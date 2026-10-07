Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό για Capital Maritime Finance

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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1104η/7.10.2026 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας με την επωνυμία «CAPITAL MARITIME FINANCE CORP.».