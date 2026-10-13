Alpha Bank: Εισαγωγή 140.300 νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, κατ’ εφαρμογή του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK ” (εφεξής η «Τράπεζα » ή η «Εκδότρια»), σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 και σε συνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της με ημερομηνία 21 Μαΐου 2025, στο πλαίσιο της οποίας , ενόψει της ολοκλήρωσης της Αντίστροφης Συγχώνευσης [δηλαδή της συγχώνευσης με απορρόφηση της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η «Απορροφώμενη Εταιρεία») από την Alpha Τράπεζα Α.Ε. ] ενέκρινε το Πρόγραμμα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών (Stock Options Plan) , όπως είχε αρχικά εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2020 (εφεξής το «Πρόγραμμα»), και αποφάσισε επίσης τη συνέχιση της υλοποίησης του Προγράμματος για τις δύο εναπομένουσες περιόδους κατοχύρωσης δικαιώματος μετά την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης (ήτοι τον Σεπτέμβριο του 2025 και τον Σεπτέμβριο του 2026) , καθώς και τη ς ανακοίνωση ς της Απορροφώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 22.7.2022, ενημερώνει διά του παρόντος τους επενδυτές αναφορικά με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών για Εργαζ όμενους της Απορροφώμενης Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών (εφεξής οι «Δικαιούχοι»), ως ακολούθως:

Στις 11.6.2025 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 5399516 από τη Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ του Υπουργείου Ανάπτυξης, η από 21.5.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της Τράπεζας με την οποία εγκρίθηκε , στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της Αντίστροφης Συγχώνευσης , η θέσπιση και η εφαρμογή του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών , όπως είχε αρχικά εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2020 .

Ο σκοπός του Προγράμματος , από την αρχική θέσπισή του, είναι να παράσχει ένα μέσο πληρωμής του τμήματος των μεταβλητών αποδοχών που είναι καταβλητέες σε μέσα (σε είδος) στους Δικαιούχους , ευθυγραμμίζοντας παράλληλα τα κίνητρα των Δικαιούχων με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Τράπεζας και του Ομίλου της. Οι συμμετέχοντες αποκτούν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την Τράπεζα και συνδέουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της Τράπεζας και του Ομίλου της εν γένει, έτσι όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της μετοχικής αξίας της Τράπεζας . Σε εφαρμογή του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρείας με τις αποφάσεις του με ημερομηνίες 30.12.2020,16.12.2021, 21.7.2022 και 15.12.2022 ενέκρινε και τροποποίησε αντίστοιχα τον Κανονισμό του Προγράμματος ( εφεξής ο «Κανονισμός»).

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρείας, όπως αναφέρεται στη σχετική από 22.7.2022 ανακο ίνωσ ή της, κατά τη συνεδρίασή του στις 21.7.2022 προέβη στη χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών σε Δικαιούχους , στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Program ‒ PIP) για τη διαχειριστική χρήση 2021 .

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Κινήτρων Απόδοσης για τη διαχειριστική χρήση 2021 κατά την Περίοδο Άσκησης των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών και ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 202 6 έως 15 Σεπτεμβρίου 202 6, 36 Δικαιούχοι άσκησαν τα Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών και κατέθεσαν με τον αρμόζοντα τρόπο και εμπρόθεσμα το σχετικό ποσό στον επ’ ονόματι της Τράπεζας τηρούμενο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Συνολικά ασκήθηκαν 140.300 Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών για την απόκτηση αντίστοιχου αριθμού κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Τράπεζας , με ονομαστική αξία Ευρώ 0,29 ανά μετοχή και τιμή άσκησης επίσης Ευρώ 0,29 ανά μετοχή . Το ποσό αγοράς των ανωτέρω μετοχών καταβλήθηκε σε μετρητά με τον αρμόζοντα τρόπο και ανήλθε συνολικά σε Ευρώ 40.687,00 . Το ποσοστό των Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών που έχουν ασκηθεί και αντίστοιχα των μετοχών που θα εκδοθούν σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ανέρχεται σε 0 ,006% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας .

Με την από 30.9.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας , το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 40.687,00 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 140.300 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία . Η απόφαση αυτή καταχωρίστηκε στις 13.10. 202 6 στο Γ.Ε.ΜΗ. , με κωδικό αριθμό καταχώρισης 6242546, από τη Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Κατόπιν της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 654.351.248,35 , διαιρούμενο σε 2.256.383.615 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία.

Οι ως άνω 140.300 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των Δικαιούχων - Μελών του Προσωπικού της Τράπεζας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών που άσκησαν τα Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών. Η Τράπεζα θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των ως άνω νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στ η Euronext Athens , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό τ ης EuronextAthens και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τ ης Euronext Athens . Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση της εισαγωγής τους από τ η Euronext Athens . Οι μετοχές αυτές θα καταχωριστούν στα αρχεία τ ης Euronext Securities Athens και στις μερίδες και στους λογαριασμούς που τηρούν οι ανωτέρω Δικαιούχοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) τ ης Euronext Athens ., όπως προβλέπει ο νόμος.

Η Τράπεζα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στ η Euronext Athens . Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος Εντύπου Παροχής Πληροφοριών και για την ακρίβεια του περιεχομένου του είναι οι: Α) Γεώργιος Δ. Βουρβαχάκης , Director, Group M&A, Β) Νικόλαος E. Κουνάδης , Director, HR Strategy, Rewards and Organizational Effectiveness.