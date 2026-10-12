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Wall: Μικτές τάσεις στη σκιά της γεωπολιτικής έντασης – Στο επίκεντρο τράπεζες και πληθωρισμός
Χρηματιστήρια
17:09 - 12 Οκτ 2026

Wall: Μικτές τάσεις στη σκιά της γεωπολιτικής έντασης – Στο επίκεντρο τράπεζες και πληθωρισμός

Reporter.gr Newsroom

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Σχεδόν αμετάβλητος κινήθηκε ο S&P 500 τη Δευτέρα 12/10, μετά τα κέρδη που κατέγραψαν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για ένα πυκνό πρόγραμμα ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων και στοιχείων για τον πληθωρισμό.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς ενισχύθηκε κατά 0,1%, ενώ ο Dow Jones Industrial Average υπεραπέδιδε, σημειώνοντας άνοδο 192 μονάδων ή περίπου 0,4%. Αντίθετα, ο Nasdaq Composite υποχωρούσε κατά 0,1%.

Τον Nasdaq επιβάρυνε η πτώση κατά 3% της μετοχής της Micron Technology. Οι επενδυτές αξιολόγησαν τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από την κινεζική CXMT, η οποία ανακοίνωσε πρόοδο στην ανάπτυξη μιας νέας αρχιτεκτονικής μικροκυκλωμάτων. Στον αντίποδα, ο Dow ενισχύθηκε από το άλμα 3% της Salesforce, μετά την αναβάθμιση της σύστασης για τη μετοχή κατά δύο βαθμίδες από την Bank of America.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο μια «ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να δηλώνει στη συνέχεια ότι η Μόσχα την είχε ήδη παραβιάσει.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI σημείωσαν άνοδο 2%, στα περίπου 93 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχη αύξηση 2% κατέγραψε το Brent, το οποίο διαμορφώθηκε στα 106 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να συνταχθεί με τη Σαουδική Αραβία στον αγώνα της κατά των Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, μετά από μία ακόμη φονική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Οι δηλώσεις αυτές ενίσχυσαν τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Η Wall Street προέρχεται από μία θετική εβδομάδα, κατά την οποία το ράλι των τεχνολογικών μετοχών επέτρεψε στους επενδυτές να απορροφήσουν τις πιέσεις από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και τις αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων.

Ο Dow Jones και ο S&P 500 κατέγραψαν τη δεύτερη εβδομάδα ανόδου στις τελευταίες τρεις, ενώ ο Nasdaq συμπλήρωσε τέσσερις διαδοχικές ανοδικές εβδομάδες.

Οι επενδυτές προσδοκούν ότι η περίοδος ανακοινώσεων των εταιρικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο θα δώσει νέα ώθηση στις μετοχές, παρά την αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ισχυρή κερδοφορία.

Σύμφωνα με τον Τζον Μπάτερς της FactSet, τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 αναμένεται να αυξηθούν κατά 29,6% στο τρίτο τρίμηνο. Εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, θα πρόκειται για το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο η αύξηση των κερδών του δείκτη θα υπερβαίνει το 25%, με βασικό μοχλό την ανάπτυξη των υποδομών κέντρων δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, μεγαλύτερη σημασία για τους επενδυτές ενδέχεται να έχουν οι εκτιμήσεις των διοικήσεων για την πορεία των επιχειρήσεων, καθώς παραμένει αβέβαιο το πώς οι εταιρείες και οι πελάτες τους διαχειρίζονται το αυξημένο κόστος καυσίμων και δανεισμού.

«Οι επενδυτές έχουν επικεντρωθεί σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα», δήλωσε ο Μπράιαν Λέοναρντ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου του Keeley Gabelli Small Cap Dividend Fund (KSDIX). «Μπορεί η εταιρεία να αντέξει τις τρέχουσες συνθήκες; Μπορεί να μετακυλίσει το αυξημένο κόστος, να συνεχίσει να βελτιώνει τα περιθώρια κέρδους της και να προσφέρει καλύτερες προοπτικές από ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν;».

Ανακοινώσεις από τις μεγάλες τράπεζες και στοιχεία για τον πληθωρισμό

Η περίοδος δημοσίευσης αποτελεσμάτων επιταχύνεται αυτή την εβδομάδα, με τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινώσουν οι Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley και Wells Fargo.

Παράλληλα, οι αγορές αναμένουν σημαντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό. Οι δείκτες τιμών καταναλωτή και παραγωγού για τον Σεπτέμβριο πρόκειται να δημοσιευθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη, αντίστοιχα.

Η τρέχουσα εβδομάδα σηματοδοτεί επίσης τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη της ανοδικής αγοράς (bull market) του S&P 500. Ο δείκτης είχε καταγράψει χαμηλό κλεισίματος στις 3.577,03 μονάδες τον Οκτώβριο του 2022 και έκτοτε έχει υπερδιπλασιαστεί.

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