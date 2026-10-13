Μεγάλες αποκλίσεις στις προβλέψεις ΔΝΤ και κυβέρνησης για ανάπτυξη και πληθωρισμό

Ως γνωστόν, στην σημερινή συγκυρία το δυσκολότερο και κρισιμότερο σε όλα σχεδόν τα πεδία είναι η προβολή στο μέλλον, η ασφαλής πρόβλεψη και ο σχεδιασμός με βάση αυτήν.

Υπό αυτό το πρίσμα, πολλά μοιάζουν με ένα στοίχημα. Ανάμεσα σε αυτά τα πολλά, συγκαταλέγονται οι προοπτικές ανάπτυξης και η πορεία κρίσιμων μεγεθών, όπως ο πληθωρισμός. Σε αυτά τα πεδία εμφανίζεται μία ομολογουμένως ενδιαφέρουσα, μπορεί και καθοριστική, απόκλιση ανάμεσα στις προβλέψεις του ΔΝΤ και της ελληνικής κυβέρνησης.

Κατά τον διεθνή οργανισμό, το ελληνικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,8% το 2026 και το 2027. Η κυβέρνηση προβλέπει 2% για εφέτος και 2,3% για το επόμενο έτος. Η συνολική απόκλιση στην διετία είναι 0,7% - δεν είναι και λίγο. Στον πληθωρισμό το ΔΝΤ «βλέπει« εφέτος 4,2% και του χρόνου 3,6%, ενώ η κυβέρνηση, ως πιο αισιόδοξη, προβλέπει 3,8% για το 2026 και 2,6% το 2027 – συνολική απόκλιση διετίας 1,4%. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην συνολική εικόνα το ΔΝΤ προβλέπει χαμηλότερη ανάπτυξη με υψηλότερο πληθωρισμό, κάτι που δεν είναι και ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Ποιες προβλέψεις θα επαληθευτούν τελικά, είναι προφανώς ένα κρίσιμο στοιχείο…