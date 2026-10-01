Πρόωρη αποπληρωμή ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης Tier II ύψους €23.500.000

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Η «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Τράπεζα ») ανακοινώνει ότι, κατόπιν λήψης της σχετικής άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος , την 19.10.2026 θα προβεί στην πρόωρη αποπληρωμή ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης ( Tier II) ονομαστικού ποσού κεφαλαίου €23.500.000 , με ετήσιο επιτόκιο 6% , διάρκειας επτά (7) ετών, που είχε εκδοθεί από την Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε. το Μάρτιο 2021, και την οποία η Τράπεζα διαδέχθηκε ως εκδότρια, λόγω συγχώνευσης.