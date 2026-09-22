Χρηματιστήριο: Οριακές απώλειες με πιέσεις σε τράπεζες και διυλιστήρια

Με οριακές απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τρίτης το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να δέχεται πιέσεις κυρίως από τις τράπεζες και τις μετοχές των διυλιστηρίων, ενώ ξεχώρισαν ανοδικά η Βιοχάλκο και τα Πλαστικά Θράκης.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,17% και έκλεισε στις 2.671,50 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης διαμορφώθηκε στις 32 μονάδες, με το χαμηλό ημέρας στις 2.665,07 μονάδες και το υψηλό στις 2.697,06 μονάδες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανήλθε στα 195,81 δισ. ευρώ.

Απώλειες 0,6% κατέγραψε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 3.207,75 μονάδες. Συγκεκριμένα, η Πειραιώς υποχώρησε κατά 0,81%, η Alpha Bank σημείωσε απώλειες 2,38%, η Eurobank διολίσθησε κατά 0,19% και η Εθνική Τράπεζα έκλεισε με πτώση 0,37%.

Αρνητικοί πρωταγωνιστές αναδείχθηκαν οι μετοχές των διυλιστηρίων, με τη Motor Oil να υποχωρεί κατά 4,95% και τη HELLENiQ ENERGY κατά 4,8%, στον απόηχο της ευρύτερης πτωτικής τάσης στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Στον αντίποδα, η Βιοχάλκο σημείωσε ισχυρό ράλι 6,48%.

Στο μέτωπο των οικονομικών αποτελεσμάτων, η Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσε τζίρο 226,6 εκατ. ευρώ και άλμα 51,1% στα EBITDA για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η μετοχή του ομίλου ενισχύθηκε κατά 5,63%, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες ημερήσιες ανόδους. Μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης αναμένονται τα αποτελέσματα της Ελλάκτωρ και της Alumil.

Τέλος, η «σκυτάλη» των αποτελεσμάτων περνά την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στον ΑΔΜΗΕ, την ΑΒΑΞ, την Κρι Κρι, την AS Company, την Έλτον και τη ΛΑΝΑΚΑΜ. Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου ακολουθούν Jumbo, Aktor και ΕΥΔΑΠ, ενώ την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα ο ΟΛΘ, η ΕΥΑΘ, η Quality and Reliability, η Alpha Real Estate Services, η Βιοκαρπέτ, η Interlife και η Εβροφάρμα.

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