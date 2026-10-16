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Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι τράπεζες μετά την υποχώρηση – Τα τεχνικά επίπεδα για τις μετοχές
Σχόλια Αγοράς
11:07 - 16 Οκτ 2026

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι τράπεζες μετά την υποχώρηση – Τα τεχνικά επίπεδα για τις μετοχές

Reporter.gr Newsroom

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Μετά την υποχώρηση της Πέμπτης (15/10), το ενδιαφέρον στο Χρηματιστήριο Αθηνών στρέφεται στη δυνατότητα σταθεροποίησης της αγοράς, με καθοριστική τη συμπεριφορά των τραπεζικών μετοχών.

Όπως σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, οι αυξημένες συναλλαγές κατά την πτώση διατηρούν την επιφυλακτικότητα, ενώ για να αποκτήσει ουσιαστική δυναμική μια ενδεχόμενη αντίδραση απαιτούνται διάρκεια και συμμετοχή περισσότερων μετοχών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.582,10 μονάδες, με απώλειες 0,83%. Η πρώτη στήριξη εντοπίζεται στις 2.571 μονάδες και η επόμενη στην περιοχή των 2.555-2.560 μονάδων, ενώ οι αντιστάσεις βρίσκονται στις 2.594-2.600 μονάδες.

Ο FTSE 25 υποχώρησε κατά 0,97%, στις 6.602,94 μονάδες, με στηρίξεις στις 6.580 και στις 6.500-6.540 μονάδες και αντίσταση στις 6.642-6.658 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ) έκλεισε στις 2.977,13 μονάδες, με πτώση 1,73%. Η πρώτη στήριξη βρίσκεται στις 2.972 μονάδες και η επόμενη στις 2.950-2.960 μονάδες. Η αντίσταση εντοπίζεται στην περιοχή των 3.000-3.030 μονάδων. Η επιστροφή και η διατήρηση των δεικτών πάνω από τις αντίστοιχες αντιστάσεις θα βελτίωνε την τεχνική εικόνα, ενώ η απώλεια των πρώτων στηρίξεων θα αύξανε τον κίνδυνο περαιτέρω υποχώρησης.

Τράπεζες: Οι στηρίξεις και οι αντιστάσεις

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έκλεισαν με απώλειες και παραμένουν κάτω από τους κινητούς μέσους όρους 60 ημερών.

Η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε κατά 2,05%, στα 16,045 ευρώ. Οι στηρίξεις βρίσκονται στα 16,00-16,02 και στα 15,90 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 16,27-16,30 και στα 16,43 ευρώ.

Η Alpha Bank έκλεισε στα 4,190 ευρώ, με πτώση 1,76%. Η πρώτη στήριξη βρίσκεται στα 4,174 ευρώ και η επόμενη στα 4,13-4,14 ευρώ. Η αντίσταση εντοπίζεται στην περιοχή των 4,23-4,259 ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς υποχώρησε κατά 1,61%, στα 9,514 ευρώ. Οι στηρίξεις βρίσκονται στα 9,45-9,474 και στα 9,29-9,30 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 9,67-9,73 ευρώ.

Η Eurobank έκλεισε στα 4,392 ευρώ, με απώλειες 1,41%. Οι στηρίξεις βρίσκονται στα 4,32-4,329 και στα 4,25-4,26 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις στα 4,449-4,455 ευρώ. Για τις τραπεζικές μετοχές, το ζητούμενο είναι η διατήρηση μιας ενδεχόμενης αντίδρασης έως το κλείσιμο της συνεδρίασης.

Από εκεί και πέρα, η Coca-Cola HBC έκλεισε στα 52,60 ευρώ (+2,33%), η Jumbo στα 26,80 ευρώ (+1,67%), η Viohalco στα 15,80 ευρώ (-2,95%) και η Cenergy στα 21,82 ευρώ (-5,05%). Η Motor Oil διαμορφώθηκε στα 69,90 ευρώ (+0,14%), η HELLENiQ ENERGY στα 19,10 ευρώ (-2,05%), η ΔΕΗ στα 22,36 ευρώ (-0,62%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 39,40 ευρώ (-1,89%), η Allwyn στα 12,145 ευρώ (-1,66%), ο ΟΤΕ στα 19,14 ευρώ (-1,24%) και η ΕΥΔΑΠ στα 13,42 ευρώ (+1,05%).

Wall Street, ομόλογα και πληθωρισμός στις ΗΠΑ

Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, η Wall Street ανέκαμψε από τις αρχικές απώλειες, με τον Dow να καταγράφει ισχυρότερη άνοδο και τον Nasdaq να κλείνει με οριακά κέρδη. Η υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων προσέφερε στήριξη στις μετοχές, ενώ παραμένουν οι ανησυχίες για το υψηλό κόστος χρηματοδότησης και τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο κατά 6,3% σε ετήσια βάση και κατά 1,3% σε μηνιαία βάση, διατηρώντας τον πληθωρισμό στο επίκεντρο της προσοχής των αγορών.

Στις 15:30 ώρα Ελλάδας ανακοινώνονται οι αμερικανικές τιμές εισαγωγών και εξαγωγών.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε την επιτάχυνση των προγραμματισμένων αποδεσμεύσεων αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 20 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ, ενώ η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει.

Λήξη παραγώγων και Capital Maritime Finance

Στο σημερινό χρηματιστηριακό ημερολόγιο περιλαμβάνεται η μηνιαία λήξη των παραγώγων Οκτωβρίου. Η διαπραγμάτευση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στον FTSE 25 που λήγουν ολοκληρώνεται στις 13:45 ώρα Ελλάδας. Οι σχετικές συναλλαγές ενδέχεται να αυξήσουν τις διακυμάνσεις της αγοράς, χωρίς να προδικάζουν την κατεύθυνσή της.

Για την Capital Maritime Finance, η τελική τιμή διαμορφώθηκε στα 7,50 ευρώ, με άντληση κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ. Η ανακοίνωση των αναλυτικών στοιχείων κατανομής έχει προγραμματιστεί για τις 19 Οκτωβρίου.

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