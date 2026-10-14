Πλαστικά Θράκης: Επενδύσεις και συνεργασίες που ενισχύουν τον ρόλο του στην αγορά HoReCa

Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, ενισχύει την ισχυρή του παρουσία στην αγορά και ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των επαγγελματιών.
Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία με την iCup για την παραγωγή του FreezeCup, ενός επαναχρησιμοποιούμενου ποτηριού που παρουσιάστηκε στο Athens Coffee Festival 2026, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Η συνεργασία συνοδεύεται από επένδυση σε νέο εξοπλισμό παραγωγής στην Ελλάδα, που αυξάνει τη δυναμικότητα του Ομίλου και επιταχύνει την ανταπόκρισή του στην αγορά.
To “ FreezeCup” προστατεύεται από Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας αλλά και από τις διατάξεις περί Ευρεσιτεχνίας λόγω Αίτησης Χορήγησης Διπλώματος Ευρεσυτεχνίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).
Η αγορά HoReCa αποτελεί σημαντικό πεδίο δραστηριότητας για την ελληνική οικονομία, με ισχυρές διασυνδέσεις με την εστίαση, τον τουρισμό και ένα ευρύ δίκτυο προμηθευτών και επιχειρήσεων. Για τους επαγγελματίες του χώρου, η ποιότητα, η λειτουργικότητα και η συνέπεια στην προμήθεια είναι καθοριστικές.
Με πολυετή παρουσία στην παραγωγή ποτηριών για τον κλάδο, ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις και αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη των επιχειρήσεων της εστίασης.
Η συνεργασία με την iCup δείχνει την κατεύθυνση του Ομίλου για επενδύσεις και συνεργασίες που διευρύνουν και ενισχύουν την παρουσία του στην αγορά της εστίασης.