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Αρναούτογλου: Οι Ευρωπαίοι αλιείς δεν μπορεί να γίνουν όμηροι του Τουρκολιβυκού μνημονίου
Πολιτική
10:08 - 21 Οκτ 2026

Αρναούτογλου: Οι Ευρωπαίοι αλιείς δεν μπορεί να γίνουν όμηροι του Τουρκολιβυκού μνημονίου

Reporter.gr Newsroom

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Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, αναλαμβάνει επείγουσα πρωτοβουλία για την προστασία της αλιείας στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης συγκεκριμένες απαντήσεις για τις επιπτώσεις του Τουρκολιβυκού μνημονίου.

Την άμεση συζήτηση στην Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των νέων εξελίξεων γύρω από το Τουρκολιβυκό μνημόνιο ζητά ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής, Σάκης Αρναούτογλου, με επιστολή του προς την Πρόεδρο και τους Συντονιστές των πολιτικών ομάδων.

Η νέα εξέλιξη, με την έγκριση του μνημονίου από τη Βουλή της ανατολικής Λιβύης, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και άλλων κρατών της περιοχής.

Ο Σάκης Αρναούτογλου υπογραμμίζει ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη διπλωματία και τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Αφορά και τη θάλασσα ως χώρο οικονομικής δραστηριότητας, τους ανθρώπους που ζουν από την αλιεία και την ανάγκη να διασφαλιστούν η ασφάλεια και τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Με την επιστολή του ζητά:

Να εγγραφεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Αλιείας.

Να κληθούν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για να παρουσιάσουν την αξιολόγηση και την αντίδραση της ΕΕ.

Να εξεταστούν οι πιθανές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή αλιεία, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης.

Να διερευνηθεί η δυνατότητα κοινής θεσμικής πρωτοβουλίας με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο ευρωβουλευτής υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ξεκαθαρίσει από το 2019 πως το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομες συνέπειες για τρίτες χώρες.

Σε δήλωσή του, ο κ. Αρναούτογλου τονίζει:

«Οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι αλιείς δεν μπορούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες αβεβαιότητες και κινδύνους εξαιτίας αυθαίρετων διεκδικήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Για τους ανθρώπους που ζουν από τη θάλασσα, δεν μιλάμε μόνο για γεωπολιτικές διαφορές και γραμμές πάνω σε χάρτες. Μιλάμε για το μεροκάματο, την ασφάλεια και το μέλλον των οικογενειών τους.

Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν μπορεί να δημιουργεί τετελεσμένα εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι να προσθέσουμε άλλη μία δήλωση καταδίκης, αλλά να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις.

Γι' αυτό αναλαμβάνω πρωτοβουλία στην Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητώντας να συζητηθεί άμεσα το ζήτημα, να εξεταστούν οι πιθανές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή αλιεία και να υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η θάλασσα δεν μπορεί να γίνει πεδίο τετελεσμένων και οι αλιείς μας δεν μπορούν να γίνουν όμηροι γεωπολιτικών σκοπιμοτήτων. Η Ευρώπη οφείλει να υπερασπιστεί το Διεθνές Δίκαιο, τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της και τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στη θάλασσα. Όχι μόνο με ψηφίσματα και ανακοινώσεις, αλλά με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες».

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