Metlen: Επαναγορά 120.000 ιδίων μετοχών – Στα 995.224 τα «treasury shares»

Η Metlen συνεχίζει το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, η οποία από τις 24 έως και τις 31 Αυγούστου 2026 απέκτησε συνολικά 120.000 κοινές μετοχές μέσω της Πειραιώς Securities.

Η εταιρεία ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών που ανακοινώθηκε στις 23 Ιουνίου 2026, κατά την περίοδο από 24 έως 31 Αυγούστου 2026, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών (η «Περίοδος Γνωστοποίησης»), προχώρησε μέσω της Πειραιώς Securities Α.Ε. στην αγορά του ακόλουθου αριθμού κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη:

Οι συγκεκριμένες μετοχές θα διακρατούνται ως ίδιες μετοχές (treasury shares).

Μετά τις συγκεκριμένες συναλλαγές

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

Συνολικό εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο: 143.426.244 μετοχές

Ίδιες μετοχές (χωρίς δικαιώματα ψήφου): 995.224 μετοχές

Συνολικά δικαιώματα ψήφου: 142.431.020

Για τους σκοπούς των γνωστοποιήσεων βάσει των Κανόνων Γνωστοποίησης και Διαφάνειας (Disclosure Guidance and Transparency Rules) της FCA, η αγορά θα πρέπει να εξαιρεί τυχόν μετοχές που κατέχονται ως ίδιες μετοχές και να χρησιμοποιεί τον αριθμό των 142.431.020 ως παρονομαστή για τους σχετικούς υπολογισμούς.

Με βάση τον συγκεκριμένο αριθμό θα πρέπει να καθορίζεται εάν οι μέτοχοι υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τη συμμετοχή τους στην εταιρεία ή οποιαδήποτε μεταβολή στη συμμετοχή τους.