Dardanel Greece: Στα €25,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025 και ισχυρή ρευστότητα

Πολιτική
21/10/2026 - 09:51

Φαραντούρης κατά Έντι Ράμα για συλλήψεις στον Ναό της Αναστάσεως στα Τίρανα

Οικονομία
21/10/2026 - 09:45

Στο ΕΣΠΑ η αποκατάσταση του διατηρητέου κυλινδρόμυλου Ματθαίου στη Νάουσα και η μετατροπή του σε πολυχώρο πολιτισμού

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 09:15

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΣΕΛΠΕ και RNDU του Αζερμπαϊτζάν

Ναυτιλία
21/10/2026 - 09:06

Ο Όμιλος Neptune υποδέχεται το «NIKOS TRAVLOS»

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 08:58

Η ΓΣΕΒΕΕ στον εορτασμό για τα 100 χρόνια της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας

Ειδήσεις
21/10/2026 - 08:47

Απεργία σήμερα 21 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν, πώς κινούνται τα μέσα μεταφοράς

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 08:36

Robinson Club Ierapetra: Στα 17 εκατ. ευρώ ο τζίρος της μονάδας της TUI – Νέες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις

ΕΜΠΟΡΙΟ
21/10/2026 - 08:23

Μασούτης: Τα επόμενα κεφάλαια μετά την Κρητικός - Υποδομές, ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη

Οικονομία
21/10/2026 - 08:16

Η ακρίβεια αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες – Στα 347 ευρώ η μέση μηνιαία δαπάνη στο σούπερ μάρκετ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