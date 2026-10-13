ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Αποπληρωμή ομολογιακού δανείου 150 εκατ. ευρώ

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Η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 22.10.2019 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (εφεξής «το ΚΟΔ») και ενόψει της λήξης του ΚΟΔ και της συνακόλουθης ανάγκης αποπληρωμής του συνόλου του κεφαλαίου των ομολογιών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του μετά των οφειλόμενων τόκων, ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στην ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Athens των ως άνω ομολογιών ορίζεται η Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα τους όρους του ΚΟΔ, η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων κεφαλαίου και τόκου του ΚΟΔ («Ομολογιούχοι») για την 14η Περίοδο Εκτοκισμού είναι η Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους του ΚΟΔ, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 θα καταβληθούν στους Ομολογιούχους:

α) Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 14η Περίοδο Εκτοκισμού το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 1.982.500,00 ευρώ, ήτοι ποσό 13,2166666667 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,60% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχεί σε 150.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Athens.

β) το σύνολο της ονομαστικής αξίας όλων των ομολογιών ποσού 150 εκατομμυρίων ευρώ, ήτοι 1.000,00 ευρώ ανά ομολογία.

Συνεπώς, για εκάστη προς εξόφληση ομολογία, οι Ομολογιούχοι θα λάβουν συνολικά ποσό 1.013,2166666667 ευρώ.

Η καταβολή των ανωτέρω ποσών προς τους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της Euronext Securities Athens (ATHEXCSD) την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) (τράπεζες και επιχειρήσεις επενδύσεων), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Διαμεσολαβητές τους για την είσπραξη του κεφαλαίου και των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens (ATHEXCSD) και τις σχετικές αποφάσεις της Euronext Securities Athens (ATHEXCSD). Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής οφειλόμενων ποσών σε κληρονόμους θανόντων Ομολογιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens (ATHEXCSD) σύμφωνα με το Άρθρο 1.6. παράγραφος 1 (α) της Ενότητας ΙΙΙ του Κανονισμού Λειτουργίας Euronext Securities Athens (ATHEXCSD), η καταβολή των οφειλόμενων ποσών στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της Euronext Securities Athens (ATHEXCSD) εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης των οφειλόμενων ποσών παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.