Metlen: Αγορές ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €4,45 εκατ.

Συνεχίζει το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών η Metlen ενισχύοντας το μήνυμα εμπιστοσύνης της διοίκησης στις προοπτικές της εταιρείας και στη χρηματιστηριακή αποτίμηση του ομίλου.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που είχε ανακοινωθεί στις 23 Ιουνίου 2026, προχώρησε κατά το διάστημα από τις 27 έως και τις 31 Ιουλίου 2026 στην απόκτηση συνολικά 99.898 κοινών ονομαστικών μετοχών μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής.

Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω του Euronext Αθηνών, με τη μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης να διαμορφώνεται ανά συνεδρίαση ως εξής:

Στις 27 Ιουλίου αποκτήθηκαν 24.898 μετοχές με μέση τιμή 43,7538 ευρώ ανά μετοχή.

ανά μετοχή. Στις 28 Ιουλίου αποκτήθηκαν 10.000 μετοχές με μέση τιμή 44,0535 ευρώ .

. Στις 29 Ιουλίου αποκτήθηκαν 25.000 μετοχές με μέση τιμή 45,1659 ευρώ .

. Στις 30 Ιουλίου αποκτήθηκαν 5.000 μετοχές με μέση τιμή 44,7398 ευρώ .

. Στις 31 Ιουλίου αποκτήθηκαν 35.000 μετοχές με μέση τιμή 45,8529 ευρώ.

Οι μετοχές που αποκτήθηκαν θα διακρατηθούν ως ίδιες μετοχές (treasury shares).

Μετά και τις τελευταίες συναλλαγές, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Metlen ανέρχεται σε 143.426.244 μετοχές, εκ των οποίων 612.835 μετοχές βρίσκονται στην κατοχή της εταιρείας και δεν διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου διαμορφώνεται σε 142.813.409.

Το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών αποτελεί ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν εισηγμένες εταιρείες για την επιστροφή αξίας στους μετόχους, καθώς περιορίζει τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία και μπορεί να ενισχύσει τα μεγέθη ανά μετοχή, εφόσον οι τίτλοι διαγραφούν ή αξιοποιηθούν μελλοντικά στο πλαίσιο εταιρικών κινήσεων.