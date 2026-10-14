Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ... ξέχασε να ευχαριστήσει τον ελληνικό λαό

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανακοίνωσε την Τρίτη (13/10) το απόγευμα μέσω social media την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και τη στήριξή της προς τον Τραμπ.

Σημείωσε επίσης ότι η θέση στην Αθήνα αποτέλεσε τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, ενώ απέρριψε ως ψευδείς τις καταγγελίες εις βάρος της.

Στο αρχικό της μήνυμα ξέχασε βέβαια τους Έλληνες, αλλά δεν την παρεξηγούμε... Κάποιος, όμως, πρέπει να της θύμισε ότι υπάρχουμε κι εμείς.

Έτσι, η αρχική της ανάρτηση τροποποιήθηκε γρήγορα, ώστε να προστεθεί μια φράση που αρχικά έλειπε:

«Θα ήθελα να εκφράσω την πιο βαθιά και ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου προς τον λαό της Ελλάδας για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και το γεγονός ότι με υποδέχθηκε με ανοιχτές αγκάλες».

Έστω κι αν μπήκαμε ως προσθήκη στο μήνυμά της, την ευχαριστούμε! Και καλό ταξίδι...