Ο ρόλος της Βουλής στο ντέρμπι του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ

Το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να εντείνει την κοινοβουλευτική του δραστηριότητα καταθέτοντας τροπολογίες και συγκεκριμένες προτάσεις που βασίζονται στο προεκλογικό του πρόγραμμα. Ο στόχος του είναι διοπλός. Από τη μία η «προγραμματική αναμέτρηση» με τη ΝΔ, όπως την ονομάζει και παράλληλα η απομόνωση της ΕΛΑΣ, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει παρουσία στη Βουλή.

Μετά την παρουσίαση του προγράμματός του στη ΔΕΘ και το άνοιγμα της Βουλής, το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιεί το κοινοβούλιο ως τη βασική του... πλατφόρμα για να ακουστούν οι προτάσεις του στην κοινωνία.

Την περασμένη εβδομάδα ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε στη Βουλή δύο τροπολογίες για τον ΕΦΚ στα καύσιμα και την Golden Visa, που είναι αλήθεια πως συζητήθηκαν.

Τις προηγούμενες ημέρες επέστρεψε με νέο «διπλό χτύπημα»: Αυτή τη φορά κατέθεσε μία τροπολογία για επέκταση της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους.

Παράλληλα, παρουσίασε αναλυτικότερα την πρόταση που είχε το προηγούμενο διάστημα εξαγγείλλει για τη θέσπιση μηχανισμού αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ σε μεγαλύτερα νησιά.

Εμβόλιμα, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε και πρόταση για ενίσχυση των αλιέων στα καύσιμα με επιδότηση 0,50 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, την ώρα που η κυβερνητική πρόταση είναι στα 35 λεπτά.

Είχε προηγηθεί φυσικά και η έντονη προσωπική αντιπαράθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση ππου ασφαλώς επεκτάθηκε και σε άλλα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας.

Η στρατηγική αυτή των θεσμικών προγραμματικών παρεμβάσεων στη Βουλή αναμένεται να συνεχιστεί από το ΠΑΣΟΚ και σύμφωνα με πληροφορίες την ερχόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί η πρόταση για το ιδιωτικό χρέος, όπως είχε προαναγγείλλει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστειλε μάλιστα σχετικό μήνυμα και στην ΚΟ του κόμματος την περασμένη Τετάρτη (7/10) λέγοντας στους βουλευτές του «να μην αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω».

Όλα όσα περιγράψαμε παραπάνω συνδυάστηκαν με μικρή άνοδο στις δημοσκοπήσεις, την ώρα που η ΕΛΑΣ φρενάρει. Η δραστηριότητα εντός Βουλής λοιπόν φαίνεται πως αποδίδει και σίγουρα βάζει δύσκολα στον Αλέξη Τσίπρα που πρέπει να βρει άλλα πεδία δράσης για να βγει στο προσκήνιο ως ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει και ο Ανδρουλάκης κερδίζει πόντους.