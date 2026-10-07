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Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό για Capital Maritime Finance
Ανακοινώσεις
18:22 - 07 Οκτ 2026

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό για Capital Maritime Finance

Reporter.gr Newsroom

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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1104η/7.10.2026 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας με την επωνυμία «CAPITAL MARITIME FINANCE CORP.».

Πρόκειται για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 42.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, με καταβολή μετρητών και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και την πρωτογενή εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens.

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