Tesla Roadster: Έτοιμο το αυτοκίνητο που... πετάει, έπειτα από μία δεκαετία καθυστερήσεων (videos)

Έπειτα από εννέα χρόνια, πιθανώς εκατομμύρια δολάρια σε προκαταβολές και τεράστιο ενδιαφέρον, το Tesla Roadster είναι επιτέλους έτοιμο για κυκλοφορία — και μάλιστα έκανε την εμφάνισή του με εντυπωσιακό τρόπο.

Η εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων παρουσίασε την Παρασκευή (16/10) τη δεύτερη γενιά του σπορ αυτοκινήτου της, επιδεικνύοντας τις εντυπωσιακές δυνατότητες της μηχανικής τεχνολογίας της. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία πυραύλων της SpaceX, το γωνιώδες σπορ αυτοκίνητο ανέβηκε σε μια καμπύλη ράμπα και πραγματοποίησε ελεγχόμενη προσγείωση. Αργότερα, πήδηξε πάνω από πέντε άλλα οχήματα της Tesla, ενώ περιστρεφόταν στον αέρα.

{https://x.com/Tesla/status/2110913438293647789}

{https://x.com/Tesla/status/2110926164306931860}

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε μπροστά σε ένα πλήθος ενθουσιωδών φίλων της Tesla — ορισμένοι από τους οποίους είχαν καταβάλει 250.000 δολάρια για να δεσμεύσουν ένα αυτοκίνητο πριν από εννέα χρόνια — σε εγκατάσταση δοκιμών πυραύλων της SpaceX, στο ΜακΓκρέγκορ του Τέξας.

Πλαισιωμένος στη σκηνή από κορυφαία στελέχη του τομέα σχεδιασμού και μηχανικής της εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος Ίλον Μασκ δήλωσε ότι το Roadster θα είναι τελικά το «μοναδικό αυτοκίνητο της Tesla που θα οδηγείται χειροκίνητα», καθώς η εταιρεία στρέφεται προς την αυτόνομη οδήγηση και τη ρομποτική.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι πελάτες που κατέβαλαν σημαντικές προκαταβολές πριν από σχεδόν μία δεκαετία θα πρέπει να περιμένουν λίγο ακόμη για να αποκτήσουν το Roadster. Ο Μασκ δήλωσε ότι η παραγωγή του αυτοκινήτου θα ξεκινήσει το 2028. «Αυτή τη φορά, πραγματικά», πρόσθεσε.

Παρόλα αυτά, έλειπαν ορισμένες βασικές λεπτομέρειες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι φώναζαν στον Μασκ, ζητώντας να μάθουν την τιμή του αυτοκινήτου, αλλά δεν έλαβαν απάντηση.

Ο Μασκ απέφυγε επίσης να δώσει σαφή απάντηση όταν ρωτήθηκε πώς το όχημα θα μπορούσε να είναι νόμιμο για κυκλοφορία στους δημόσιους δρόμους. «Ναι, εξαρτάται από τον δρόμο σας, αλλά θα είναι ένα λειτουργικό αυτοκίνητο», είπε.

Παρά τα ερωτήματα που παρέμειναν αναπάντητα, η παρουσίαση του Roadster θύμιζε υπαίθρια συναυλία, με ομίχλη και κόκκινα λέιζερ, ενώ δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου βρίσκονταν εκατέρωθεν της κεντρικής σκηνής. Στο φόντο δέσποζε μια τεράστια κατασκευή ράμπας με καμπύλες προς τα πίσω, που θύμιζε την ημικυκλική ράμπα του skateboard. Το αυτοκίνητο ανέβηκε σε αυτήν, κατέβηκε και στη συνέχεια ανέβηκε ξανά.

Για να το πετύχει αυτό, ο αντιπρόεδρος μηχανικής της Tesla, Λαρς Μοράβι, δήλωσε ότι το Roadster χρησιμοποιεί ένα «σύστημα αναρρόφησης με ανεμιστήρα» στο κάτω μέρος του, προκειμένου να αυξάνει την πρόσφυση και την αεροδυναμική κάθετη δύναμη που το πιέζει προς το έδαφος.

