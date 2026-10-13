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Χρηματιστήριο: Δεύτερη σερί άνοδος, αλλά «κόλλησε» στις 2.600 μονάδες
Σχόλια Αγοράς
17:43 - 13 Οκτ 2026

Χρηματιστήριο: Δεύτερη σερί άνοδος, αλλά «κόλλησε» στις 2.600 μονάδες

Reporter.gr Newsroom

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Με θετικό πρόσημο για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς ωστόσο ο Γενικός Δείκτης να καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από το όριο των 2.600 μονάδων. Παρά την επικράτηση των αγοραστών στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών, η δυναμική της αγοράς εξασθένησε προς το τέλος της συνεδρίασης, με αποτέλεσμα ο δείκτης να ολοκληρώσει τις συναλλαγές αρκετά χαμηλότερα από το ενδοσυνεδριακό υψηλό του.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 4,2 μονάδες ή 0,16%, κλείνοντας στις 2.598,72 μονάδες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας κινήθηκε μεταξύ των 2.593,73 μονάδων, που αποτέλεσαν το χαμηλό, και των 2.617 μονάδων, που ήταν το υψηλό της συνεδρίασης.

Παρά τη διήμερη ανοδική κίνηση, η εικόνα του Οκτωβρίου παραμένει αρνητική, με το Χρηματιστήριο να καταγράφει απώλειες 5,1% από την αρχή του μήνα. Αντίθετα, από τις αρχές του 2026 ο Γενικός Δείκτης διατηρεί ισχυρά κέρδη, τα οποία ανέρχονται σε 22,54%.

Τράπεζες, διυλιστήρια και εταιρείες ύδρευσης στο επίκεντρο των συναλλαγών

Ο τραπεζικός κλάδος αποτέλεσε τον βασικό μοχλό της σημερινής ανόδου, με την Alpha Bank να ξεχωρίζει, καθώς παρουσίασε το νέο εταιρικό της προφίλ στο πλαίσιο της διαδικασίας ανανέωσης της ταυτότητάς της (rebranding). Κεντρικό μήνυμα της νέας εικόνας είναι το «Ορίζοντας ένα νέο Μαζί».

Αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και για τις μετοχές των διυλιστηρίων, με τη HELLENiQ ENERGY να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό, προσεγγίζοντας για πρώτη φορά το επίπεδο των 19 ευρώ.

Θετική ήταν, παράλληλα, η εικόνα των εταιρειών ύδρευσης. Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ ξεπέρασε τα 13 ευρώ, επίπεδο που είχε να καταγράψει από τον Μάρτιο του 2000, δηλαδή εδώ και 26 χρόνια.

Σε γενικές γραμμές, η εγχώρια αγορά εξακολουθεί να κινείται σε περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας και επιφυλακτικότητας, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου. Η αδυναμία διατήρησης των ενδοσυνεδριακών κερδών αποτυπώνει, άλλωστε, τη δυσκολία διαμόρφωσης μιας σταθερής ανοδικής τάσης.

Τα αποτελέσματα των αμερικανικών τραπεζών και ο πληθωρισμός

Το ενδιαφέρον των διεθνών αγορών στρέφεται στα οικονομικά αποτελέσματα των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών για το τρίτο τρίμηνο του 2026. Οι JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs και Wells Fargo ανακοίνωσαν τις επιδόσεις τους, δίνοντας στους επενδυτές πρόσθετα στοιχεία για την πορεία του τραπεζικού συστήματος και τις ευρύτερες συνθήκες στην αμερικανική οικονομία.

Παράλληλα, οι αγορές αναμένουν την ανακοίνωση των στοιχείων για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ την Τετάρτη. Τα δεδομένα για τον πληθωρισμό θεωρούνται κρίσιμα για τη διαμόρφωση των προσδοκιών σχετικά με τις επόμενες αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) για τα επιτόκια.

ΔΝΤ: Ανάπτυξη 1,8% για την Ελλάδα το 2026 και το 2027

Στο εσωτερικό μέτωπο, η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας περιλαμβάνει ηπιότερες εκτιμήσεις για την ανάπτυξη της Ελλάδας σε σχέση με εκείνες που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού.

Ειδικότερα, το Ταμείο προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα διαμορφωθεί στο 1,8% τόσο το 2026 όσο και το 2027. Οι προβλέψεις αυτές υπολείπονται των αντίστοιχων εκτιμήσεων του προσχεδίου του προϋπολογισμού, οι οποίες τοποθετούν την ανάπτυξη στο 2% για το 2026 και στο 2,3% για το 2027.

Μεγαλύτερη είναι η απόκλιση στις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,2% το 2026 και κατά 3,6% το 2027. Αντίθετα, το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει πληθωρισμό 3,6% για το 2026 και 2,4% για το 2027.

Οι διαφορετικές εκτιμήσεις για την ανάπτυξη και τις τιμές συνθέτουν ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, με τις προοπτικές της να αποτελούν έναν από τους παράγοντες που παρακολουθούν οι επενδυτές.

Ξεκίνησε η δημόσια προσφορά για την Capital Maritime Finance

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, την Τρίτη ξεκίνησε η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ναυτιλιακή εταιρεία όρισε το εύρος τιμής διάθεσης των μετοχών της μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή. Το ανώτατο όριο είναι χαμηλότερο από την τιμή των 7,84 ευρώ που είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Το βιβλίο προσφορών για τους θεσμικούς επενδυτές θα παραμείνει ανοικτό έως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, με την πορεία της δημόσιας προσφοράς να αποτελεί ένα ακόμη σημείο ενδιαφέροντος για την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2026 - 17:46
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