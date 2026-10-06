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Νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό για τον S&amp;P - Ώθηση από τεχνολογία και υποχώρηση αποδόσεων κρατικών ομολόγων
Χρηματιστήρια
23:21 - 06 Οκτ 2026

Νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό για τον S&P - Ώθηση από τεχνολογία και υποχώρηση αποδόσεων κρατικών ομολόγων

Reporter.gr Newsroom

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Στη Wall Street, ο S&P 500 σημείωσε την Τρίτη (6/10) νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό, καθώς ενισχύθηκε από τα κέρδη σημαντικών τεχνολογικών μετοχών, αλλά και από την υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς κατέγραψε άνοδο 0,6% στις 7,820.85 μονάδες, ενώ και ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,49% στις 51,521.22 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο τεχνολογικός Nasdaq κέρδισε 0,45% έχοντας επίσης ανέλθει σε νέο ιστορικό υψηλό.

Στα αξιόλογα της μέρας, η ανοδική κίνηση στους αμερικανικούς δείκτες ενισχύθηκε από το «ράλι» των εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών. Ειδικότερα, η Marvell Technology κατέγραψε άνοδο 6%, ενώ η Advanced Micro Devices ενισχύθηξε κατά 3%, καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν πιο αισιόδοξοι για τις προοπτικές των δύο εταιρειών. Άλλες εταιρείες του κλάδου, όπως η Broadcom, σημείωσαν άνοδο 4%.

«Όλοι λένε ότι οι αγορές ανεβαίνουν. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το σημείο όπου πρέπει να βρίσκεσαι», δήλωσε ο Στίβεν Κολάνο, διευθυντής επενδύσεων στην Integrated Partners. Οι επενδυτές «προσπερνούν προς το παρόν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, το ντίζελ κ.λπ. Είναι σαν να λένε: “Εντάξει, αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως θα επιλυθεί στο μέλλον”».

Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν την Τρίτη με μικρές μεταβολές. Συγκεκριμένα, το Brent ενισχύθηκε κατά 0,45% και διαμορφώθηκε στα 101,03 δολάρια το βαρέλι, ενώ αντίστοιχη άνοδο σημείωσε και το αμερικανικό αργό (WTI) κατά 0,44% στα 89,84 δολάρια το βαρέλι.

Στα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός ενισχύθηκε 0,23% στα 4,197.22 δολάρια η ουγγιά.

Ο Κολάνο δήλωσε επίσης ότι τα επιτόκια βρίσκονται «σε γενικές γραμμές στο σημείο όπου θεμελιωδώς θα έπρεπε να βρίσκονται». Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου υποχώρησε κατά περισσότερο από 4 μονάδες βάσης, στο 5,262%, ενώ η απόδοση του 30ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά περισσότερο από 3 μονάδες βάσης, στο 5,631%. Και οι δύο αποδόσεις είχαν διαμορφωθεί τη Δευτέρα σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από το 2002.

«Οι επενδυτές αναζητούν το σημείο όπου θα μπορούσε να υπάρξει κάποια πηγή μετάδοσης προβλημάτων που θα αρχίσει να εξαπλώνεται, όμως προς το παρόν όλα παραμένουν καλά ελεγχόμενα και η αγορά κυριαρχείται από τη δυναμική, την αύξηση των κερδών και τις επενδύσεις που προέρχονται από την τεχνητή νοημοσύνη», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) του Σεπτεμβρίου, τα οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν την Τετάρτη (7/10) και ενδέχεται να δώσουν περισσότερες ενδείξεις σχετικά με την απόφαση των αξιωματούχων για την αύξηση των επιτοκίων.

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