Ασία: «Ράλι» στην Ιαπωνία με φόντο την αποκατάσταση ροών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή

Τα χρηματιστήρια στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν ως επί το πλείστον ανοδικά τη Δευτέρα (5/10), καθώς η αποκατάσταση των ροών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα, αν και οι αυξημένες αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία στους επενδυτές.

Πιο αναλυτικά, οι ανησυχίες για την απότομη άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν ελαφρώς, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τη δημοσίευση, αργότερα αυτή την εβδομάδα, των πρακτικών από την τελευταία συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) σχετικά με την επόμενη κίνηση της κεντρικής τράπεζας όσον αφορά τα επιτόκια.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας κατέγραψε σημαντική άνοδο 2,50% στις 70,020.00 μονάδες.

Την ίδια ώρα, στην Αυστραλία ο δείκτης S&P/ASX 200 κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερα κατά 0,05% στις 8,686.40 μονάδες.

Αντίθετα, στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημείωσε μικρή πτώση 0,19% στις 23,970.00 μονάδες, ενώ οριακά κάτω από το μηδέν ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και ο ινδικός δείκτης Nifty που έχασε 0,05% στις 22,412.25 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι οι αγορές στην ηπειρωτική Κίνα και τη Νότια Κορέα παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Στο μεταξύ, στη Μέση Ανατολή, οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ δε θα ανοίξουν ξανά έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ απέσυρε όλα τα βομβαρδιστικά B-1 που στάθμευαν σε αεροπορική βάση της Βρετανίας στη νότια Αγγλία, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για επιθέσεις εναντίον του Ιράν, μετά από έρευνα που αποκάλυψε μια σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Associated Press.