Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες «σήκωσαν» τον ΓΔ - Βραζιλιάνικο ράλι για την Allwyn

Με θετικό πρόσημο, αλλά μακριά από τα υψηλά ημέρας, ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Δευτέρας 5/10 το Χρηματιστήριο Αθηνών, επιχειρώντας να ανακτήσει μέρος των απωλειών που είχε καταγράψει στις δύο πρώτες συνεδριάσεις του Οκτωβρίου.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε ενδοσυνεδριακά πάνω από τις 2.650 μονάδες, ωστόσο στη συνέχεια περιόρισε σημαντικά τα κέρδη του, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί απέναντι στο διεθνές περιβάλλον και στις αυξημένες πιέσεις που καταγράφονται στις αγορές ομολόγων και εμπορευμάτων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,13% και έκλεισε στις 2.639,95 μονάδες. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κινήθηκε μεταξύ των 2.639,27 μονάδων, που ήταν το χαμηλό ημέρας, και των 2.657,03 μονάδων, που αποτέλεσαν το υψηλό.

Με την επίδοση της Δευτέρας, η συνολική απόδοση του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τις αρχές του 2026 διαμορφώνεται στο +24,48%. Ο δείκτης έχει βρεθεί από το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, στις 2.738 μονάδες, έως το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι εβδομάδων, στις 2.636 μονάδες. Η σημαντική απόσταση μεταξύ των δύο επιπέδων μέσα σε λίγες συνεδριάσεις καταδεικνύει την αυξημένη νευρικότητα στην αγορά και τη δυσκολία διαμόρφωσης μιας σαφούς βραχυπρόθεσμης τάσης.

Οι τράπεζες στο επίκεντρο της ανάκαμψης

Στο ταμπλό, οι τραπεζικές μετοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντίδρασης της αγοράς, ανακτώντας μέρος των απωλειών που είχαν καταγράψει στο προηγούμενο διήμερο, όταν είχαν δεχθεί τις ισχυρότερες πιέσεις.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε και η Allwyn (+4,11%), η οποία κινήθηκε σε θετικό έδαφος στον απόηχο των πολιτικών εξελίξεων στη Βραζιλία. Η αγορά αξιολόγησε τις εξελίξεις γύρω από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών και τις πιθανές επιπτώσεις τους για το κανονιστικό πλαίσιο του online betting στη χώρα.

Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση ΕΔΩ

Αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές

Η πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών εξακολουθεί βέβαια να επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά την πορεία του πετρελαίου, τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για πιθανές νέες πληθωριστικές πιέσεις. Παράλληλα, η άνοδος των αποδόσεων στις αγορές ομολόγων αυξάνει τον προβληματισμό για το κόστος χρηματοδότησης και τις προοπτικές της οικονομικής δραστηριότητας.

Στο μέτωπο των συναλλαγματικών ισοτιμιών, το δολάριο συνεχίζει να ενισχύεται έναντι του ευρώ, με το αμερικανικό νόμισμα να κινείται σε υψηλό 17 μηνών. Η εξέλιξη αυτή προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.

Την ίδια ώρα, οι περιορισμένες προσδοκίες για άμεση περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve λειτουργούν ως αντίβαρο στις πιέσεις που ασκούνται στις αγορές ομολόγων και στην υποχώρηση του ευρώ.