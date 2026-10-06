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Άνοδος στις ευρωαγορές με «οδηγό» τις μετοχές υγείας
Χρηματιστήρια
19:19 - 06 Οκτ 2026

Άνοδος στις ευρωαγορές με «οδηγό» τις μετοχές υγείας

Reporter.gr Newsroom

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Οι ευρωπαϊκές μετοχές ενισχύθηκαν την Τρίτη (6/10), πλησιάζοντας τα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας εβδομάδας, καθώς οι μετοχές του κλάδου υγείας κατέγραψαν κέρδη μετά τα θετικά αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της Genmab, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης πήραν «ανάσα», μετά την πρόσφατη άνοδό τους λόγω των ανησυχιών για τη δημοσιονομική κατάσταση και τον πληθωρισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,47% στις 636.62 μονάδες καταγράφοντας την τρίτη διαδοχική του συνεδρίαση στα «πράσινα», με τους περισσότερους δείκτες στην περιοχή να κινούνται επίσης στην ίδια κατεύθυνση.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX κέρδισε 0,79% στις 25,451.68 μονάδες, ενώ με άνοδο ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και ο βρετανικός δείκτης FTSE ανεβαίνοντας 0,41% στις 10,541.27 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC αυξήθηκε κατά 0,40% στις 7,865.07 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημείωσε άνοδο 0,75% στις 19,444.20 μονάδες, ενώ άνοδο σημείωσε και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 0,84% στις 51,243.50 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, η δανέζικη εταιρεία βιοτεχνολογίας Genmab ενισχύθηκε κατά 7,7*, αγγίζοντας υψηλό τριών ετών, μετά την ανακοίνωσή της ότι η συνδυαστική θεραπεία που ανέπτυξε με την αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία AbbVie για ασθενείς που διαγνώστηκαν πρόσφατα με συγκεκριμένο τύπο λεμφώματος μείωσε τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου ή θανάτου σε μελέτη τελικού σταδίου.

Στο φόντο των παραπάνω εξελίξεων, ο ευρύτερος δείκτης του κλάδου υγείας ενισχύθηκε κατά 1,4%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των επιμέρους κλάδων στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στην Ευρωζώνη, τα οποία αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα και θα μπορούσαν να προσφέρουν ενδείξεις για την πορεία της καταναλωτικής δαπάνης στην περιοχή.

Τα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησε τον Σεπτέμβριο, αν και η πτώση ήταν η μικρότερη από τον Ιανουάριο.

Υπενθυμίζεται ότι το ευρώ κινήθηκε κοντά σε χαμηλό 17 μηνών, καθώς πιέστηκε από τις ανησυχίες για το υψηλό χρέος της Γαλλίας και το πολιτικό αδιέξοδο. Η πολιτική αβεβαιότητα στην περιοχή εντάθηκε επίσης μετά την απόφαση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές τη Δευτέρα (5/10).

«Ένας νέος προϋπολογισμός για το 2027 φαίνεται πλέον απίθανος, γεγονός που σημαίνει ότι η Ισπανία ενδέχεται να παρατείνει και πάλι την ισχύ του προηγούμενου προϋπολογισμού της, διατηρώντας τη δημοσιονομική πολιτική σε γενικές γραμμές σταθερή και το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ σε πτωτική πορεία», ανέφεραν αναλυτές της Danske Bank σε σημείωμά τους.

«Δεν αναμένουμε άμεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξη ή στα δημόσια οικονομικά, καθώς η ισχυρή απασχόληση και η κατανάλωση παρέχουν στήριξη, αν και μια αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική θα μπορούσε να επιβαρύνει την αναπτυξιακή δυναμική σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης υποχώρησαν, αφού την προηγούμενη εβδομάδα είχαν αγγίξει υψηλά πολλών δεκαετιών. Η διαφορά απόδοσης μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών 10ετών ομολόγων περιορίστηκε περαιτέρω από το υψηλό της περασμένης Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν κατά πόσο η πρόσφατη διεύρυνση του ασφαλίστρου κινδύνου της Γαλλίας είχε ξεπεράσει τα όρια, και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Τα επίμονα υψηλά επιτόκια αυξάνουν το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, ενώ παράλληλα αυξάνουν το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους για τις κυβερνήσεις.

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