Λίγο αργότερα, το Roadster εκτοξεύτηκε στον αέρα — όπως είχε υποσχεθεί εδώ και καιρό ο Μασκ — χρησιμοποιώντας δύο προωθητήρες πεπιεσμένου αέρα.

{https://x.com/elonmusk/status/2110913107094606330}

Η Tesla υποστηρίζει ότι, με ενεργοποιημένους τους προωθητήρες, το Roadster μπορεί να επιταχύνει από στάση στα 60 μίλια την ώρα (περίπου 97 χλμ./ώρα) σε περίπου ένα δευτερόλεπτο. Τα στελέχη της εταιρείας ανέφεραν επίσης ότι η τελική ταχύτητά του θα ξεπερνά τα 230 μίλια την ώρα (περίπου 370 χλμ./ώρα).

Η εκδήλωση της Πέμπτης στο Τέξας αποτέλεσε ουσιαστικά μια νέα αρχή για το Roadster.

Η Tesla είχε παρουσιάσει ένα πρωτότυπο του αυτοκινήτου τον Νοέμβριο του 2017 και είχε αρχίσει να δέχεται προκαταβολές ύψους 50.000 δολαρίων — ή 250.000 δολαρίων για μια περιορισμένη έκδοση με την ονομασία «Founders Series» — από πελάτες που ήθελαν να εξασφαλίσουν θέση στη σειρά αναμονής για την αγορά του.

Η παραγωγή του Roadster είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2020, αλλά το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Το Roadster που παρουσιάστηκε την Πέμπτη διαφέρει σημαντικά από το μοντέλο που είχε αποκαλυφθεί το 2017. Το νέο αυτοκίνητο διαθέτει πλέον αιχμηρές γωνίες, θυμίζοντας το αμφιλεγόμενο Cybertruck, σε αντίθεση με τις κομψές γραμμές και τις καμπύλες του σπορ αυτοκινήτου που η εταιρεία παρουσίαζε ως ιδέα επί σειρά ετών.

Η απόφαση της Tesla να προχωρήσει με το πολυαναμενόμενο σπορ αυτοκίνητο σηματοδοτεί μια μικρή επιστροφή στην κύρια δραστηριότητά της, την αυτοκινητοβιομηχανία. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία είχε θέσει σε δεύτερη μοίρα τα αυτοκίνητα που οδηγούνται από ανθρώπους, δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων και ρομποτικών συστημάτων.

Ο Μοράβι χαρακτήρισε το Roadster το πρώτο ιπτάμενο αυτοκίνητο στον κόσμο και «το τελευταίο και καλύτερο αυτοκίνητο για πραγματικούς οδηγούς».

Το νέο μοντέλο αποτελεί τη συνέχεια του αρχικού Tesla Roadster, του πρώτου οχήματος της αυτοκινητοβιομηχανίας, το οποίο κυκλοφόρησε το 2008. Εκείνο το Roadster, που βασιζόταν σε ένα εκτενώς τροποποιημένο σπορ αυτοκίνητο της Lotus και κινούνταν με μπαταρίες, επιβεβαίωσε τη βασική ιδέα της Tesla: ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να είναι απολαυστικά στην οδήγηση και επιθυμητά από τους καταναλωτές. Παράλληλα, συνέβαλε στην εξέλιξη της εταιρείας προς την κατασκευή οχημάτων ευρύτερης απήχησης.

Ανεξάρτητα από την τελική τιμή του, το Roadster αναμένεται να ανταγωνιστεί μοντέλα της ανώτερης κατηγορίας πολυτελών και υψηλών επιδόσεων, όπως αυτά των Porsche, Lamborghini και Ferrari.

Δεν αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στις συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων της εταιρείας, λόγω του περιορισμένου όγκου παραγωγής του. Ωστόσο, θα μπορούσε να προσφέρει ουσιαστική ενίσχυση στα συνολικά έσοδά της, σύμφωνα με σημείωμα που δημοσίευσε την Πέμπτη η Battle Road Research, ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών.