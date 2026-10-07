Πρόκειται για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 42.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, με καταβολή μετρητών και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και την πρωτογενή εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens.
18:22 - 07 Οκτ 2026
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό για Capital Maritime Finance
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1104η/7.10.2026 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας με την επωνυμία «CAPITAL MARITIME FINANCE CORP.».