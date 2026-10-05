Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσεθ

Η απόρριψη των κυβερνητικών μέτρων για τη στεγαστική κρίση προκάλεσε, όπως πολλοί ανέμεναν, ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε από το πρωθυπουργικό μέγαρο της Μονκλόα, ότι προκηρύσσει πρόωρες εκλογές που θα διεξαχθούν στις 29 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την El País, o Σάντσεθ αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση «έχει κάνει λάθη» και δεν κατάφερε να υλοποιήσει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο.

Όπως επισημαίνεται, ύστερα από ένα Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια του οποίου είχε πολυάριθμες διαβουλεύσεις με μέλη της κυβέρνησής του, στελέχη του κόμματός του και εταίρους από άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, ο Σάντσεθ αποφάσισε να κάνει το βήμα και να διαλύσει τα δύο νομοθετικά σώματα του ισπανικού Κοινοβουλίου, εννέα μήνες πριν από την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής περιόδου, την οποία μέχρι τώρα είχε πάντοτε την πρόθεση να ολοκληρώσει.

Αφορμή για την απόφαση του Σάντσεθ να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές ήταν η πρόσφατη «ήττα» της κυβέρνησης στο Κογκρέσο, την περασμένη Παρασκευή (2/10), όταν καταψηφίστηκαν τα δύο νομοθετικά διατάγματα για τη στέγαση που είχε καταρτίσει η εκτελεστική εξουσία ως απάντηση στις κοινωνικές κινητοποιήσεις που ακολούθησαν την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν από το σπίτι της στη Μαδρίτη.

Το καταλανικό αυτονομιστικό κόμμα Junts καταψήφισε και τις δύο ρυθμίσεις, συντασσόμενο με το Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση είχε διαπραγματευτεί με τους Καταλανούς αυτονομιστές μέρος του περιεχομένου τους.

Το αδιέξοδο προκάλεσε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου συγκέντρωσαν χιλιάδες πολίτες, απαιτώντας λύσεις για την στεγαστική κρίση.

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