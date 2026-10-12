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ΑΤΤΙΚΑ Πολυκαταστήματα: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων 1.504.040 κοινών ονομαστικών μετοχών στις 13/10
Ανακοινώσεις
19:05 - 12 Οκτ 2026

ΑΤΤΙΚΑ Πολυκαταστήματα: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων 1.504.040 κοινών ονομαστικών μετοχών στις 13/10

Reporter.gr Newsroom

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Η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε εκτέλεση της από 08.10.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 08.10.2026 απόφασή του, όρισε την 13.10.2026 ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών (εφεξής το «Πρόγραμμα») και την Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως Κύριο Ανάδοχο αυτού.

Το Πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, προβλέπει την απόκτηση έως 1.504.040 κοινών ονομαστικών μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η διάρκειά του είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από 08.10.2026 έως και 07.10.2028, με κατώτατη τιμή κτήσης €2,50 και ανώτατη τιμή κτήσης €4,50 ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Πρόγραμμα αποσκοπεί πρωτίστως στην απόκτηση μετοχών προς ακύρωση, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ή/και προς διάθεση στο προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε άλλη ειδική, νόμιμη χρήση προϋποθέτει σχετική απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου και την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

Στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου αγορών, ο Κύριος Ανάδοχος θα ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας από 13.10.2026 έως και 11.12.2026, για την απόκτηση έως 500.000 ιδίων μετοχών και μέχρι συνολικής αξίας €2.250.000, με τις αγορές να παύουν μόλις συμπληρωθεί πρώτο οποιοδήποτε από τα δύο ανώτατα όρια. Οι αγορές του κύκλου αυτού συνυπολογίζονται στο συνολικό όριο του Προγράμματος και πραγματοποιούνται εντός του ανωτέρω εύρους τιμών.

Οι αγορές θα διενεργούνται μέσω του Euronext Athens από την Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., ανεξάρτητα και με πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης των επιμέρους συναλλαγών, χωρίς καθοδήγηση, επιρροή ή συντονισμό από την Εταιρεία ως προς τις σχετικές αποφάσεις εκτέλεσης, εντός των εγκεκριμένων παραμέτρων και με τήρηση των εφαρμοστέων κανόνων τιμής και όγκου.

Η έναρξη των πραγματικών συναλλαγών τελεί υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των απαιτούμενων δημοσιοποιήσεων, συμβατικών, επιχειρησιακών και κανονιστικών ενεργειών. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί τη δυνατότητα αναστολής, διακοπής ή λήξης του Προγράμματος ή επιμέρους κύκλων αγορών, εντός της εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση του Προγράμματος δεν συνεπάγεται υποχρέωση εξάντλησης των ανώτατων ορίων αγορών.

Η Εταιρεία θα προβαίνει στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις και δημοσιοποιήσεις για τις πραγματοποιούμενες αγορές και τυχόν μεταβολές του Προγράμματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052, όπως ισχύουν, και το εφαρμοστέο νομοθετικό και χρηματιστηριακό πλαίσιο.

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