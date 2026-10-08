Χρηματιστήριο: Κινδυνεύουν και οι 2.600 μονάδες

Μετά την απότομη ανατροπή της προηγούμενης ανόδου, το ενδιαφέρον μεταφέρεται σήμερα στην ικανότητα της αγοράς να σταθεροποιηθεί, κάτι που στην έναρξη της συνεδρίασης δεν φαίνεται εφικτό.

Οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και οι τιμές ενέργειας διατηρούν αυξημένο το διεθνές risk premium, ενώ στο εσωτερικό η συμπεριφορά των τραπεζών και το εύρος της αγοράς θα κρίνουν αν η διόρθωση θα αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος.

Με όλες τις διεθνείς αγορές στα κόκκινα, όμως, ο ΓΔ είναι δύσκολο να ακολουθήσει αντίθετη πορεία και στις 11.30 το πρωί οι απώλειες άγγιζαν το -1%.

Σημεία παρακολούθησης

• ΓΔ / ΔΤΡ: Ο ΓΔ έκλεισε στις 2.622,02 μονάδες (-2,39%), οριακά κάτω από τον ΚΜΟ 60 ημερών στις 2.627,83 μονάδες. Επαναφορά πάνω από τις 2.628 μονάδες θα αποτελούσε πρώτη ένδειξη σταθεροποίησης, ενώ χαμηλότερα οι 2.600–2.585 μονάδες αποτελούν την επόμενη περιοχή στήριξης. Ο ΔΤΡ υποχώρησε στις 3.115,72 μονάδες, παραμένοντας πάνω από τον ΚΜΟ 60 ημερών στις 3.089 μονάδες. Η περιοχή 3.090–3.100 αποτελεί το βασικό τεστ, με καθαρή απώλειά της να αυξάνει τον κίνδυνο κίνησης προς τις 3.060–3.000 μονάδες.

• Τράπεζες: Οι τέσσερις συστημικές δέχθηκαν έντονες πιέσεις, με τον κλάδο να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του ημερήσιου τζίρου, σε μία συνεδρίαση σημαντικών απωλειών και στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Για σήμερα, επιστροφή αγοραστών και διατήρηση του ΔΤΡ πάνω από τον ΚΜΟ 60 ημερών θα αποτελούσαν τις πρώτες ενδείξεις ότι η διόρθωση μπορεί να απορροφηθεί.

• METLEN / METKA: Η METLEN εξετάζει στρατηγικές επιλογές για τη METKA, μεταξύ των οποίων πιθανή εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη METLEN να αναμένεται να διατηρήσει τον πλειοψηφικό έλεγχο εφόσον προχωρήσει η εισαγωγή. Μια ξεχωριστή εισαγωγή μπορεί να καταστήσει περισσότερο ορατή την αξία της δραστηριότητας Υποδομών και να δώσει στη METKA αυτόνομη πρόσβαση σε κεφάλαια. Δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένοι όροι, αποτίμηση ή χρονοδιάγραμμα, στοιχεία που θα είναι κρίσιμα για την αποτίμηση της κίνησης από την αγορά.

• AVAX: Ο στόχος EBITDA για το 2030 αναβαθμίστηκε στα €230 εκατ. από €150 εκατ., με επενδυτικό πρόγραμμα περίπου €700 εκατ. και στόχο Net Debt/EBITDA έως 3x. Η μετοχή έκλεισε στα €3,33, κοντά στον ΚΜΟ 200 ημερών στα €3,308, καθιστώντας την περιοχή €3,30–3,31 κρίσιμο τεχνικό τεστ. Θεμελιωδώς, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην εκτέλεση του αυξημένου επενδυτικού προγράμματος και στη μετατροπή της υψηλότερης κερδοφορίας σε ταμειακές ροές, με παράλληλη διατήρηση της μόχλευσης εντός στόχου.

• Motor Oil / HELLENiQ Energy: Ξεχώρισαν στη χθεσινή πτώση, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή τεχνική εικόνα. Με την ενέργεια σε υψηλά επίπεδα και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα αυξημένη, παρακολουθούμε αν η σχετική τους υπεραπόδοση μπορεί να διατηρηθεί και σήμερα.